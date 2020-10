José Fernandez: "Sehr enttäuschende Vorgehensweise"

Geisweid. „Für mich ist das eine sehr enttäuschende Vorgehensweise“, sagte er, „wir haben am Sonntag gegen Spitzenreiter Germania Salchendorf ein richtig gutes Spiel abgeliefert, obwohl uns unser Topstürmer fehlte und Pascal Jüngst auch noch ausgewechselt werden musste“.

Sportlich sei die Entlassung für ihn nicht nachvollziehbar. Fernandez: „Wir haben nicht vereinbart, dass wir in dieser Saison jedes Spiel gewinnen. Man kommt sich vor, als hätte man überhaupt noch keinen einzigen Punkt geholt. Aber genau so klingt das ja fast, wenn man liest, dass ,wir die Saison in die richtigen Bahnen lenken‘ müsse“.

Es seien gerade mal sieben, und noch keine zwanzig Spiele gespielt. Am Montag sei er angerufen worden, „da hieß es: Wir müssen Sie freistellen“, berichtet Fernandez, der sich fragt: „Wo sind wir denn? Angeblich sind zu wenig Punkte geholt worden, und die Aufstellungen wären falsch“. Kurzum: Man habe ihm „in die Aufstellung ‚reingeredet“, wirft Fernandez der Vereinsseite vor.

Was die Zahlen angeht, verweist José Fernandez auf die vergangene Saison. „Da hatten wir nach 19 Spielen schon 60 Gegentore. Diesmal haben wir zweimal knapp verloren“. Die Mannschaft jedenfalls stehe noch hinter ihm, es seien vor dem Salchendorf -Spiel 14, 15 Spieler beim Training gewesen. Auch habe man aus Spieler kreisen bei ihm bemängelt, dass die Mannschaft nicht gefragt worden sei.

Sein Fazit: „Ich habe mal wieder eine Lektion gelernt. Der Trainerjob wird immer schwieriger, als Trainer bekommt man es immer mehr auf die Mütze“. José Fernandez plant, jetzt erstmal eine Pause bis zum Winter zu machen: „Sollte sich etwas anderes ergeben, werde ich tiefgründiger forschen, und genau hinschauen, wo ich was anfange“.