Kirchveischede/Bonzel nur noch ein Tor vor Rahrbachtal

An der Spitze der Kreisliga A wird es immer spannender. Nach der 1:3-Heimniederlage von Tabellenführer SG Kirchveischede/Bonzel gegen Langenei/Kickenbach und dem 1:0-Sieg des SV Rahrbachtal bei der SG Finnentrop/Bamenohl II hat Kirchveischede/Bonzel nur noch ein Tor Vorsprung vor dem Aufsteiger. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften im Gipfeltreffen im Rahrbachtal gegenüber.

SG Kirchveischede/Bonzel - FC Langenei/Kickenbach 1:3 (0:1). Per Doppelpack leitete Fabian Skorek (45.+2, 56.) den Auswärtssieg des FC Langenei/Kickenbach ein. Nach einer guten Stunde war der Spitzenreiter durch das Tor von Sven Mrnka (58.) zum 1:2 wieder im Spiel. Die Entscheidung fiel sechs Minuten vor dem Ende durch Manuel Schulte per Strafstoß.

SG Finnentrop/Bamenohl II - SV Rahrbachtal 0:1 (0:0). Im Topspiel gegen die Reserve der SG Finnentrop/Bamenohl fuhr der SV Rahrbachtal einen wichtigen 1:0-Sieg ein. Das goldene Tor für die Gäste erzielte Moritz Färber (64.).

SV Dahl/Fr. - FC Lennestadt II 2:1 (1:0). Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Lennestadt II baute der SV Dahl/F. seine Siegesserie aus. Kurz vor der Pause erzielte Christian Grammel (43.) die 1:0-Führung für die Gastgeber. Die Gäste kamen durch Florian Goldmann (53.) zum 1:1, mussten aber neun Minuten vor dem Ende den 1:2-Siegtreffer durch Tom Furchtbar per Strafstoß hinnehmen.

SV Heggen - Eintracht Kleusheim 0:0. Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem SV Heggen und Eintracht Kleusheim. Für den SV Heggen bedeutete dieses 0:0 einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Kleusheim holte dagegen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

RW Ostentrop/S. - SC LWL 05 II 2:1 (1:0). Nach zwei Niederlagen in Folge feierte RW Ostentrop/S. wieder einen Sieg gegen LWL II. Eine 2:0-Führung spielten Jonathan Schulte (41.) und Jonah Funke (68.) für die Gastgeber heraus. Die Gäste kamen in der 81. Minute per Strafstoß nur noch zum 1:2 durch Niklas Keseberg.

RW Lennestadt - SG Hützemert/S. 2:2 (2:0). Zwei verschiedene Halbzeiten lieferte RW Lennestadt beim 2:2 gegen die SG Hützemert/S. ab. In de ersten Hälfte lagen die Gastgeber durch Ufuk Seyhan (21.) und Omar Radoncic (24.) mit 2:0 vorn. Aber die Gäste kamen durch Philipp Glasbrenner (65.) und Arber Krasniqi (77.) noch zum 2:2.

TuS Lenhausen - GW Elben 2:5 (0:1). Der TuS Lenhausen bleibt nach 2:5-Heimniederlage gegen GW Elben auf A Abstiegsplatz 16 hängen. Der zweifache Torschütze Stefan Klopries (31., 52.), JannikRademacher (48., 82.) und Tobias Stevens (90.+1) sorgten für drei Auswärtspunkte. Bei den Lenhausern trafen Justice Sunday (57.) sowie Stephan Ranjha (75. per Strafstoß) ins gegnerische Gehäuse.

