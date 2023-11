Was war da los

Was war da los „Ich war der Erste in der Traube“

Rüblinghausen. Die irren Minuten am „Birkendrust“. In der 90. und 94. Minute schoss Max Remberg zwei Tore für den Fußball-Bezirksligisten VfR Rüblinghausen, das 3:2 und 4:2 gegen den VSV Wenden. Wir sprachen mit Kapitän Frederik Döppeler.

1 Wie haben Sie die letzten Minuten erlebt?

Ich war sehr nervös, hab immer dran geglaubt, dass wir das Spiel noch gewinnen, weil ich weiß, was wir als Mannschaft in der Lage sind zu schaffen. Da ich für Max Remberg aufgrund einer kleinen Verletzung ausgewechselt werden musste, waren die letzten Minuten auf der Bank sehr nervenraubend. Als Max dann aber das 3:2 schoss, war ich der Erste in der anschließenden Tortraube.

2. Wie war das Spiel über 90 Minuten?

Wir sind gut reingekommen und ich mach das 1:0 nach fünf Minuten. Jonas Kalisch trifft dann nach gut einer Viertelstunde zum 2:0. Danach haben wir aber passiv verteidigt und das Zentrum nicht mehr vernünftig zu gekriegt, wodurch der Anschlusstreffer gefallen ist. In der zweiten Hälfte war Wenden stärker, aber nicht zwingend. Das 2:2 war ein Kopfballtor. Es entwickelte sich mehr zu einem Hin und Her, wobei wie ab der 80. Minute nochmal stärker wurden.

3. Was war entscheidend für den Sieg?

Wir haben bis zur letzten Minute dran geglaubt. Das war auch eine Stärke von uns in der letzten Saison. Außerdem konnten wir gut von der Bank nachlegen, denn wir haben einen Kader von 15-16 Spielern, die fast alle gleichwertig sind. Die knapp 200 Zuschauer haben uns natürlich auch enorm gepusht.

4. Wie wichtig war dieser Sieg für euch?

Enorm. Zum einen konnten wir unser Punktepolster füllen, und zum anderen konnten wir nach zwei Monaten wieder zuhause drei Punkte einfahren und damit uns im Mittelfeld sichern. Natürlich war es auch schön, Wenden durch den Sieg hinter uns zu lassen aber die Kern-Message war, dass Max Remberg endlich richtig fit ist, was mich für den Jungen sehr freut, denn im Training haut er sich voll rein.

5. Wie war die Stimmung nach dem Spiel?

Sehr gut. So ein Lucky-Punch ist natürlich was Besonderes. Außerdem war die Erleichterung bei uns groß, weil wir endlich wieder zuhause gewinnen konnten, zumal es wichtig war, das letzte Heimspiel im Jahr 2023 zu gewinnen, um unseren Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss zu liefern. In der Kabine ging anschließend noch Fiesta ab mit einem schönen Abschluss im Samos.

Mit Frederik Döppeler sprach Michel Schneider

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe