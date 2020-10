Handballkreis Lenne-Sieg nimmt Vereine mit ins Boot

Kreis Olpe. Wie verfahren mit der laufenden Saison? Der Handballkreis Lenne-Sieg hat ein Schreiben alle Vereine in seinem Verbreitungsgebiet verschickt.

Kein Wochenende ohne Spielausfälle: Unter den stark steigenden Infektionszahlen in vielen Regionen leidet auch der (Amateur)-Sport. .

Gesundheit steht im Vordergrund

„Die aktuell bundesweit wieder stark steigenden Infektionszahlen erfordern eine kontinuierliche und flexible Anpassung unseres Spielbetriebs an die Verordnungslage und die bestehenden Risiken. Im Vordergrund müssen aus Sicht des Vorstandes der Gesundheitsschutz und die Rücksichtnahme auf die Interessen der Risikogruppen stehen, denn auch an unserem Spielbetrieb nehmen als Spieler, Betreuer, Schiedsrichter oder in ähnlicher Funktion Personen teil, die infolge einer Erkrankung, medikamentöser Behandlung oder Alters einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind“, so Kreisvorsitzender Klaus Krass, der selbst in einem Gebiet wohnt, in dem die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner über die kritische Marke von 50 gestiegen ist. Die Folge: Strengere Regeln beim Infektionsschutz und ein höheres Infektionsrisiko.

Angesichts dessen seien Bedenken gegen die Durchführung von Handballspielen, einem Kontaktsport, durchaus nachvollziehbar, so Klaus Krass, der weiter ausführt: „Von Seiten des Handballkreises Lenne-Sieg soll niemand gezwungen werden, trotz solcher Bedenken an Handballspielen auf Kreisebene als Spieler, Betreuer oder in sonstiger Funktion teilzunehmen. Sollten daher Vereine ein vom Handballkreis angesetztes Spiel gegen eine Mannschaft aus einem Risikogebiet oder aufgrund von Corona-Verdachtsfällen nicht durchführen wollen, können sie bei der spielleitenden Stelle eine Spielverlegung beantragen. Es wird dann versucht, die abgesagten Partien nachzuholen. Schiedsrichter, die eine Ansetzung in einem Risikogebiet oder unter Beteiligung einer aus einem Risikogebiet stammenden Mannschaft nicht wahrnehmen möchten, können das Spiel zurückgeben.

Entscheidung bis 25. Oktober

„Wir möchten derzeit versuchen, allen, die daran interessiert sind, eine Teilnahme am Spielbetrieb zu ermöglichen, dazu aber niemanden zwingen. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten dazu bereit sind, im Sinne des sportlichen Fair-Play Rücksicht zu nehmen und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen auch tatsächlich konsequent umzusetzen. Der Kreisvorstand behält sich vor, gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, damit der Infektionsschutz im Rahmen des Spielbetriebs so weitgehend wie möglich sichergestellt wird.

Eines macht Klaus Krass auch klar: „Wir entscheiden nicht über die Köpfe der Vereine hinweg.“ Daher sind alle Vereine dazu aufgerufen, sich bis zum 23. Oktober zu den Plänen des Kreisvorstandes zu äußern beziehungsweise andere Vorschläge zu machen. Über das weitere Vorgehen will der Kreisvorstand bis zum 25. Oktober entscheiden.