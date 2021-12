Fußball-Landesliga Hünsborn oder Arpe: Wessen Durststrecke endet am Löffelberg?

Kreis Olpe. Hünsborn und Arpe waren in letzten Wochen wenig erfolgreich. Drolshagen muss nach Lüdenscheid.

In der Fußball-Landesliga 2 steht kurz vor Weihnachten der letzte Spieltag des Kalenderjahres an. Während der SC Drolshagen auswärts ran muss, verabschiedet sich RW Hünsborn mit einem Heimspiel in die Winterpause.

Dort empfängt die Schlabach-Elf den FC Arpe-Wormbach. Beide Teams konnten zuletzt nicht wie gewünscht punkten. Während Hünsborn bereits seit acht Spielen auf einen Sieg wartet, gewannen die Gäste nur eins ihrer letzten sechs Spiele. Gerade gegen tabellarisch schwächere Vereine tat sich die Mannschaft von Jens Richter zuletzt schwer.

Dessen Gegenüber Timo Schlabach blickt trotz der Negativserie zuversichtlich auf den Hinrundenabschluss: „Das letzte Heimspiel wollen wir natürlich gewinnen und so mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gehen.“ Auch die personelle Lage bietet langsam wieder Grund zur Hoffnung: „Der ein oder andere könnte zumindest wieder auf der Bank sitzen, das klärt sich bis Sonntag. Aber ich werde bestimmt wieder ein paar Optionen mehr haben“, so Schlabach.

Drolshagen will in Erfolgsspur bleiben

Der SC Drolshagen verabschiedet sich auf fremden Geläuf in die Pause. Bei RW Lüdenscheid erwartet Trainer Holger Burgmann „eine der besten Mannschaften der Liga“.

Gerade die Leistung beim 2:0-Heimsieg über den SV Hüsten in der Vorwoche stimmt Burgmannn optimistisch: „Wir sind zuversichtlich und wollen auf die Leistung gegen Hüsten aufbauen. Das hat uns sicherlich Auftrieb gegeben.“ Gegen den Tabellenvierten müsse sein Team „kompakt sein und die Körpersprache vom Hüsten-Spiel an den Tag legen“.

Die Gäste überzeugten mit einem 4:1-Sieg bei Arpe-Wormbach und sind damit seit neun Spielen sportlich ungeschlagen, „verloren“ aber gegen Erlinghausen nach einem coronabedingten Spielverzicht am grünen Tisch. Mit einem Sieg kann die Burgmann-Elf an RWL vorbeiziehen und in den Top Fünf der Landesliga 2 überwintern, dabei fehlen dem Coach unter anderem Mike Schwarz und Lukas Stahlhacke.

