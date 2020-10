Karl-Josef Marx: Ein großer Sportsmann wird 90 Jahre

Schnell ist man mit der Phrase von den „Höhen und Tiefen“ zur Hand. Diese Redewendung trifft auf jeden zu, der mit dem Sport verbunden ist. Was mag da in einem 90-jährigen Leben zusammen gekommen sein? Von dem mindestens 70 Jahre dem Sport gehörten? Karl-Josef Marx erreicht diese Marke am Mittwoch.

Viel Außergewöhnliches ist dabei. Muss dabei sein. Und das in einer zeitlichen Ausdehnung, die heute kaum noch denkbar ist. „Man muss sich das mal vorstellen: Wir sind 13 Mal hintereinander Zweiter geworden“, erinnert sich Karl-Josef Marx an eine Strähne der Spielvereinigung Olpe, die ihresgleichen sucht, „da fängt man an zu verzweifeln“.

Ausgerechnet die Absage eines Trainerkandidaten war der Anfang vom Ende dieser Misere. Mit einem Siegerländer stand der Olper Vorstand im Frühstückszimmer des Vereinslokals „Kölner Hof“ schon im fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen: Letztendlich aber gab er dem Verein einen Korb und die Empfehlung: „Nehmt doch den Gerd vom Bruch“.

Die SpVg folgte dem Rat. Es begann nicht nur ein sportlicher Aufschwung am Kreuzberg, sondern auch eine beeindruckende Trainerkarriere vom Bruchs, die im Cheftrainer-Amt bei Borussia Mönchengladbach gipfelte.

Sehnsucht nach Normalität

Ist Olpe eine Fußballstadt oder ist sie keine? Die aktuellen Zuschauerzahlen sprechen eher dagegen, sie wurden vor allem den Leistungen der Spielvereinigung zu Westfalenliga-Zeiten, zuletzt zwischen 2015 und 2018, nicht gerecht. Auf der anderen Seite waren da die gewaltigen Kulissen von 2000 in der Nachkriegszeit. „Man hatte im Krieg auf vieles verzichten müssen“, erinnert sich Karl-Josef Marx an seine jungen Jahre, „und als es dann wieder anfing mit dem Fußball, da wollte jeder dabei sein“. Sehnsucht nach Normalität. Ein Gefühl, das neuerdings wieder sehr real ist...

Der Fußball-Boom ebbte auch in den Siebzigerjahren nicht ab. Die ungeheure Begeisterung blieb. „Wir hatten immer sehr stabile und gute Jugendmannschaften, etwa unter Robert Flucht oder Hermann Schmelzer. Ein Super-Nachwuchs, der sogar Westfalenmeister wurde“, erinnert sich der Jubilar. Schon die Jugend-Kicker lockten 3000 Fans oder auch mehr an. Karl-Josef Marx: „Und in einem Jahr ist fast ein kompletter Jahrgang in die erste Mannschaft aufgerückt“.

Das wiederum erzeugte eine hohe Identifikation der Olper Bevölkerung mit der Mannschaft. Es waren „Olper Jungs“, die die großen Erfolge der ersten Garnitur begründeten. Und sie heraus führten aus dem Jammertal der Vizemeisterschaften.

Das geschah explosionsartig. Denn am Ende der Siebziger stand nicht nur der Aufstieg in die Landesliga, sondern der direkte Durchmarsch in die Verbandsliga. Sieben Jahre verweilte die Kreuzberg-Elf in der seinerzeit vierthöchsten deutschen Liga. Marx: „Da konnte man sagen: Olpe ist eine Fußballstadt!“

Hermann Schmelzer war es auch, der Karl-Josef Marx zum Fußball brachte. „Wir kannten uns persönlich gut, man war befreundet mit den damaligen Vorsitzenden, oder mit Trainer Robert Flucht“. Später wurde Marx Spielausschuss-Obmann und 2. Vorsitzender.

Langer Applaus

18 Jahre Vorsitzender des Stadtsportverbandes Olpe, fast 40 Jahre in der Sport-Rechtsprechung, in der Bezirksspruchkammer Südwestfalen. Allem die Krone auf setzte er im Mai vergangenen Jahres. Da wurde Karl-Josef Marx auf dem Kommersabend anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Spielvereinigung Olpe die Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Die Gästeschar im vollen Festzelt am Kreuzberg applaudierte ihm stehend. Schon als er ohne Urkunde nach vorn schritt und als er mit Urkunde zu seinem Platz zurückkehrte, erst recht. Es wurde ein langer Applaus, denn Karl-Josef Marx saß weit hinten. Auch das passte zu ihm. Der Hintergrund. Denn wenn es einen Kontrast zum geltungssüchtigen und extrovertierten Funktionär gibt, dann ist er es.

Dem Betrachter von außen vermittelt er das Bild des ausgleichenden Sportsmanns. Heißsporne hat es gegeben in der Olper Vereinsspitze, und derjenige, der als Schlichter gefragt war, war nicht selten Karl-Josef Marx. „Ja…das war weniger so“. Was er den Streithähnen voraus hatte: „Ich habe immer genau überlegt, bevor ich was gesagt habe. Es musste Hand und Fuß haben. Es musste passen. Das hatte zur Folge, dass man nicht zu viel drumherum geredet hatte, sondern zum Kern vorgestoßen ist. Damit habe ich immer Gehör gefunden“.

Auch wenn Marx auf vielfältigste Weise ehrenamtlich tätig war: Oberste Priorität aber hatte der Fußballverein. Womit wieder die Höhen und Tiefen ins Spiel kommen. Und die Frage, ob sich Karl-Josef Marx auch mal echte, existenzielle Sorgen um den Verein gemacht hat. Viele Große sind mal länger und mal weniger lange in der Kreisliga gelandet. Olpe nie. Marx: „Ich habe nie das Gefühlt gehabt, dass wir ganz abrutschen könnten. Unser Vorstandsgefüge hatte immer Personen, die mit anpackten und zum Verein standen. Es ist immer weitergegangen“.