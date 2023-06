Kevin Krumm: „Regionalliga ist einfach der Wahnsinn“

Siegen/Wenden. Ex-Olper Kevin Krumm aus Wenden freut sich nach Aus beim 1. FC Kaan-Marienborn auf die Sportfreunde Siegen.

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen hat erneut auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Mit Kevin Krumm verpflichtete der Traditionsverein den fünften Spieler von Ex-Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn. Wir sprachen mit Kevin Krumm aus Wenden, der bis 2020 bei der Spielvereinigung Olpe spielte.



Herr Krumm, in der vergangenen Woche wurde Ihr Wechsel von Kaan/Marienborn zu den Sportfreunden Siegen verkündet. Warum haben Sie sich für die Sportfreunde entschieden?

Kevin Krumm: Für mich waren die Sportfreunde nach dem Rückzug von Kaan direkt eine sehr gute Option, da ich zum einen weiterhin in meiner Heimat hochklassig Fußball spielen und zum anderen neben dem Sport in meine berufliche Laufbahn einsteigen kann. Nach guten Gesprächen mit dem Verein waren es vor allem die Tradition, die Fans und das super Stadion, welche mich überzeugt haben.



Hatten Sie auch andere Angebote?

Natürlich gab es auch andere Vereine, die Interesse hatten. Allerdings wäre ein solcher Wechsel oftmals mit einem Umzug und/oder sehr hohem Aufwand einher gegangen.



Wären Sie auch bei einem Abstieg zu den Sportfreunde Siegen gekommen?

Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es wäre eine schwierige Entscheidung für mich gewesen. Zum Glück blieb mir diese erspart.



Wie groß war die Erleichterung, als Siegen am letzten Spieltag doch noch den Klassenerhalt schaffte?

Ich habe den letzten Spieltag im Liveticker verfolgt. Die Schlussphase war mehr als spannend. Zum Glück konnten die Sportfreunde das Spiel noch drehen und den verdienten Klassenerhalt feiern! Ich war sehr erleichtert, da ich ab dem Moment wusste, dass ich mindestens in der Oberliga spielen werde.



Mit dem Sportlichen Leiter Ottmar Griffel stoßen Sie auf einen alten Bekannten aus Olper Zeiten. Wie sehr hat das Ihre Entscheidung, nach Siegen zu gehen, beeinflusst?

Direkt beeinflusst hat mich das nicht. Allerdings beruhten die Gespräche aufgrund dessen auf einer freundschaftlichen Basis, was mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben hat.



Apropos SpVg Olpe. Verfolgen Sie auch die Entwicklung Ihres Ex-Klubs und wie sehen Sie die?

Ich stehe mit mehreren Spielern bzw. alten Kollegen in Kontakt und habe in der vergangenen Saison auch mehrere Spiele der SpVg Olpe gesehen. Ich denke, dass der Mannschaft die nötige Konstanz und die Breite im Kader fehlen, um dauerhaft oben mit zu spielen. Ich finde, dass die SpVg mindestens in die Westfalenliga gehört und drücke fest die Daumen, dass es ihnen in naher Zukunft gelingt.



Wie sehen Sie generell die abgelaufene Saison im Kreis Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe?

Die Saison 2022/23 war definitiv ein sehr trauriges Jahr für den Fußball in der Region. Mit dem Rückzug von Kaan und dem Abstieg des TuS Erntebrück spielen nur noch die Sportfreunde Siegen und Finnentrop/Bamenohl in der Oberliga. Meiner Meinung nach muss es einen Verein geben, welcher Regionalliga oder sogar 3. Liga spielt. Die Fanszene und Fußballbegeisterung im Siegerland ist sehr groß.



Als Sie 2020 von Olpe nach Kaan-Marienborn wechselten, hatten Sie da auch ein wenig „Bammel“, den Sprung in die Regionalliga doch nicht zu schaffen?

Natürlich wusste ich nicht genau, ob ich es schaffen werde. Auf der anderen Seite habe ich immer an mich geglaubt und wusste, dass ich noch einiges an Potenzial habe. Ich denke, dass ich auch jetzt noch vieles lernen und besser werden kann. Ich habe, richtig Lust weiter an mir zu arbeiten und die nächsten Schritte zu machen.



Wie haben Sie denn die drei Jahre beim 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga erlebt und was ist das Besondere an der Regionalliga?

In der Regionalliga spielen teilweise sehr große Vereine wie zum Beispiel Alemannia Aachen. Vor solch einer Kulisse zu spielen, ist einfach nur Wahnsinn und macht mächtig Spaß. Die Spiele gegen die Zweitvertretungen der großen Clubs wie Schalke oder Gladbach waren auch immer ein Highlight, weil man gegen angehende Profis spielt, welche den Sprung nach ganz oben noch schaffen wollen. Wir als Kaan hatten eine super Truppe mit einer tollen Mentalität, weshalb wir so viele Punkte sammeln konnten. Es war bis jetzt die schönste Zeit meiner Karriere.



Aber dann kam trotz der guten Platzierung in diesem Jahr doch das Regionalliga-Aus. Wir haben Sie die letzten turbulenten Wochen mit dem Entschluss des Vereins erlebt, freiwillig in die Kreisliga C abzusteigen?

Nachdem man den Schock der Nachricht verarbeitet hatte, wollten wir alle die letzten Wochen in der Regionalliga nur noch genießen und das haben wir auch. Ganz ohne Druck hatten wir Spaß am Fußball und haben in den letzten Spielen auch noch einmal gezeigt, wer wir als Mannschaft waren.



Hätten Sie sich den Wechsel noch einmal überlegt, wenn Kaan-Marienborn im nächsten Jahr in die Oberliga gespielt hätte?

Nein, hätte ich nicht. Mit dem freiwilligen Rückzug aus der Regionalliga hat sich der Verein leider selbst zerstört. Es wären nur sehr wenige Spieler geblieben, da die Perspektive nach oben gefehlt hätte.



Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Wie sehen Sie die Sportfreunde Siegen für die kommende Oberliga-Saison aufgestellt?

Mit den bisherigen Neuzugängen bin ich sehr zufrieden. Ich denke, wir werden eine sehr gute Truppe haben und hoffe, dass wir uns frühzeitig von den Abstiegsplätzen distanzieren und den Blick auf die obere Tabellenhälfte richten können.

