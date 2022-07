Heinrich Ohm: Einen wie Uwe Seeler gibt es heute nicht mehr

Rhonard. Heinrich Ohm aus Rhonard trauert um sein großes Idol Uwe Seeler, den er vor sechs Jahren in Hamburg sogar besucht hat.

Die blaue Fahne mit der Raute möge auf Halbmast wehen, zusätzlich versehen mit einem schwarzen Schal. So plante es Heinrich Ohm, Landwirt aus Rhonard. Jahrelang war das Banner fast ein Wahrzeichen des 60-Seelen-Ortes. Wer von Olpe aus durch die Günse Richtung Altenkleusheim fuhr, sah das Tuch im Winde flattern. Rechte Hand. Im Tal.

Doch seit dem Bundesliga-Abstieg des Hamburger SV im Mai 2018 liegt die Fahne im Schrank. Jetzt soll sie wieder hervorgeholt werden. Der Anlass könnte kaum trauriger sein. Uwe Seeler ist gestorben. Ohm, der bald 80 Jahre wird, ist seit Jahrzehnten Fan des HSV. Seine spezielle Verehrung aber gehörte seit den Sechzigerjahren „Uns Uwe“. Autogramme von diesem Ausnahme-Sportler besitzt er reichlich. Entsprechend betroffen hat ihn am Donnerstag die Nachricht vom Tod des großen Idols gemacht.

Zum ersten Mal live im Stadion hat Heinrich Ohm Uwe Seeler in den sechziger Jahren erlebt, allerdings nicht in Hamburg, sondern im Grünwalder. Der HSV spielte beim TSV München 1860. Seeler jagte einen Fallrückzieher an den Pfosten. „Der lag so hoch in der Luft“, schilderte Ohm und hielt dabei den Unterarm in Brusthöhe. HSV-Fan war er zu dem Zeitpunkt schon lange. „Das war ich schon vor der Gründung der Bundesliga.“ Die fiel ins Jahr 1963. Da hatte Seeler bereits zwei seiner vier Weltmeisterschaften auf dem Buckel.

Und Uwe hatte einen Fan in Rhonard. Also sprach Heinrich Ohm eines Tages zu seinen Kindern: „Ich habe nur einen Wunsch: Einmal Uwe Seeler kennenzulernen.“

Zwei Versuche starteten seine Töchter, von denen er übrigens sieben hat. Schon beim ersten Anlauf, anlässlich eines Spiels gegen Hoffenheim, bekamen die Ohms tatsächlich einen Termin. „Aber dann wurden wir vom Management gefragt, ob es möglich wäre, das Treffen zu verlegen. Uwe Seeler sei erkrankt“, erinnerte sich der Seeler-Fan an einen Rückschlag kurz vor dem großen Ziel.

Beim zweiten Mal, im Oktober 2016, hat es dann geklappt, auch zufälligerweise bei einem Spiel gegen Hoffenheim. Die Familie und zwei Bekannte warteten im Hotel „Engel“ in Hamburg gespannt auf Uns Uwe. „Das Hotel betrieb ein Freund von Uwe Seeler“, wusste Ohm.

Die Minuten zogen sich, bis die Rezeption kundtat: Herr Seeler kommt jetzt. Und tatsächlich fuhr der Ehrenspielführer der Deutschen Nationalmannschaft mit einem alten Mercedes vor.

Autogramm auch für BVB-Fan

Freundlich informierte das Personal den eintreffenden hohen Gast: Herr Seeler, Sie werden erwartet. „So, ich werde erwartet?“ Sprachs, nahm seine Mütze ab, hängte sie an den Haken und bestellte einen Kakao. Heinrich Ohm ist immer noch fasziniert: „Der gab mir die Hand, wie jeder andere auch, er hatte keinerlei Allüren. Das hat ihn ausgemacht.“ Eine volle Stunde widmete Uwe Seeler den Gästen aus dem Kreis Olpe, hat mit jedem von ihnen ein Foto gemacht. Als einer von ihnen das Geständnis ablegte, BVB-Fan zu sein und fragte, ob er trotzdem ein Autogramm auf die HSV-Trikots eines Freundes bekommen könne, entgegnete Seeler: „Klar.“

Als ein Kavalier alter Schule erwies sich Herr Seeler außerdem noch. Heinrich Ohm lacht: „Einer von uns langte nach den Keksen auf dem Tisch. Da schlug ihm Uwe Seeler auf die Finger. Ladies first. Erst die Dame!“ Seeler bot allen das Du an. Aber Ohm blieb bei „Herr Seeler“. Zu sehr beeindruckte ihn die Persönlichkeit.

Der Mann aus Rhonard ist sich sicher: „Einen wie ihn gibt es heute nicht mehr.“ Er schwärmt noch heute von diesem Treffen. Eines ist ihm in Erinnerung geblieben: „Da saßen zwei andere, die warteten auf ihn. Da hat er uns, bescheiden wie er ist gefragt: Habt ihr was dagegen, wenn ich zu den beiden jetzt rüber gehe? Hatten wir natürlich nicht.“

Heinrich Ohms großer Wunsch wurde wahr. Uwe Seelers Wunsch nicht mehr. „Er hat sich so gewünscht, noch mitzuerleben, dass der HSV wieder aufsteigt, dass er ihn noch mal im Volksparkstadion in der 1. Bundesliga spielen sieht.“

