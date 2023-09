Kleinspielfeld des TuS Lenhausen wird eingeweiht

Lenhausen. Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Am Sonntag Familientag.

Der TuS Lenhausen feiert am Sonntag, 10. September, seinen Familientag, das Multifunktions-Kleinspielfeld ist fertiggestellt und die Sanierungsarbeiten an Umkleidegebäude und Vereinsheim sind abgeschlossen. Mit dem Multifunktions-Kleinspielfeld (gefördert mit dem EU-Leader-Projekt) können auf der Platzanlage auch andere Ballsportarten wie Basketball, Volleyball oder Badminton gespielt werden, was den Verein für alle von „Jung bis Alt“ attraktiver macht.

Mit der energetischen Sanierung von Umkleidegebäude und Vereinsheim trägt auch der Sportverein zum Energiesparen bei (u. a. NRW-Förderung „Moderne Sportstätten 2022, Sportförderung der Gemeinde Finnentrop).

Die gesamten Baukosten belaufen sich auf ca. 180.000, Euro, wo von der TuS mehr als 70.000, Euro an Eigenkapital aufbringen musste.

Der Kostenplan konnte leider nicht eingehalten werden, von Antragstellung Mitte 2021 über Auftragserteilung Anfang 2022 bis zur Fertigstellung Mitte 2023 explodierten aufgrund des Ukraine-Kriegs die Preise für Baustoffe und Energie. Beide Projekte werten die Sportanlage noch einmal auf. Der TuS dankt allen Unterstützern und Förderern, ebenso auch den bauausführenden Firmen, allen fleißigen Helfern aus dem Vorstandskreis.

Messe beginnt um 10 Uhr

Um 10 Uhr beginnt die Messe am Sportplatz, mit Einsegnung des Kleinspielfelds, anschließend spielen die„Stall-Musikanten“ zum Frühschoppen auf, und E- + D- Jugendmannschaften zeigen dann ihr Können am Ball, um 15 Uhr trägt die Seniorenmannschaft das Meisterschaftsspiel gegen den RSV Listertal aus. Für Kurzweil sorgen u. a. Hüpfburg, Kutschfahrten, ein Fußball-Dart-Spiel, für das leibliche Wohl gibt es Leckeres vom Grill, kühle Getränke und Tortenbuffet/Waffeln. Der TuS-Vorstand freut sich auf den Besuch der Lenhauser und Frielentroper.

