Johannes Ohm: „Einer für die Galerie wollte ich nie sein“

Zunächst wehrt Johannes Ohm ab. „Ach“, sagte er mit seiner hohen Stimme, nach der tausende von Fußballern getanzt sind, „das ist doch alles ewig lange her“.

Bezogen auf seine Fußball-Trainerzeit mag das stimmen. Aber im Gespräch mit dem Altenkleusheimer kam dann heraus, wie aktuell das, was er vor 25 oder 30 Jahren schon mit kritischem Blick beurteilt hatte, heute noch ist. Der Zeitpunkt, Erinnerungen noch einmal hervorzuholen, könnte nicht geeigneter sein. Denn am 1. Advent wird Johannes „Hannes“ Ohm 75 Jahre.

Eine Feier fällt Corona geschuldet aus, aber auch einer öffentlichen Würdigung in der Zeitung stand Hannes Ohm eher kritisch gegenüber. „Ich habe dort, wo ich war, meine Arbeit gemacht. Einer für die Galerie wollte ich nie sein.“ Klingt paradox, ist aber so: Auch bescheidenes Auftreten und Authentizität hat ihre Ausstrahlung. Gerade in eine Branche mit ihren vielen Blendern. Veitstänze an der Seitenlinie waren das Seine nicht.

Verschobener Urlaub

„Der Erfolg hat ihm ja immer recht gegeben“, sieht auch Jörg Rokitte den Ohmschen Führungsstil als absolut tauglich an. Spieler war Rokitte unter Hannes Ohm beim SV Heggen in den 80er Jahren und wurde später selbst äußerst erfolgreicher Spielertrainer und Trainer. Jörg Rokitte: „Er hat es immer geschafft, eine Einheit zu formen, die motiviert und leistungswillig war. Klar: Er hat das alles mit ruhiger Hand gemacht, was aber nicht heißt, dass er auch im richtigen Moment mal laut geworden ist.“.

Johannes Ohm ganz oben, beim Aufstieg des FSV Gerlingen in die Landesliga. Foto: meinolf Wagner

Drei Mal trainierte Hannes Ohm den FSV Gerlingen. In seiner letzten Amtszeit schaffte er den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga. Und in allen drei Amtszeiten hat ihn Paul-Heinz Brüser, später selbst Trainer am Bieberg, erlebt. Brüser: „Hannes ist sehr akribisch gewesen, hat alles mit großer Hingabe gemacht. Er war detailliert informiert über den Gegner und deshalb immer top vorbereitet“.

Kritisch wurde es nach vollbrachtem Durchmarsch in die Landesliga. 0:10-Startpunkte! Brüser: „Hannes hatte mich gebeten, meinen Urlaub zu verschieben, und das Spiel gegen Siegen II noch mitzumachen. Wir sind dann erst Sonntagabend gefahren, aber mit schlechter Stimmung, denn das Spiel ging verloren. Danach gab es eine Aussprache und wir holten 11:1-Punkte“. Irgendwann merkte Paul-Heinz Brüser, dass er „nicht mehr so der Stammspieler“ war. Er suchte das Gespräch mit seinem Coach. „Hannes hat nicht gesagt, du bleibst draußen, und fertig. Er hat mir das schon genau erklärt“.

1800 Zuschauer in Altenkleusheim

Aufgestiegen ist Hannes Ohm auch mit seinem lokalen Verein, Eintracht Kleusheim. Und er entfesselte dort eine Euphorie sondergleichen. Gerade deshalb wirkt die Erinnerung daran und der Vergleich mit heute desillusionierend. Dass da 1976 eine rein Kleusheimer Mannschaft in der Bezirksliga gegen die SpVg Olpe antrat, und 1800 Zuschauer drumherum – das wird so nicht mehr passieren. Hannes Ohm macht sich nichts vor. „So viele Leute aus einem Ort, dass du aus ihnen eine Mannschaft bilden kannst, kriegst du heute ja gar nicht mehr zusammen“. Eine Hoffnung schwindet Jahr für Jahr. Nämlich, dass sich die Menschen bei zunehmender Entfremdung des Profifußballs wieder vermehrt ihrem Amateurverein zuwenden. Ohm: „Da suchen sich die Leute eher andere, bequemere Freizeitmöglichkeiten. Das alles ist nicht mehr aufzuhalten“. Das Spiel gegen Olpe, mit Gerd vom Bruch auf der Trainerbank, endete 1:1. Ohm: „Die Autos standen bis zur Stelle, von der aus es nach Rhonard abgeht. Wahnsinn“.

Wie schaut der Fußball 2025 aus?

Von hoher Bedeutung war für den morgigen Jubilar stets die Identifikation zwischen Spielern und Verein. „Man kann nicht nur von auswärtigen Leuten leben, das ist befristet. Man hat es ja gesehen an Vereinen, die mehrfach abgestiegen sind, weil sie überfremdet waren“. In den heutigen Zeiten ist der Faktor Nachhaltigkeit von höchstem Rang. Nicht nur, wenn es um die Fertigung von Konsumgütern geht. Für Hannes Ohm gilt das auch im Fußball: „Die Jugendarbeit muss stimmen. Die Zuschauer wollen doch die Eigenen sehen“. Bei seinem Heimatverein, der als SG L.O.K. antritt, hat er das beobachtet: „Wenn du ein interessantes Spiel hast, dann kommen mehr Leute dorthin als nach Gerlingen“. L.O.K. ist aktuell Dritter, punktgleich mit einem direkten Aufstiegsplatz.

Wie wird der lokale Fußball ausschauen in fünf Jahren? Der Jugendfußball besteht zu einem großen Teil aus Spielgemeinschaften, was dem Mangel an Nachwuchs geschuldet ist. Selbst im Fußball verrückten Wendener Land haben sich Spielgemeinschaften gebildet, wie die SG OWA aus Ottfingen, Wenden und Altenhof. Im Olper Land existiert eine Dreier-Spielgemeinschaft im Seniorenfußball aus Lütringhausen, Oberveischede und Kleusheim. Ohm: „Diese relativ kleinen Vereine leisten zusammen richtig gute Jugendarbeit. Nur: Wenn die Jungs so gut sind, dann sind sie möglicherweise auch mal weg“. Ein Beispiel ist der SC LWL mit seiner starken Nachwuchsabteilung. „Aber viele Spieler sind abgewandert, zum FSV Gerlingen, zur SpVg Olpe, oder sogar noch höher“. Zur SG Finnentrop/Bamenohl, wie Nicolas Herrmann.

Sportlicher Lorbeer ist nicht alles

Angesprochen auf den Oberligisten sieht Hannes Ohm, freilich aus der Entfernung, einen Verein, der auf mehreren Füßen steht, und keine Abhängigkeit von einem einzelnen Sponsor hat. „Das ist das richtige Konzept“. Zugleich zeige der Verein, welche Früchte gute Nachwuchsarbeit tragen kann. Die aktuelle Oberliga-Truppe stammt zum großen Teil aus dem eigenen Nachwuchs. Ohm: „Das ist ein Jahrgang, den hast du mal. Aber das ist hierzulande selten durchgängig“. Als ehemaliger Trainer des SV Heggen sieht er natürlich die Leistungsträger der SG Finnentrop/Bamenohl, die am Heggener Daspel ihre ersten Schritte gemacht haben. An erster Stelle Moritz Kümhof. Ohm: „Der ist ja unbezahlbar. Dazu die Entrups, Alles Heggener Burschen“!

Heggener, Kleusheimer, Gerlinger, Drolshagener: Mit ihnen feierte Hannes Ohm Erfolge und sie mit ihm. Was er vielen anderen Kollegen voraus hat: Er ist in 25 Jahren nicht einmal abgestiegen. Doch sportlicher Lorbeer war für Hannes Ohm nicht alles: „Erfolgreich war eine Zeit bei einem Verein nur, wenn auch etwas im Zwischenmenschlichen zurückbleibt“.

Hohe Wertschätzung

Langjährige Weggefährten sprechen mit hoher Wertschätzung über Hannes Ohm. Wie auch Hubertus Zielenbach, einst 1. Vorsitzender des FSV Gerlingen: „Hannes Ohm war in Gerlingen nicht nur Trainer, sondern oft Berater für die Vereinsführung. Seine Eigenschaften sind Ehrgeiz, Ehrlichkeit und Offenheit. Er liebte das gesprochene Wort, und ich konnte mich immer zu 100 Prozent auf ihn verlassen“.

Aus dieser Tätigkeit als Vorsitzender einerseits und Trainer anderseits sei „eine Freundschaft entstanden, die bis heute andauert“. Wenn Wetter und Gesundheit es zulassen, treffen sich Zielenbach, Ohm und weitere Freunde wöchentlich zum Wandern und zum gemütlichen Zusammensitzen. Hubertus Zielenbach: „Ich wünsche dem Hannes alles, alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit“.

War und ist der Trainer Johannes Ohm für den Trainer Paul-Heinz Brüser ein Vorbild? „Ich würde das so ausdrücken: er sagte zu mir, du musst als Trainer selbst deine Persönlichkeit entwickeln und dein Ding machen. Er hat ganz klar gesagt, das bringt nichts, wenn du versuchst, dem oder dem nachzueifern“, antwortete Brüser, „ich habe schon versucht, Akzente zu setzen, die ich selber für wichtig hielt. Uns verbindet ein tiefer Glaube, darüber habe ich mich ihn auch oft und lange ausgetauscht, es waren immer interessante Gespräche“.

Jörg Rokitte hatte Hannes Ohm beim SV Heggen zum Trainer. Er erinnert sich: „Hannes hatte immer Mannschaften gehabt, die zusammen gehalten haben, das habe ich auch aus anderen Vereinen gehört. Was in Erinnerung geblieben ist, ist unter anderem sein berüchtigter blauer Parka. Das war schon sein Markenzeichen. Ich glaube, daran werden sich mehrere erinnern“.