Keiner will die Pappnase

Lennestadt/Langenei Passend zur Jahrszeit stellt sich die Frage: Wer bekommt im vor-karnevalistischen Lenne-Derby am Donnerstag die Pappnase aufgesetzt?

Das vorgezogene Spiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem Rangdritten FC Langenei/Kickenbach bei der zweiten Mannschaft des FC Lennestadt am Donnerstag um 19.30 Uhr im Henselstadion Lennestadt wurde wegen Karnevalsveranstaltungen verlegt.

Es ist sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe. Der FC Langenei/Kickenbach befindet sich in guter Form, was der vierte Tabellenplatz unterstreicht. So kommt das 2:2 der Langeneier gegen den Tabellenführer GW Elben oder der 2:1-Sieg beim SV Heggen nicht von ungefähr. Laki-Coach Benedikt Kürpick kann auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen. Immer ein Vorteil in engen Spielen, wo Entscheider gefragt sind. „Es war unser bestes Saisonspiel. Wir hätten gewinnen müssen gegen GW Elben “, erinnert sich der Langeneier Coach an die letzte Woche.“ Für ihn war es ein richtiges Ärgernis, dass der Schiedsrichter „über Gebühr lange hat nachspielen lassen“, so Kürpick.

Kürpicks FCL-Vergangenheit

Benedikt Kürpick gab zu verstehen: „Wir sind gut drauf. Im Hensel-Stadion ist alles möglich“. Die zweite Welle des FC Lennestadt ist aus welchen Gründen auch immer noch nicht richtig in die Spur gekommen. Der Tabellenstand steht im Derby immer im Hintergrund. Unterschiedliche Ergebnisse in der Fremde (0:1) beim FC Möllmicke am vergangenen Wochenende. „Ich halte diese Mannschaft immer noch für spiel- und kampfstark“, befand Benedikt Kürpick. „Der FC Lennestadt II verfügt über eine gute Spielanlage, sowie auch Klasse. Eine Team das mit mannschaftlicher Geschlossenheit auftritt“. Kürpick hat übrigens eine Vergangenheit bim FCL, und die kann sich sehen lassen: So gewann er mit dem Nachwuchs sowohl Pokal als auch Meisterschaft, und stieg mit der U16 in die Bezirksliga auf.

Der FC Lennestadt II belegt weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat das Team des neuen Lennestädter Trainers Tim Schneider in der aktuellen Spielzeit zu verzeichnen.n.

