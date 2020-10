Isabel Schneider glaubt weiter an Olympia 2021 in Tokio

Tokio 2020. Ein Sehnsuchts-Traum sollte realisiert werden. Ein Traum, den alle sportlichen Hochkaräter wohl von Kindesbeinen an im Hinterkopf haben: einmal bei Olympia dabei sein.

Die Chance war da – nein, ist noch da – für die Beach-Volleyballerinnen Isabel Schneider aus Ottfingen und Victoria Bieneck aus Berlin, jetzt als National-Duo am Olympia-Stützpunkt Hamburg aktiv.

Doch dann kam Corona, ein Virus, das nur von allen gemeinsam besiegt werden kann. Ein Gegner, der absolut unberechenbar ist. Ganz anders als ein Gegner im Sand, der eher berechenbar ist, vielleicht auch stärker, einfach besser sein kann. Bieneck/Schneider können viele ihrer sportlichen Gegner aus der Weltrangliste besiegen. Manchmal aber müssen sie auch anerkennen, dass die Konkurrenz mal besser, vielleicht nur glücklicher ist.

Platz fünf bei Europameisterschaft

Rückblick. Jurmala, Lettland. Beach-Europameisterschaft im September 2020. Bieneck/Schneider setzen sich in der Vorrunde jeweils mit 2:1 gegen Bocharova/Voronina (Russland) und die späteren Europameisterinnen Heidrich/Vergé-Dépré aus der Schweiz durch.

Als Gruppensieger im Viertelfinale – und wieder ein 2:1, gegen die Polinnen Brzostek/Gromadowska.

Doch das Halbfinale wurde ihnen verwehrt. Die Tschechinnen Hermannova/Slukova hatten das glücklichere Ende für sich. Überlänge im ersten Satz (26:28), gegen das deutsche Paar. Dann ein klares 21:12 für „Isa&Tori“. Dominanz.

Und doch kam dann alles anders: 12:15. Die Tür war zu. Keine Medaille. Den Titel holten die Eidgenossinnen Heidrich/Vergé-Dépré (Nr. 12 im World-Ranking) – und die mussten sich ja noch in der Gruppenphase Bieneck/Schneider geschlagen geben. So eng ging’s zu an der Ostsee. Fünf Spiele absolvierte das HSV-Duo – fünf Mal 2:1 oder 1:2. Mit Platz 5 gehören Isabel Schneider und Victoria Bieneck dennoch zu Europas Besten.

Trotz des unglücklichen Aus bei der EM ordnete Isabel Schneider die kurze Sommersaison unter „sportlich gut“ ein. Vorangegangen war die DM in Timmendorfer Strand sowie ein sehr gut besetztes Vorbereitungsturnier in Baden (Österreich) vor der EM – doch dann war Pause angesagt.

„Ich habe mich mit meinem Freund nach Seeland in Holland verkrochen. Lange, bevor in den Niederlanden das Virus zurückkam. Es war noch ohne jedes Risiko.“ Ob denn ein Ball im Urlaub eine Rolle spielte? „Ja, aber nur bei Matthias, der ist ja Basketballer. Ein paar Versuche auf den Korb hab ich auch gemacht, aber Matthias war besser.“ Wen wundert’s? „Ansonsten hab ich einige Radtouren unternommen, auch mal Tennis gespielt. So ganz ohne Aktivität geht nix. Auch Lesen kam nicht zu kurz. Die Zurückgezogenheit hat einfach nur gutgetan.“

Und doch kam dann wieder Vorfreude auf Hamburg auf. Das Training ruft wieder. Es kribbelt in den Fingern. Ihr Trainer Fabian Tobias wartet. Und natürlich Victoria Bieneck, die im Sturmlauf die Zugspitze eroberte. „Mit viel Rückenwind geht es in die Pause und wir freuen uns schon auf die harte Arbeit im Winter“, posteten die Beiden auf Facebook, wo auch einige Videos Einblicke in ihr sportliches Zuhause gewähren.

Aber nicht nur Corona sorgte für eine spezielle Saison. Es waren Verletzungsprobleme der Bauchmuskulatur, die Victoria Bieneck massiv zu schaffen machten und damit indirekt auch Isabel Schneider. So trat die Ottfingerin mehrfach mit wechselnden Partnerinnen an, um wenigstens etwas im Rhythmus zu bleiben. Sie lief in dieser Phase unter „Schneider and friends“.

Eine Überraschung war sicher Louisa Lippmannn, Nationalspielerin in der Halle und in den vergangenen drei Jahren „Volleyballerin des Jahres“. Sie spielte im Juli in Düsseldorf mit Isabel Schneider beim Qualifikationsturnier „Road to Timmendorf“ – doch diese Paarung blieb einmalig.

Bei DM wieder mit Victoria Bieneck

Bei der Beach-DM traten Bieneck/Schneider wieder gemeinsam an. Doch die Verletzung von Victoria Bieneck wirkte nach, war noch lange nicht voll ausgestanden. Bei einem Turnier in Hamburg Mitte August mussten sie in der Gruppenphase gegen das international weit oben angesiedelte Duo Betschart/Hüberli (Schweiz/Nr. 8 der Weltrangliste) aufgeben.

Und das war auch noch Anfang September bei der DM deutlich zu spüren. Das Halbfinale erreichten die deutschen Meisterinnen von 2018 noch, wurden dann aber durch Victoria Bienecks Verletzung ausgebremst. Immerhin Platz 4, das stand lange genug auf der Kippe. „Wir haben in Timmendorf vor allem die überragende Stimmung auf den Rängen, das ganze Drumherum, sehr vermisst. Es war zwar schön, dass die DM überhaupt stattfinden konnte, aber es ist eben doch ein gewaltiger Unterschied, ob du vor 6000 Fans auf dem Center Court spielst oder nur vor zweihundert. Die Volleyball-Verrückten haben einfach gefehlt.“

Wie es weitergeht? „Wer weiß das schon. Die Weltrangliste ist eingefroren. Der Glaube an Tokio bleibt.“ Und so trainieren Bieneck/Schneider weiter. Und Isabel Schneider verabschiedet sich nach dem Telefonat zum Krafttraining. „Es eilt.“