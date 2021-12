Jan Hüttemann, FC Lennestadt: „Jede Niederlage ärgert mich“

Lennestadt. Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt ist eine der großen Überraschungsmannschaften der Hinrunde 2021/22. Wir sprachen mit Trainer Jan Hüttemann.

Wer hätte das gedacht: Der vor der Saison von vielen „Experten“ als „Abstiegskandidat Nummer eins“ gehandelte FC Lennestadt auf dem zwölften Platz der Fußball-Westfalenliga. Wir sprachen mit Trainer Jan Hüttemann über die Hinrunde.



Hand aufs Herz, Herr Hüttemann, hätten Sie vor der dem Saisonstart damit gerechnet, dass Sie mit 21 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern?

Jan Hüttemann: Für den Winter haben wir gar nicht gerechnet. Von der Tabelle können wir uns nichts kaufen. Wichtig ist für uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde. Diese haben wir uns mit den 16 Spielen geschaffen. Unser Ziel ist es, in der Endabrechnung über dem Strich zu stehen. Dafür müssen wir auch in der Rückrunde als Team alles raushauen. Wir starten mit zwei extrem schweren Heimspielen, gegen Spitzenreiter Bövinghausen und Iserlohn. Dann müssen wir nach Hordel und Hassel.



Wie war das Gefühl, als am Samstag gegen Schlusslicht Hagen 11 kurz vor Schluss der Sonntagsschuss von Samuel Eickelmann zum 1:0 einschlug?

Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich denke, das Gefühl kann jeder Fußballer nachvollziehen. Ich habe mich außerdem sehr für Samy gefreut. Beim Schlusspfiff war es ähnlich. Wir haben gemeinsam sehr viel investiert und uns am Ende des Jahres mit einem wichtigen Sieg belohnt.



Wo haben Sie die Stellschrauben bei Ihrer Mannschaft nach deren verkorkster Saison 2020/21 mit acht Niederlagen in acht Spielen besonders angedreht?

An verschiedenen. Wenn ich aber an die Busfahrt von Hagen zurück nach Lennestadt denke, habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere noch eine Schraube locker hat (lacht). Ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis war der Sieg gegen Hordel am zweiten Spieltag. Dieses Erfolgserlebnis haben wir gebraucht. Es war extrem wichtig für den weiteren Verlauf der Hinrunde.



Worüber haben Sie sich in der Hinrunde am meisten gefreut?

Ich habe die Mannschaft erst ab Sommer auf dem Platz und neben dem Platz richtig kennen lernen dürfen. Es sind alle durchweg super Charaktere. Die Hebbeker- und Völmicke-Brüder, Daniel Schmidt, Christian Klur oder Christian Schmidt sind extrem wichtig für unser junges Team. Christian Schmidt ist Kapitän Nummer zwei. Er ist ein 100-prozentiger Teamplayer. Unglaublich, was dieser Typ alles für unsere Mannschaft macht.



Und worüber haben Sie sich geärgert?

Robin Hatzfeld hat die Seuche. Der Junge tut mir einfach nur leid. Immer wenn er wieder dran gekommen ist, hat, ihn die nächste Verletzung zurück geschmissen. Menschlich und fußballerisch bringt er alles mit. Ich freue mich auf eine gesunde Rückrunde mit ihm.



Bei aller Freude: Es hätten auch noch ein paar Punkte mehr sein können. Wie sehr ärgert Sie, dass Sie auswärts – inklusive des 2:0-Sieges in Hagen – erst vier Punkte holen konnten?

Ich kann gar nicht gut verlieren. Jede Niederlage ärgert mich total. Wir wollen uns auswärts steigern. Der Sieg in Hagen war ja schonmal der richtige Anfang.



Welche Rolle spielt Ihr Kapitän und Torhüter Kevin Schulte bei Ihrem Aufschwung?

Kevin ist zu 100 Prozent der richtige Kapitän. Er verhält sich absolut vorbildlich und ist voller Ehrgeiz. Wir haben mit Tizian Wiesemann als zweitem Keeper und Torwarttrainer Marek Tokarz ein super Team. Davon profitiert Kevin ungemein. Tizian hat sich in der kurzen Zeit super entwickelt und ist für uns ein wichtiger Bestandteil im Team.



Auch wenn es am Samstag gegen Hagen 11 gut ging: Ist Ihre Mannschaft nicht zu sehr auf Florian Friedrichs ausgerichtet. Was passiert, wenn er wirklich mal über einen längeren Zeitraum ausfallen sollte?

Die Mannschaft ist nach gar keinem Einzelspieler ausgerichtet. Wir haben mit zum Beispiel Christian Schmidt, Bernie Lennemann, Mo Atwi, Samy Eickelmann, Marvin Gouranis und Linus Witzel genügend Alternativen.



Wer ist für Sie in Ihrer Mannschaft bisher die größte die Überraschung?

Niklas Stemmer, Bernie Lennemann und Linus Witzel. Alle drei Spieler haben sich sehr schnell an die Westfalenliga gewöhnt. Für mich ist das eine außergewöhnliche Leistung dieser Spieler. Sicher ist das auch ein Zeichen für die sehr gute Jugendarbeit. Ich bin mir sicher, dass in der Zukunft weitere Jugendspieler den Sprung in der Kader 1. Mannschaft schaffen. Michael Kurzeja und Frank Ahlemeyer machen hier sehr gute Arbeit.



Welche Mannschaft ist für Sie - nach dem FC Lennestadt selbstverständlich – die größte Überraschung in der Hinrunde im Kreis Olpe?

Mein Heimatverein TV Rönkhausen in der Kreisliga B. Die junge Mannschaft hat trotz teilweise größerer Verletzungssorgen eine gute Hinrunde gespielt. Im Glingebachstadion sogar für die ein oder andere Überraschung gesorgt.



Wann beginnt die Vorbereitung?

Wir starten am 6. Januar und haben insgesamt vier Testspiele. Bis zum Start müssen einige Läufe absolviert werden.



Verfolgen Sie auch, was Ihr Vor-Vorgänger Jürgen Winkel bei ihrem Ex-Klub BC Eslohe macht? Er ist klar ja Erster der Bezirksliga 4.

Natürlich beobachte ich, was in Eslohe passiert. Mit vielen Spielern aus dem aktuellen Kader habe ich in meinen drei Ab und an laufen wir uns mal über den weg. Zuletzt in der Vereinskneipe vom BC Eslohe.



Zum Schluss muss ein Tipp sein: Warum wird es nächste Saison kein Spiel zwischen dem FC Lennestadt und dem BC Eslohe geben?

Weil wir nicht absteigen.

