HSG-Handballerinnen gewinnen souverän in Ferndorf

Die Handballerinnen der HSG Lennestadt-Würdinghausen galten bereits schon vor dem Spiel gegen den TuS Ferndorf II als klare Favoriten.

Und sie starteten auch hochmotiviert in die Partie. Bereits in den ersten Minuten konnten sich die Damen einen Vorsprung von fünf Toren erarbeiten. Vor allem die standhafte Abwehr erschwerte es den Damen des TuS Ferndorf, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Durch ein schnelles Angriffsspiel und die stabile Abwehr baute sich die HSG Lennestadt-Würdinghausen einen beträchtlichen Vorsprung von 12 Toren auf und ging mit einem Halbzeitstand von 16:4 in die Kabine.





In der zweiten Halbzeit war das Ziel, an die zuvor gezeigte Leistung anzuknüpfen und den Abstand weiter auszubauen. Zwischenzeitlich verlor die HSG Lennestadt-Würdinghausen durch technische Fehler einige Bälle, wodurch die Gegner weitere Torchancen bekamen. Nadine Fischer und Lena Deichmann boten in diesen Momenten einen sicheren Rückhalt und konnten einige Bälle parieren, sodass die Ferndorfer in der zweiten Spielhälfte lediglich zwei Tore erzielten.

Nach der genommenen Auszeit in der 52. Minute schafften es die Damen noch, sechs aufeinanderfolgende Tore zu erzielen.

Nach 60 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem 6:30 für die Lennestadt-Würdinghausen. Erfreulich war, dass sich fast alle Spielerinnen der HSG Lennestadt- Würdinghausen in die Torschützenliste eintragen konnten. Die beste Schützin war Paula Döhring mit insgesamt 14 Toren.





HSG Lennestadt-Würdinghausen: Kim Merz (2), Marie Kniep (5), Lara Schmidt (1), Kirsten Germing (3), Paula Döhring (14), Dana Schmidt (2), Jula Kröhnert (3), Emilia Böhm, Nadine Fischer, Lena Deichmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe