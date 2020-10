Klaus Olberg: Ob groß, ob klein: Ein Ball muss es sein

Irgendwann kommt die Zeit, dass ein Handballer beim Versuch, morgens dem Bett zu entsteigen, jeden Knochen spürt. Und im schlechtesten Fall ist das auch noch am übernächsten Tag so.

Es ist ein Signal, dass seine Laufbahn sich dem Ende zuneigt. Aber was kommt dann? Manchmal gar nichts. Das Sofa halt. Oder ein Hobby im Sitzen. Häufig aber ist das Verlangen nach aktivem Sport noch nicht gestillt.

Klaus Olberg ist dieses Schema. Der Olper war einer der besten Handballer, die der Kreis Olpe je erlebt hat, und ein exzellenter Tennisspieler dazu. Aber anders als vielen anderen wurde ihm die glückliche Fügung zuteil, das Ende seiner Laufbahn selbst bestimmen zu können. Es waren keine Verletzungen, kein Verschleiß – also keine Ampel, die erst auf Gelb, dann auf Rot sprang. „Ich habe mit 9 Jahren angefangen mit Handball und mit 48 Jahren mein letztes Spiel gemacht“, erzählt der heute 58-Jährige, „ich hätte auch noch weiter Tennis spielen können. Aber ich habe dann erkannt, dass es in dem Alter besser ist, sich einer neuen Sportart zu widmen“. Eine mit Ball sollte es aber schon sein.

Unbegrenzte Freiheit

Ihm fiel ein Werbeprospekt der Barmer Krankenkasse in die Hände. Schnupperkurs beim Golfclub Repetal. Klaus Olberg: „Als ich den Kurs gemacht hatte, hat mir der Golfsport in seiner Art gefallen“. Das entscheidende Datum war sein Jobwechsel 2007/2008. Der brachte jede Menge Reisen mit sich. „Beim Handball und beim Tennis hat man seine festen Trainingszeiten, man braucht sein Gegenüber zum Verabreden“, so Klaus Olbergs Erfahrung, „der größte Vorteil des Golfsports ist das eigene Zeitmanagement. Ich kann ja selbst entscheiden, wann ich gehe, wie lange ich gehe, mit wem ich unterwegs bin, ob alleine oder mit mehreren“.

Obwohl: Auf Joggen oder Schwimmen trifft Gleiches zu. Die unbegrenzte Freiheit zu entscheiden, wann man es betreibt. Klaus Olbergs Stimme hebt sich, als er auf den entscheidenden Unterschied hinweist: Den Ball! „Klar. Ich hätte joggen oder schwimmen können. Aber nein, der Ball war wichtig“. Er verweist auf einen geflügelten Spruch, der in Olpe kursiert: „Man sagt: Den Olbergs kannst Du ein Pferd unter den Hintern tun, die würden dann noch Polo spielen“.

Sport? Nicht ohne Ball

Der zweite Anschub sei der Anruf von Dietmar Kost, Mitglied bei den Repetalern, gewesen. Klaus Olberg gibt Kosts Wortlaut wider: „Da findet grad ein Schnupperkurs statt. Du hattest doch damals gesagt, dass es dir Spaß gemacht hat. Und halt dich fest: In diesem Schnupperkurs ist der Klumpens Uli“. Uli Müller, korrekt gesagt, die Olper Wirte-Legende. Klaus Olberg lacht: „Da dachte ich: Wenn der Uli die Platzreife angeht, dann klinke ich mich da mit ein. Da hatten wir so viel Spaß, dass ich mich beim Golfclub angemeldet habe. Dabei habe ich auch beschlossen, mit dem Tennis erstmal aufzuhören und später auch mit dem Handball“.

Der Ball blieb. Dennoch ist da ein Unterschied zwischen Olbergs einstigem und heutigem Sport. Das Tempo, die Dynamik. Die ist im Handball enorm, während es beim Golf in dieser Beziehung ruhiger zugeht. „Wer einen Sport sucht, wo er ausgepowert sein will, ist beim Golf sicher nicht ganz richtig“, antwortet Olberg. Kaum hat er das ausgesprochen hat, rechnet er schon mit Kritik: „Da werden jetzt sicher einige meckern. Tatsächlich gibt es Tendenzen, dem sogenannten Speedgolf – Golfen und Laufen. Die Spieler rennen dann zum nächsten Ball, was aber diesem Sport meiner Meinung nach nicht gerecht wird“. Den Golf zeichne eine eher harmonische Belastung aus, gleichbleibend hoch über einen längeren Zeitraum. Im Repetal allemal. Olberg: „Da gibt es schon den einen oder anderen Hügel. Wenn du da mit dem Tragebag hoch musst, fordert dich das schon bei insgesamt 10 km nach 18 Bahnen. Selbst beim Gehen“. Aber kein Vergleich zum Handball. Der sei geprägt von Pausen einerseits und extrem Gefordert sein andererseits.

Was ist eigentlich dran an der These, dass vormals gute Ballsportler auch vortreffliche Golfspieler werden? Fakt ist, dass viele bekannte Fußballprofis dem Golf frönen. Auch im Repetal gebe es eine große Zahl ehemaliger hochklassiger Kicker oder Handballer. Doch ob das eine mit dem anderen wirklich zu tun hat, wo doch das Ballgefühl im Fußball oder Handball ein ganz anderes ist als beim Golf? „Das könnte ich auf Anhieb nicht beantworten“, sagt Klaus Olberg.

Klaus Olberg erinnert sich an einen Besuch der Olper Handballer beim Golfclub Repetal. Die suchten im Rahmen eines Trainingslagers etwas Abwechslung und maßen sich im Golf. Olberg: „Interessant war, dass der Torwart mit seiner Ruhe mit seiner körperlichen Konstitution, die nicht gerade darauf hindeutete, dass er der Sportlichste war, derjenige war, der die beste Figur abgab“.

Sein Fazit: „Ich würde nie unterschreiben, dass einer, der eine Antizipation zum Ball hat, auch gut Golf spielt“. Beim Golf sei es eher so, dass es weniger auf das Ballgefühl ankommt, sondern eher darauf, mit bestimmten Bewegungsabläufen klar zu kommen.

Neue Welt eröffnet

Auch wenn jemand super-sportlich sei, könnte er Probleme auf dem Golfplatz haben. „Ein Unsportlicher, von dem du glaubst, da ist nichts, hat genau diesen Bewegungsablauf drauf, der hat auf einmal gar kein Problem“.

Der Golfsport hat Klaus Olberg eine „neue Welt“ eröffnet, wie er selbst sagt. „Einen neuen Freundeskreis, einen neuen Bekanntenkreis. Das finde ich im Repetal auch sehr, sehr angenehm. Golfsport hat immer noch diesen elitären Touch, nicht so im Repetal. Dort triffst Du sehr viele unterschiedliche Charaktere aus verschiedensten Berufsgruppen. Als ich in den Club kam, wurde ich sofort aufgenommen, gehörte zur Familie“. Und lernte „Loch 19“ kennen. Olberg klärt auf: „Das ist wie der Samos nach dem Handball“. Die dritte Halbzeit gewissermaßen.

Single-Handicapper

Als Golfspieler knüpfte der Olper an sein erfolgreiches handballerisches Wirken an. „Ein häufiger Wunsch oder auch sportliches Ziel ist dann meistens nach einiger Zeit, unter den Handicap-Wert von 18 zu kommen. Es sind 18 Bahnen. Vereinfacht gesagt, wenn du unter 18 bist, musst du schon eine Bahn mindestens immer Par spielen, und darfst dir bei allen anderen Bahnen nur einen Schlag mehr gönnen, damit du immer die Vorgabe erfüllst“.

Noch ein höheres Ziel ist der Single-Handicapper. Man hat 18 Bahnen, davon sollten dann schon neun Par gespielt werden, um das Handicap zu beweisen. Das hat Klaus Olberg geschafft. Heißt: Ein Handicap unter 10. Für ihn gilt allemal: Einmal Sportler, immer Sportler. Wie klein der Ball, wie groß das Spielfeld auch sein mag.