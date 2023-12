Julian Optiz übernimmt JSG-Junioren

Bamenohl Rönkhauser neuer A-Jugendtrainer der JSG Lennetal

Nach sechs sehr erfolgreichen Jahren als Trainer, davon zwei als A-Jugend Coach, verlässt Laurits Strotmann den Bezirksligisten JSG Lennetal, um nach seinem sportwissenschaftlichen Studium seine B+Trainerlizenz anzugehen und in einem Nachwuchsleistungszentrum zu hospitieren. Auch Nico Lorenz wird sein Amt als Trainer nach zwölf Jahren niederlegen. Er hat unter anderem mit Mike Schrage und Lasse Strotmann den Grundstein für die sehr erfolgreiche Entwicklung der A-Jugend gelegt, die letztendlich im verdienten Aufstieg in die Bezirksliga mündete.

Auch in der Bezirksliga waren deutliche Fortschritte zu erkennen, doch beide Trainer sind der Meinung, dass es nun auch Zeit für neue Impulse ist. „Wir freuen uns sehr, dass mit Julian Opitz nicht nur ein alter Bekannter, sondern auch ein absoluter Wunschkandidat den Cheftrainer-Posten übernehmen wird“, sagt Phillip David, Jugendleiter der SG Finnentrop/Bamenohl.

Der 33-jährige Opitz spielte selber u.a. in der Bamenohler A-Jugend und trainierte in Lenhausen und Rönkhausen jeweils die erste Mannschaft. Als aktiver Spieler ging es für Julian Opitz bis in die Landesliga. Stationen waren unter anderem Attendorn und Dünschede, wo ihn jedoch Verletzungen und der Beruf zwangen, vom Platz an die Seitenlinie zu wechseln. Nun übernimmt der B-Lizenzinhaber also die wichtige Position des Cheftrainers der A-Jugend.

Seine Zielsetzung dabei machte er im Kreise der anwesenden Mannschaft deutlich. Neben der taktischen und körperlichen Weiterentwicklung zur Vorbereitung auf den Seniorenfußball legt er besonderen Wert auf Kommunikation und auf offene Dialoge. Nicht nur das Sportliche auf dem Platz, sondern auch das Miteinander abseits davon hat für ihn einen hohen Stellenwert. Opitz ist bereits in der aktuell laufenden Kaderplanung involviert und kann somit einen fließenden Übergang aktiv mitgestalten.

