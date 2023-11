Klare Ansage des TuS 09 Drolshagen

Drolshagen. Das war eine klare Ansage und eine Machtdemonstration an die Konkurrenz außerdem. Die Landesliga-Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen demontierten die SG DJK Bösperde II im zweiten Durchgang auf heimischem Parkett deutlich mit 33:23 (16:15).

Die Aufsteiger aus dem Drolshagener Land sind mit zwei Spielen in der Meisterschaft im Rückstand und weiter verlustpunktfrei. Die Schützlinge von Dr. Christian Ohm sind dem Spitzenreiter ATV Dorsten weiter dicht auf den Fersen.

Personelle Ausnahmesituation

Durch Erkrankungen von Anika Ickler, Kimberly Reuber und Abstellungen an die zweite Mannschaft, in der Handball-Bezirksliga spielt, waren Wechsel während des Spieles kaum möglich. Anika Ickler fehlte im Umschaltspiel extrem, deshalb fehlte dem Umschaltspiel im ersten Durchgang die Dynamik. Beide Außenspielerinnen wie Anna Calvanese und Laura Bogdanski kamen in der ersten Halbzeit nicht wie gewohnt zur Geltung, doch nach dem Seitenwechsel erfolgte eine deutliche Steigerung.

„Ich freue mich über die Mannschaftsleistung angesichts der personellen Ausnahmesituation“, so der Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm. Allen voran verteilte er ein Extralob an Sarah Klonek, die mit 15 Toren die Spielerin des Tages war. Weiter gab der Trainer zu verstehen: „Jetzt gilt es, sich auf die heiße Phase vorzubereiten, denn nun kommen die Mannschaften aus dem oberen Drittel.“

TuS 09 Drolshagen: König, Damm; Bogdanski (5), Klonek (15/6), Kimberly Reuber (3), Calvanese (1), Tille, Gurke (1), Kleinhofer (3), Neumann (5).

