JSG Altenhof/Wenden hat Besuch vom Nikolaus

Altenhof Zur Weihnachtsfeier der Jugendfußball-Spielgemeinschaft Altenhof/Wenden waren alle sieben Mannschaften der JSG vertreten.

Dies war die erste gemeinsame Weihnachtsfeier nach der Corona-Pandemie und dementsprechend war die Vorfreude bei allen Beteiligten groß. Dies spiegelte sich auch in der Teilnehmerzahl in der Bürgerbegegnungsstätte Altenhof wider. Es waren etwa 120 Kinder von den Minis bis zur E-Jugend und etwa 110 Erwachsene zur Veranstaltung gekommen.

Start war eine Winter-/Nachtwanderung gestartet, die Bedingungen waren, bis auf den kalten Wind, recht gut. Es war trocken und der Schnee glitzerte im Taschenlampenschein. Nach der Wanderung ging es in und an der Bürgerbegegnungsstätte weiter.

Das Highlight des Abends war natürlich der Besuch des Nikolaus. Der rief alle Mannschaften jeweils nach vorne und teilte den Kindern mit, was er sich im Laufe der ersten Halbserie notiert hatte. Hier gab es auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag aber vor allem sehr viel Lob. Und da die jungen Kicker mit so viel Freude und Einsatz am Ball sind, hatte der Nikolaus auch ein paar Geschenke im Sack. So bekam jedes Kind vom Nikolaus ein paar Stutzen sowie einen Stutenkerl in die Hände.

An dieser Stelle geht ein ganz besonderer Dank an Christoph Häner vom Schuhhaus Häner in Wenden, fürs Sponsern der Stutzen. Dies war eine tolle Aktion, die bei den Kindern und allen Verantwortlichen sehr gut angekommen ist.

Nachdem der Nikolaus sich verabschiedet hatte, ging es mit Grillwürstchen im Brötchen und allerlei kalten und warmen Getränken, bei schöner Weihnachtsmusik gemütlich weiter. Es war ein toller Abend! Allen die dazu beigetragen haben, gilt ein besonderer Dank der Haupt- und Jugendvorstände des FC Altenhof und des VSV Wenden.

