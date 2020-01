Jörg Pieper: „Mir war klar: Ich muss es annehmen“

Grün-Weiße Fahnen am Ortseingang von Herpel künden am 11. Juli 2002 vom Schützenfest. Die Straße, auf der Jörg Pieper Richtung Attendorn auf seinem Rennrad rollt und in 30 Minuten zuhause sein will, ist trocken. Nichts deutet auf eine gefährliche Situation hin, zumal die Schützenbrüder sich ja irgendwo auf dem Schützenplatz aufhalten dürften – bis auf einen.

Dieser Eine will die Straße überqueren. Ist wohl auf dem Heimweg, vermutet der Rennradler und will hinter ihm vorbeifahren. Doch der Schützenbruder überlegt es sich spontan wohl anders. Und damit nimmt das Desaster seinen Lauf. Seine Trainingstour endet auf einem mit Stein eingefassten Blumentrog, aber das erfährt er erst später.

Während der schwer verletzte Sportler mit dem Hubschrauber nach Köln geflogen wird, informiert eine Nachbarin Piepers Ehefrau. Rund zwölf Stunden später steht die niederschmetternde Diagnose fest: Querschnittslähmung. Während dieser Phase ist Pieper „weg vom Fenster“. Nach Bewusstwerden der Diagnose: „Nein, keine Schockstarre.“

Rippen, Schulter, Ellenbogen kaputt. Doch das Schlimmste: die Wirbelsäule auch. Computergesteuerte Operationen erhalten ihm wenigstens noch die Funktion der Arme und des Oberkörpers. Und der Kopf hat nicht gelitten. Wie es innen aussieht, geht keinen was an. „Sie werden im und mit dem Rollstuhl leben müssen“, erklärt ihm der Arzt.

Die Frage: Wohin geht die Reise?

Zunächst muss er drei Wochen in Köln hinter sich bringen. „Da stellt man sich schon die Frage: wohin geht die Reise?“ Sie geht zunächst mal nach Bad Wildungen, Reha. Korsett, E-Rollstuhl. Schließlich waren da jede Menge Rippenbrüche, so etwa vierzehn. Der Rumpf ist gefangen, eingeengt, hilflos. Völlige Abhängigkeit vom Pflegepersonal. „Ich musste erst wieder essen lernen.“

Die Willensstärke des Sportlers zeigte sich auch in der Reha. „Ein Zimmergenosse lamentierte, sein Leben sei zerstört. Mir war klar, ich muss es annehmen.“ Psychologische Hilfe? „Ich habe keine psychotherapeutische Hilfe an Anspruch nehmen müssen. Vielleicht eher der Unfallverursacher. Er soll sich nach meinem Gesundheitszustand erkundigt haben.“ Ein Therapeut in der Reha: „Bei deinem Humor brauchst du keine Psycho-Behandlung.“

Endlich, nach langen Monaten der Reha, ging es Mitte Dezember 2002 nach Hause. „Wie komme ich zurecht? Plötzlich war da ein Fremdkörper, ein Treppenlift im Haus.“ Und dann wurde offenbar, dass sich hinter der scheinbar harten Schale auch ein sehr weicher Kern verbirgt. „Da kamen die Tränen von ganz alleine.“ Das „normale“ Leben konnte, nein: musste, beginnen.

Und das hieß Beruf und Sport. Haben ihm nach dem Unfall schon die Familie, Nachbarn und der Soziale Dienst im Krankenhaus über die schwierige Zeit hinweggeholfen, so waren jetzt auch die Arbeitskollegen gefragt. Jörg Pieper war wieder zurück. Der 53-Jährige ist Techniker in der Qualitätssicherung einer Gesenkschmiede in Plettenberg. „Ja, diese Funktion übte ich vorher auch schon aus – nur acht Stunden täglich, jetzt nur noch halbe Tage.“

Das Virus Radsport hatte nicht gelitten. Der Vollblutsportler war viele Jahre erfolgreich als Handballer bei Grün Weiß Essen Essen aktiv. Aber: „zweimal Training pro Woche plus Spiel, das war mir zu wenig“. Also ging er aufs Rad, das Rad, das ihm vor 17 Jahren zum Verhängnis wurde. Aber seine Leidenschaft ist geblieben; eine Leidenschaft, die allerdings auch in Herpel viele Leiden schaffte. In Essen aufgewachsen, zog es ihn 1992 ins Sauerland, nach Attendorn, der Liebe wegen.

Jörg Pieper hat sich der Herausforderung „Rollstuhl“ schon lange gestellt. „Ich nehme die Situation an.“ Gut, er sagt das überlegt, nüchtern. Aber man nimmt ihm das ab, vor allem, wenn man seine zweite sportliche Laufbahn betrachtet.

Er sieht die Welt aus einer anderen Perspektive. „Ich muss immer nach oben sehen, wenn die anderen am Biertisch stehen. Und ich muss lauter sprechen, von unten nach oben. Da wirst du schnell mal heiser. Ein typisches Rollstuhlproblem.“ Aber die tiefere Ausgangsposition bezieht sich nicht nur auf gesellschaftliche Begegnungen, das gilt auch für sein nun verändertes Sportgerät.

„Wenn die Beine nicht mehr in die Pedale treten können, dann müssen eben die Arme ran“, so heute sein Credo. Und der Anblick seiner muskulösen Arme bestätigt das in vollem Umfang. Pieper: „Der Übergang zum Handbike ist mir leicht gefallen, Hauptsache Bike.“ Ein Jahr nach dem Unfall ging’s dann auf dem tiefer gelegten „Dreirad“ los. „Bereits im September 2004 bin ich dann zum ersten Mal Marathon gefahren, in Köln.“

Weltrekord, Marathon-Sieger

Was aus den Anfängen wurde, zeigen danach große Erfolge. So wurde Jörg Pieper in seiner Schadensklasse Sieger beim Berlin-Marathon 2008. „Die Kulisse in Berlin war einfach grandios“, blickt er gerne zurück. Ein ganz besonderes Highlight war auch der Weltrekord in seiner Schadensklasse über die Marathondistanz 2009 in 1:02:50 Stunden, in Heidelberg. „Offiziell war das eine Weltbestzeit“, so Pieper heute und ergänzt, dass diese Zeit mittlerweile geknackt ist.

Der Ballermann war schon oft sein Ziel – als Trainingslager. Geballert hat er dort vor allem viele Kilometer. Er kennt dort schon alle Winkel, und die werden seit Jahren nun auch mit dem Handbike absolviert. Der erzwungene Umstieg aufs Dreirad mit Handkurbel hatte eine ehefreundliche Auswirkung: „Ja, meine Frau fährt seitdem Rennrad. Jetzt im Januar steht Lanzarote schon wieder im Kalender.“

Dass er schon mehrere Male an der insgesamt neun Veranstaltungen umfassenden Rennserie des NHC (National Handbike Circuit) teilgenommen hat, ist nur folgerichtig. „Im nächsten Jahr soll auch die Traditionsveranstaltung Eschborn-Frankfurt am 1. Mai ins NHC-Programm aufgenommen werden.“

Ein großes Ziel hat sich Jörg Pieper abgeschminkt. „Für Tokio müsste ich mich qualifizieren. Da hängen die Trauben sehr hoch.“ Vor allem aber sind es die Schadensklassen, die er moniert: „Um Gerechtigkeit herzustellen, müsste man fast für jeden einzelnen Sportler eine eigene Schadensklasse einrichten.“

Dabei lässt er offen, ob er zu viel oder zu wenig geschädigt ist. „Diese Einteilungen werden von ‚Fußgängern‘ vorgenommen. Meine Ziele sind jetzt, meine eigenen Bestzeiten zu verbessern.“ Fazit: Der Wille und die mentale Kraft von Jörg Pieper, der Mut zur unbedingten Leistung ist ungebrochen und sollte Mut machen für „Leidens“genossen.