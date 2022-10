Kleusheim trotzt Kirchveischede/Bonzel ein 2:2 ab

Kreis Olpe. Heggen rückt Tabellenführer Kirchveischede/Bonzel nach 4:3-Sieg im Spitzenspiel über Hützemert/Schreibershof bis auf einen Punkt auf die Pelle.

SG Kirchveischede/Bonzel - SV Eintracht Kleusheim 2:2 (1:1). Keine leichte Aufgabe hatte die SG Kirchveischede/Bonzel gegen den SV Eintracht Kleusheim, der dem Tabellenführer beim 2:2 alles abverlangte. Den 0:1-Rückstand durch Philipp Skuba aus der 13. Minute beantworteten die Hausherren nur drei Minuten später durch Jan Riede zum 1:1. Nach der Pause legte die SG in der 47. Minute durch das Tor von Dominik Allebrodt zum 2:1 einen Blitzstart hin. Aber auch hier kam die Reaktion des Gegners nur wenige Minuten später. In der 51. Minute markierte Christopher Bröcher den 2:2-Ausgleich und sicherte seiner Mannschaft einen Punkt beim Tabellenführer.

Sebastian Schoder, sportlicher Leiter der SG Kirchveischede/Bonzel zog ein Resümee nach dem 2:2: „Wir haben keine Lösung gefunden gegen einen taktisch guten Gegner. Das Unentschieden ist vollkommen verdient.“



SV Heggen - SG Hützemert/Schreibershof 4:3 (2:1). Mit einem knappen 4:3-Heimerfolg gegen die SG Hützemert/Schreibershof hat der SV Heggen den Abstand zum Spitzenreiter SG Kirchveischede/Bonzel auf einen Punkt verkürzt.

Eine 2:1-Pausenführung erspielten sich die Gastgeber durch Jona Bialowons (13.) und Heiko Entrup (45., per Strafstoß). Rafael Eich hatte in der 35. Minute das zwischenzeitliche 1:1 für die Gäste erzielt.

In der zweiten Hälfte erhöhte Heggen in der 50. Minute auf 3:1 und sah nach einem erneuten Tor von Jona Bialowons (83.) wie der klare Sieger aus. Die große Aufholjagd der Hützemerter und Schreibershofer erfolgte kurz vor dem Spielende. Der bestens aufgelegte Rafael Eich verkürzte noch einmal in der 89. und 93. Minute durch zwei weitere Tore auf 3:4, aber zum Unentschieden reichte es nicht mehr.



Rot-Weiß Hünsborn II - FC Lennestadt II 2:4 (1:2). Der Tabellenletzte Rot-Weiß Hünsborn II zog mit 2:4 gegen den amtierenden Vizemeister FC Lennestadt II den Kürzeren.

Durch zwei Treffer von Valerij Rudich (6., 17.) lagen die Gäste nach einer guten Viertelstunde mit 2:0 in Front. Die Partie wurde wieder spannender, als Max Kalteich in der 32. Minute auf 1:2 verkürzte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erwischten wiederum die Lennestädter den besseren Start und stellten durch Erik Hammerschmidt (47.) die Zwei Toreführung zum 3:1 wieder her. Die Hausherren waren noch nicht geschlagen und hofften nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Maximilian Feise (52.) etwas Zählbares mitzunehmen.

Bis zum Schluss stand das Spiel auf des Messers Schneide, doch dann erzielte in der 93. Minute Philipp Hupertz den 4:2-Siegtreffer für den FC Lennestadt II.



SV Dahl/Friedrichsthal - SC LWL 05 II 2:0 (1:0). Nach zuletzt einen Punkt aus den letzten beiden Spielen hat der SV Dahl/Friedrichsthal drei Punkte eingefahren. Gegen den SC LWL II setzte sich die Elf von Michael Kügler mit 2:0 durch.

Mitte der ersten Hälfte erspielten sich die Hausherren einen entscheidenden Vorteil. In der 24. Minute verwandelte Robin Besting einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Die Entscheidung zugunsten des SV Dahl fiel dann früh in der zweiten Halbzeit. In der 56. Minute war Chris Hardenack zur Stelle und traf zum 2:0-Endstand ins gegnerische Gehäuse. Der SC LWL II rutschte nach der 0:2-Niederlage beim SV Dahl/Friedrichsthal sowie den Punktgewinnen von Eintracht Kleusheim und SV Oberelspe am Donnerstag gegen Langenei/Kickenbach (3:0) auf einen Abstiegsplatz.

RW Lennestadt/Grevenbrück - SG Finnentrop/Bamenohl II 0:1 (0:0). Bezirksliga-Absteiger Rot-Weiß Lennestadt unterlag zuhause denkbar knapp mit 0:1 gegen den Aufsteiger SG Finnentrop/Bamenohl II. Nach einer torlosen ersten Hälfte hofften beide Teams und auch die Zuschauer auf Tore in der zweiten Halbzeit. Grund zum Jubeln hatten allerdings nur die Gäste, als Alexander Wulf in der 54. Minute das 1:0-Siegtor für die SG Finnentrop/Bamenohl erzielte. Durch den Sieg bei RWL bleibt die Reserve der SG Finnentrop auf Erfolgskurs und mischt plötzlich wieder im Aufstiegsrennen mit. Für die Lennestädter war die 0:1-Heimniederlage und gleichzeitig die zweite Niederlage in Folge ein Rückschlag.



FC Möllmicke - GW Elben 0:3 (0:2). Der FC Möllmicke konnte bei der 0:3-Niederlage die Siegesserie von GW Elben nicht aufhalten. Den dritten Sieg in Folge für die Gäste wurde durch ein Doppelschlag in der ersten Hälfte eingeleitet. Dominik Zimmermann netzte in der 34. Minute zum 1:0 ein. Nur vier Minuten später baute Elben durch das Tor von Jannik Rademacher die Führung auf 2:0 aus. In der zweiten Hälfte mussten die Gastgeber einen weiteren Rückschlag wegstecken, als ein Möllmicker Spieler mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Fünf Minuten vor dem Ende machte dann Jannik Rademacher mit seinem zweiten Tor den 3:0-Auswärtssieg von GW Elben perfekt.



TuS Lenhausen - RW Ostentrop/Schönholthausen 0:6 (0:3). Mit 0:6 kam der TuS Lenhausen gegen RW Ostentrop/Schönholthausen unter die Räder und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Ein Tor von Jonah Funke (13.) und zwei Treffer von Luis Tenhaken (18., 29.) brachten die Gäste in der ersten Hälfte auf die Siegesstraße.

Im zweiten Durchgang ging RW Ostentrop/Schönholthausen weiter offensiv zu Werke und gab dem Gegner keine Chance wieder ins Spiel zurückzufinden. Das halbe Dutzend machten schließlich Jonah Funke (54.), Martin Franke (77.) sowie Robin Hömberg (82.) zum klaren 6:0-Sieg voll. RW Ostentrop feierte den zweiten Sieg in Folge und kletterte in die obere Tabellenhälfte auf den neunten Rang.

