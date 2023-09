Kapitän lotst Ottfingen zum ersten Landesliga-Sieg seit 2014

Ottfingen. Michael May erzielt beide Tore zum 2:0-Sieg von Aufsteiger SV Ottfingen gegen den FC Arpe/Wormbach.

Riesenjubel am Ottfinger Siepen. Nach drei Auftakt-Unentschieden feierte Aufsteiger SV Ottfingen mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über den FC Arpe/Wormbach nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern den ersten Landesliga-Sieg seit über neun Jahren überhaupt. Am 18. Mai 2014 gab es einen 3:0-Sieg bei RW Hünsborn

283 Zuschauer waren Zeugen diese „historischen“ Erfolges, über den sich SVO-Trainer Marco Weller sehr freute: „Ein tolles Gefühl. Der Sieg geht völlig in Ordnung. Man muss dazu bedenken, dass bei uns acht wichtige Spieler gefehlt haben. Nur in der ersten Viertelstunde hatten wir ein paar Probleme. Aber danach wurde es von Minute zur Minute besser.“

Spieler des Tages des stark ersatzgeschwächten Aufsteigers war Kapitän Michael May, der beide Treffer der Weller-Elf erzielte. „Es ist ein geiles Gefühl, dass wir endlich den ersten Saisonsieg geschafft haben, der auch völlig verdient war. Die Anfangsphase haben wir etwas verschlafen, aber danach waren wir überlegen. Klar freue ich mich über meine beiden Tore. Aber das mache ich eigentlich bei jedem Tor.“

Sein erstes Tor erzielte May in der 30. Minute. Da tanzte er seinen Gegenspieler im Strafraum ab. Sein Linksschuss landete unhaltbar im rechten Eck. In der 52. Minute wäre fast das 2:0 gefallen. Da wurde Nico Renner herrlich frei gespielt. Aber Arpes Torwart Eric Frewel „klaute“ Renner den Ball vom Fuß. In der 73. Minute war es dann aber soweit mit Treffer Nummer zwei am Siepen. Da tankte sich der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Daniel Marques Fernandes am linken Flügel bis zur Toraußenlinie durch. Seine scharfe Hereingabe drückte Michael May aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie.

Damit war der Deckel drauf. „Ich freue mich sehr und bin natürlich sehr zufrieden. Der Sieg war völlig verdient. Nach dem 1:0 hätten wir unsere Konter etwas besser ausspielen müssen. Wir freuen uns sehr. Jetzt wird erstmal gefeiert und dann bereiten wir uns auf das Westfalenpokalspiel am Donnerstag am Siepen gegen Westfalenligist SC Neheim vor“, sagte Ottfingens Sportlicher Leiter Uwe Kipping.

SV Ottfingen: Scherreiks, Müller, Basoglu, Renner (83. Adanic), Kolb, May, Scheppe, Giapavlos, Schymura, Kasikci (56. Bröcher), Aslan (71. Marques Fernandes).

