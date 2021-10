Kreis Olpe bittet um Nominierungen zur Sportlerehrung

Kreis Olpe. Welche Sportler haben in diesem Jahr herausragende Leistungen vollbracht? Das möchte der Kreis Olpe bis Ende November wissen.

Jedes Jahr zeichnet der Kreis Olpe in einer Feierstunde besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften sowie Personen aus, die sich in herausragender Weise für den Sport eingesetzt haben.

Die Meldungen der Athletinnen und Athleten können bis Dienstag, 30. November, eingereicht werden. Ehrungswürdige Leistungen, die erst im Dezember erzielt werden, können bis zum 5. Januar nachgemeldet werden.

Meldebögen im Internet

Für die Meldungen stehen Formulare zur Verfügung, die auf www.kreis-olpe.de unter dem Suchwort „Sportlerehrung“ aufgerufen werden können. Dort finden sich auch Details, welche Leistungen ausgezeichnet werden können.

Die Meldebögen können per Post oder E-Mail eingereicht werden: Kreis Olpe, Fachdienst Schulen, Sport und Kultur, Nicole Schmitz, Westfälische Straße 75, 57462 Olpe; oder E-Mail: n.schmitz@kreis-olpe.de. Bei Fragen hilft Nicole Schmitz auch telefonisch unter 02761/81-575.

Die Voraussetzungen

Ausgezeichnet werden können in Einzelwettbewerben: erster bis dritter Platz Landesmeisterschaft, erster bis dritter Platz Regionalmeisterschaften, erster bis dritter Platz Nationalmeisterschaften sowie die Berufung in eine Nationalmannschaft und die Teilnahme durch Qualifikation an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Mannschaften können geehrt werden, wenn sie eine Meisterschaft errungen haben und mindestens in die Landesliga oder vergleichbar aufgestiegen sind.

Darüber hinaus können auch Personen geehrt werden, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich für den Sport engagiert haben. Über diese Vorschläge entscheidet der Ausschuss für Sport und Kultur des Kreises Olpe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe