Jörg Hennecke, SpVg Olpe: Schluss nach XXL-Verlängerung

Es sind einige Jahre, in denen sich Jörg Hennecke (48) mit dem Gedanken getragen hat, sein Vorstandsamt bei der Spielvereinigung Olpe abzugeben. Fast sieben Jahre lang gelang den Vorstandskollegen und sicherlich einigen Mitgliedern, Hennecke zum Weitermachen zu überreden. „Was ich dann auch gemacht habe“.

Dass er sich nach seiner „regulären Spielzeit“ noch diese XXL-Verlängerung von über sieben Jahren angetan hat, deutet auf Dreierlei hin: Die Überzeugungskraft derjenigen, die ihn davon abgehalten haben, aufzuhören. Die weit verbreitete Meinung im Umfeld des Vereins, dass einer wie er nur schwer bis gar nicht zu ersetzen ist. Und seine innere Einstellung zur SpVg Olpe. Kurzum: Er hing an dem Verein.

Oft ist er gefragt worden: Warum machst du das hier eigentlich noch? Henneckes Antwort ging in seine eigene Vergangenheit: „Als ich 14 bis 16 Jahre war, habe ich hier auf dem Kreuzberg meinen inneren Schweinehund kennen gelernt. Diese Tugend, weiter zu machen, auch wenn du denkst, dass es nicht mehr geht, wollte ich weitergeben. Das war mir wichtig“. Harte Schule. Hennecke: „Nach dem B-Jugendtraining kam es vor, dass ich das Fahrrad nach Hause geschoben habe. Die Beine wollten nicht mehr. Dabei war ich Torwart, ich hätte das alles nicht mitmachen müssen. Ich kann mich erinnern, im November bei Kälte und Regen im nassen Torwart Dress 90 Minuten auszuhalten. Das war schon hart“.

In guten Händen

Jetzt ist Schluss. Jörg Hennecke kann seinen fußballerischen Ruhestand nun mit der Gewissheit angehen, den Kreuzberg-Klub in guten Händen zu wissen. „Ich bin froh, dass Ludger Heuel, Björn Schneider und Jürgen Sömer die Vorstandsämter übernommen haben, dass sie das hier weitermachen“. Er meint nicht nur die drei, sondern viele andere, wenn er das Resümee zieht: „Ich habe in all den Jahren tolle Typen kennengelernt“.

Seine Anfänge fielen in turbulente Zeiten. Im Jahr 2002 war die denkwürdige, außerordentliche Mitgliederversammlung, auf der der „neue“ Vorstand gewählt und der vorherige abgewählt worden war. Hennecke stand nun mit in vorderster Verantwortung. Doch nicht ganz ohne Erfahrung. Denn schon vor 2002 hatte er den Förderkreis („Freunde der SpVg Olpe“) mitbegründet. Dessen Ziel war es, Spieler halten zu können, die damals umworben wurden.

Sehr schwer wiegt Verantwortung, wenn es um Menschen geht und den unmittelbaren Einfluss auf ihre Laufbahn. „Ottmar Griffel zu entlassen, weil die Mannschaft das wollte und– obwohl sie mit ihm Meister geworden und aufgestiegen ist – das ging gegen mein Innerstes“, sagt Jörg Hennecke. Die Spieler saßen am längeren Hebel. Hennecke: „Wenn du in die Westfalenliga hoch gehst und hast dann auf einmal zehn Spieler weniger, weil die mit dem Trainer nicht weitermachen wollen, dann machst du was, was du im tiefsten Innersten nicht willst“. Hennecke hatte sogar seinen Rücktritt angeboten. Schwer fiel ihm auch die Trennung von Marek Lesniak. „Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft das, was er wollte, nicht für ihn getan hat. Deshalb hat’s auch nicht mehr funktioniert.

Zeitintensiver Beruf

Als wir Jörg Hennecke telefonisch erreichten, klang es im Hintergrund nach Arbeit. „Ich fahr grad bei einem Kunden vor“, klärte er auf. Am Samstag wohlgemerkt. Denn das ist ein weiterer bemerkenswerter Faktor: Henneckes Beruf ist nicht mit 38,5 Wochenstunden erledigt. Er führt einen Handwerksbetrieb („Hennecke Haustechnik“), „diese Woche war das Späteste viertel vor neun, als ich nach Hause kam“. Aber er habe es gern gemacht. Sowohl das Amt im Verein als auch seinen Beruf. Allerdings: „Wenn Andrea nicht so nah dran gewesen wäre, dann hätte das niemals so funktioniert“, zeigt er sich gegenüber seiner Ehefrau dankbar. Die ist übrigens die Schwester von Thomas und Rafael Hütte. „Der ganze Hütte-Clan war ja jeden Sonntag dort oben, und war zum Glück fußballverrückt. Hätte ich allein da stehen müssen, dann wäre es sicherlich anders gelaufen“.

Dennoch erweckte Jörg Hennecke für den Beobachter von außen manchmal den Eindruck, allein da zu stehen. Er schien alles zu machen dort oben. Organisation, Platzaufbau, Klubhaus. So ganz täuschte der Eindruck nicht. Denn aus mancher Mitgliederversammlung ist sein Appell, sein Bitten um mehr helfende Hände, in Erinnerung. „Am Anfang hatten wir viele Helfer“, denkt er vor allem an den Tribünenbau 2006 am Kunstrasenplatz, den Hennecke einst angestoßen hatte, „in der Spitze hatten wir 40 Leute, die da mit angepackt haben“. Umso mehr bedauert er, das „da nicht so viel nachgekommen“ sei.

Mit Kritik musste er leben. Logisch in dieser Position. „Natürlich gab es die ein oder andere Kritik auf den Jahreshauptversammlungen. Aber es ist auch keiner mal hergegangen und hat für die SpVg Olpe Klinken geputzt, wie das in der Gemeinde Wenden zum Beispiel funktioniert. Wen hast du denn In Olpe, der das macht?“. Dennoch: „Wir haben es bis heute geschafft, den Verein systematisch zu entschulden und sind auf einem guten Weg“.

Große Gefahren

Viel mehr Sorgen machen ihm die Corona-Folgen. Wie fällt die Unterstützung der Vereine dann aus? Hennecke: „Wenn ich lese, dass 43 Prozent aller Firmen über Stellenabbau nachdenken, dann sehe ich das mit Sorge.“ Was er beklagt und auch offen zugibt: „Es sind, was die Jugendarbeit angeht, in meiner Amtszeit Fehler gemacht worden. Das hat mir schon wehgetan“. Aber auch über Olpe hinaus hat er keine gute Prognose. „Wenn man sieht, wie wenige Jugend-Mannschaften jetzt noch hochklassig sind. Das Interesse der Jugendlichen hat nachgelassen“. Jörg Hennecke erinnert sich an ein Gespräch mit einem B-Jugendlichen. „Der hat mir mal gesagt: Wenn ich mit meinen Kumpels an der Playstation sitze und ich da gewinne, dann bedeutet mir das auch was. Ich habe ihm geantwortet: Dann bist du hier falsch“.

Den Gesinnungswandel, der den Fußball in den Hintergrund drängt, die Ausdünnung des Jugendbereichs, sieht Jörg Hennecke auch als die größte Gefahr. „Vielleicht ist es in Zukunft besser oder notwendig, Gemeinden gegeneinander spielen zu lassen“. Er nimmt den Kreis Olpe als Beispiel, und sein Statement klingt nicht sehr hoffnungsvoll: „Viele Mannschaften und Vereine haben den Anspruch, höherklassig zu spielen. Und mit welchen Spielern soll das denn in zehn Jahren passieren? Wo sollen die dann herkommen?“