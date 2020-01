Im Wendschen steigt das Wembley des Hallenfußballs

Am kommenden Wochenende steigt das Pokalfieber unter dem Hallendach. Ausrichter des prestigeträchtigen Turniers ist der SV Blau-Weiß Hillmicke. Ganz egal, wer dort antritt: Einen richtigen Turnierfavoriten gibt es nicht im Feld der neun Mannschaften. Alle wollen gewinnen, viele können es. Die Rivalität der einzelnen Vereine sorgt an beiden Tagen für Spannung bis in die Haarspitzen.

Einstand für zwei Trainer

Zwei Trainer feiern ihren Einstand bei diesem Spektakel: Stefan Breuer in Diensten des Westfalenligisten FSV Gerlingen, und Uwe Kipping, Trainer und sportlicher Leiter des Bezirksliga-Tabellenführers SV Ottfingen. Ihren Ausstand dagegen geben Andreas Waffenschmidt, Trainer von RW Hünsborn, und der Altenhofer Coach Oliver Mack. Beide sind seit Jahren bekannte Gesichter im Wendschen Fußball, die zudem auf ein erfolgreiches Wirken bei ihren Vereinen zurückblicken können.

Die Qualität ist hochklassig. Mit dem FSV Gerlingen ist erstmals seit längerem wieder ein Verbandsligist unterm Hallendach dabei. Die Landesliga repräsentieren RW Hünsborn und der VSV Wenden. Doch keiner dieser Drei kommt als Titelverteidiger - es war der Bezirksligist SV Ottfingen, der 2019 den Pokal in die Luft reckte. Der SVO und der FC Altenhof sind das Bezirksliga-Duo bei diesem Turnier.

Alle wollen vorne mit dabei sein. Die zweite Runde ist das Ziel, das Halbfinale ebenso. In Wenden sind mit 1800 Euro die höchsten Prämien zu holen. Außerdem gibt es seit Jahr und Tag den Offensivcup, gestiftet von Friseurmeister Ecki Stahl. Alle haben nur das Ziel: Das Kreishallenmasters am 26. Januar in Lennestadt.

RW Hünsborn

Gut gerüstet geht Landesligist RW Hünsborn in das Turnier der Derbys. Die Löffelberg-Elf belegte beim stark besetzten Schulze-Cup in Freudenberg den vierten Platz. Die Bilanz von Andreas Waffenschmidt beim Wendener Gemeindepokal kann sich sehen lassen. Fünf Mal war die Mannschaft unter seiner Regie im Halbfinale und zwei Mal hieß der Sieger RW Hünsborn. Die Pokalübergabe beim letzten Turniersieg 2017, als Alt-Betreuer Siegbert Halbe, die Trophäe abholte - diese Geste bleibt für Andreas Waffenschmidt unvergessen.

„Es werden fünf Mannschaften für den Titel in Frage kommen“, schätzt Waffenschmidt, „die fitteste Mannschaft, die, die in der zwölf Minuten langen Spielzeit den meisten Aufwand betreibt, wird am Ende verdient ganz vorne sein.“ RW Hünsborn werde „mit dem kompletten Kader vor Ort sein“, kündigt Waffenschmidt an. „Zum Abschluss meiner siebenjährigen Zeit bei RW Hünsborn möchte ich mich noch einmal mit einem Gemeindepokalsieg verabschieden. Es ist unvergleichbar und immer etwas besonderes“.

FSV Gerlingen

„Die Gegebenheiten sind durch die Gemeinde Wenden optimal und deshalb ist der Gemeindepokal auch einmalig“, sagte FSV-Trainer Stefan Breuer, „auch das Reserveturnier ist ein Appetithappen für die kommenden drei Tage. Vor so einer großen Kulisse zu spielen ist für jede Mannschaft genug Motivation. Ich habe das schon als Spieler mit erlebt“. Das Hauptziel sei, verletzungsfrei zu bleiben. „Als Verbandsligist wollen wir das Turnier bei dieser enormen Leistungsstärke gewinnen. Auch die Außenseiter wie SF Möllmicke, SV Rothemühle oder der starke B-Ligist GW Elben tragen ihren Teil zum Gelingen bei.“

Gerlingen geht mit viel Selbstvertrauen nach den starken Auftritten in der Meisterschaft in das Gemeindepokalturnier. „Natürlich ist es wichtig, sich gut zu präsentieren, auch wenn wir nur einmal vor dem Budenzauber in der Halle trainiert haben“, sagte FSV-Coach Stefan Breuer. Fehlen werden auf jeden Fall Spielführer Florian Brüser, Lukas Rademacher und Hendrik Boßert.

VSV Wenden

„Jeder, der im Gemeindepokal mitspielt geht mit Vollgas zur Sache“, erklärte Christoph Clemens der neue Sportliche Leiter des VSV Wenden, „es sind Derbys mit einer großen Brisanz und jeder hat das Ziel Kreishallenmasters im Hinterkopf.“ Neben den hochemotionalen Fans, die das Salz im Gemeindepokal sind, steht die schwere Rückrunde im Focus aller Vereine. Clemens: „Angeschlagene Spieler werden nicht zum Einsatz kommen, denn die Meisterschaft und der Klassenerhalt haben absoluten Vorrang“.

SV Ottfingen

Entspannt geht Titelverteidiger SV Ottfingen ins Rennen. Einen Vorgeschmack auf den Gemeindepokal hat die Mannschaft beim Schulze-Cup in Freudenberg gesammelt. „Wenden ist das schönste und beste Hallenturnier im Kreis Olpe, dem Siegerland und Wittgenstein“, gab Uwe Kipping, Trainer und Sportlicher Leiter, zu verstehen, „aber es ist kein Wunschkonzert. Einen Gegner mal eben aus der Halle zu schießen, das wird nicht klappen.“ Weiter bemerkte Kipping: „Bei diesem hochattraktiven Turnier wollen wir die Vorrunde überstehen, die Qualität ist vorhanden, aber nur bei absoluter Konzentration wird es reichen. Alles andere wird sich zeigen“. Patrick Diehl, Luca Valido Enrico Balijaj oder auch Janis Kipping werden nicht dabei sein.

FC Altenhof

Für den Gemeindepokal am kommenden Wochenende ist der FC Altenhof gut präpariert. So belegten die Schützlinge von Trainer Oliver Mack beim hoch dotierten Werner Diehl-Cup des Siegerländer Kreisligisten VfB Burbach den dritten Platz. Leider kann der Altenhofer Trainer nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Los geht es sofort gegen den Nachbarn GW Elben mit dem früheren Altenhofer Tobias Stevens als Spielertrainer und dem Landesligisten VSV Wenden. Eine richtige Motivation“, freute sich Mack für den der Auftritt im Gemeindepokal der wohl letzte mit dem FC Altenhof ist, „wir trainieren morgen noch einmal in der Halle und werden dann entscheiden, wer aufläuft. Es kann sein, dass ich auch noch einmal mitspielen werde.“

Auftakt ist das Reserveturnier

Als bester Appetithappen vor dem Hallenfußball-Gemeindepokal Wenden hat sich das Reserveturnier am Freitag etabliert. Vielleicht ist es sogar mehr als das, denn die Halle am Schulzentrum ist bei den zweiten und dritten Mannschaften nicht minder prall gefüllt als am Samstag und Sonntag beim Hauptturnier.

Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr, das Finale ist für 23 Uhr vorgesehen. RW Hünsborn II ist, als einziger Bezirksligist, Favorit. Die rot-weiße Reserve hatte im vergangenen Jahr den Pott nach Hünsborn geholt. „In den letzten vier Jahren sind wir vier Mal im Finale gewesen und haben es drei Mal gewonnen“, zeigte RWH-Trainer Ansgar Arns die imponierende Bilanz der letzten Turniere auf, „wir stellen uns der Favoritenrolle, aber wir dürfen die zweite Mannschaft des FSV Gerlingen nicht unterschätzen mit ihren guten Einzelspielern wie Tim Weber oder Lars Rademacher“.

In Gruppe A spielen VSV Wenden III, FC Altenhof, RW Hünsborn II, SV Ottfingen und RW Hünsborn III, Gruppe B beseht aus SV Ottfingen III, FC Möllmicke II, SV Rothemühle II, FSV Gerlingen II und VSV Wenden II.

Hauptturnier

Samstag, 11. Januar

Vorrunde

14.00 Möllmicke - Ottfingen

14.30 Elben - Wenden

15.00 Hillmicke -Rothemühle

15.30 Möllmicke - Hünsborn

16.00 Elben - Altenhof

16.30 Rothemühle - Gerlingen

17.00 Ottfingen - Hünsborn

17.30 Wenden - Altenhof

18.00 Hillmicke - Gerlingen





Sonntag, 12. Januar

Hauptrunde

13.00 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

13.30 2. Gruppe A - 1. Gruppe B

14.00 1. Gruppe C - 1. Gruppe A

14.30 2. Gruppe C - 2. Gruppe A

15.00 2. Gruppe B - 1. Gruppe C

15.30 1. Gruppe B - 2. Gruppe C

Halbfinale

16.15 1. Gruppe D - 2.Gruppe E

16.45 1. Gruppe E - 2. Gruppe D

17.30 Neun-Meter-Schießen Platz 3

17.50 Finale