Jana Steinhoff ragt aus homogenem Team heraus

Hagen. 13-Jährige holt zwei Medaillen bei Westfälischen Leichtathletik-Meisterschaften. Pauline Dinter Zweite im Kugelstoßen

Die erstmalig ausgetragenen Westfälischen Leichtathletik-Meisterschaften der U14 für Mädchen und Jungen waren in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.

Zunächst für den Fußball- und Leichtathletikverband (FLVW), der die Premiere ins Ischelandstadion in Hagen vergeben hatte. Aber auch für die Vereine und die jungen Nachwuchsathletinnen und -athleten. 81 Vereine hatten nicht weniger als 390 Teilnehmer/-innen gemeldet – und die dankten es mit hervorragenden Leistungen. Dass auch die Witterung mitspielte, sei nur am Rande erwähnt.

Da wollte auch das relativ kleine Aufgebot der Olper Leichtathletik nicht zurückstehen, immerhin hatte der Verband hohe Normen für die Qualifikation gesetzt. Mit drei Medaillen kehrten die Mädchen des Skiclubs Olpe aus dem Hagener Ischelandstadion in die Kreisstadt zurück.

Allen voran war es Jana Steinhoff, die aus einem sehr homogenen Team mit Silber in der Staffel und Bronze über die Hürden herausragte. Die 13-Jährige glänzte sowohl über die 60 Meter Hürden sowie 75 Meter mit neuen Bestzeiten in den Vor- und Endläufen.

„Mehr kann man bei Meisterschaften einfach nicht verlangen“, war Karl-Heinz Besting begeistert, „aber es war natürlich nicht Jana allein, sondern in besonderem Maße der Teamspirit, der die ganze Mannschaft beflügelte.“

Persönliche Bestzeiten

Und dieser Geist trieb Jana Steinhoff über die Hürden nach 10,19 Sekunden im Vorlauf und 10,08 Sekunden im Finale zu Bronze. „Das war weitaus mehr als erhofft“, freute sich Karl-Heinz Besting und wies auf die intensive Vorbereitung unter Trainer Dieter Rotter auch in Sommerferien hin. Es war das Resultat einer sehr ausgefeilten Technik.

Es war aber auch das Produkt ihrer Schnelligkeit, schaffte Jana doch im Vorlauf wie auch im Finale über 75 Meter mit 10,54 bzw. 10,42 Sekunden zweimal persönliche Bestleistungen.

Bei diesen Topleistungen gerät das Silber von Pauline Dinter (W12) im Kugelstoßen fast in den Hintergrund. „Das war schon sehr überraschend“, so Karl-Heinz Besting, „Pauline hatte nur wenig mit der Kugel trainiert, für sie stand der Hochsprung mehr im Fokus.“ Umso bemerkenswerter ihre Nervenstärke. Mit dem dritten Versuch lag sie auf dem Bronzerang und schob sich im letzten Durchgang mit 7,63 Meter noch auf Platz zwei – zum Titel fehlten nur 16 Zentimeter.

Wenn es mit 1,38 Meter auch „nur“ zu Platz sechs reichte, so war sie doch mit der Drittplatzierten höhengleich. Bereits ihr Einstieg begann mit einem Fehlversuch, die 1,32 Meter übersprang Pauline erst im dritten Versuch und scheiterte an 1,41 Meter nur ganz knapp. „Pauline hatte zuletzt Probleme an der Ferse und hat sie massiv beeinträchtigt“, schilderte Karl-Heinz Besting die Situation, „aber sie nahm es gelassen und war zufrieden.“

Silber für 4 x 75-Meter-Staffel

Medaille Nummer drei ging auf das Konto der gesamten Mannschaft. Auch wenn Jana Steinhoff, Alea Bremecker, Johanna Uelner und Mia Gross über 4x75 Meter allein mit Silber dekoriert wurden, so gebührt dieses Edelmetall auch den Quartetten der zweiten und dritten Garnitur. Den Geist der Truppe verkörperte Johanna Uelner, die jeweils über die Hürden und 75 Meter gemeldet war. „Sie verletzte sich beim Aufwärmen, verzichtete dann aber und schonte sich für die Staffel“, so Karl-Heinz Besting.

Und das mit Erfolg. „Wir hatten uns im Vorfeld zwei Ziele gesetzt“, sagte er, „zum einen wollten wir unter 40 Sekunden bleiben und außerdem vor Wattenscheid ins Ziel kommen.“ Beides ist den Mädels gelungen, und doch blieb ihnen der Titel versagt.

Vor den Meisterschaften führte Wattenscheid vor der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt die Rangliste in Westfalen an – doch an diesem Tag war das Quartett des SV 1860 Minden schneller. Aber auch Silber ist mehr als aller Ehren wert.

Von den 32 Staffeln belegte Team zwei mit Johanna Atzetmüller, Alicia Huperz, Thea Köhler und Pauline Dinter Rang zwölf, während Team drei mit Sara Leubner, Nayla und Lina Purgander sowie Lisa Engels ebenfalls noch vier Staffeln hinter sich ließ. Gerade für Team drei war es wichtig, erstmal Luft einer großen Meisterschaft zu schnuppern.

Fazit: Der Nachwuchs aus dem Kreis Olpe kann auch mit den Großen wie dem TV Wattenscheid 01 mithalten und freut sich schon jetzt auf die Mannschaftsmeisterschaften der Jugend Ende September.

