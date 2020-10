Kreis Olpe ehrt Sportler in kleinem Rahmen

Kreis Olpe. Als eine der ersten Veranstaltungen im Kreis Olpe wurde die Sportlerehrung, die am 13. März stattfinden sollte, wegen Corona abgesagt.

Wegen der aktuellen Corona-Lage war es seither auch nicht möglich, eine solche Feier nachzuholen. Deshalb haben sich die Verantwortlichen entschlossen, den 42 Einzelsportlerinnen und –sportlern sowie den zehn Mannschaften aus insgesamt 17 verschiedenen Sportarten die Medaillen, Trophäen und Urkunden auf dem Postweg zuzuleiten. Lediglich vier in der Sportorganisation engagierte Funktionäre und eine Einzelperson kamen jetzt im Kreishaus zu einer kleinen Feier zusammen, um aus der Hand von Landrat Frank Beckehoff ihre Auszeichnungen in Empfang zu nehmen. Nach Beschluss des Ausschusses für Sport und Kultur erhielten Ulf Schneider aus Lennestadt,Peter Enders aus Olpe und Alexander Somborn aus Wenden das kleine Wappen des Kreises Olpe sowie Rolf Kantelhardt aus Olpe den großen Wappenteller des Kreises Olpe.

Ulf Schneider

Ulf Schneider ist seit 1996 als Kassierer im Vorstand des Sportvereins Trockenbrück 1957 tätig. Aufgrund seines persönlichen Engagements und seiner Kompetenzen im Bereich Finanzen hat er wesentlich zu einer guten finanziellen Entwicklung des Vereins beigetragen. Durch seinen stets zuverlässigen Einsatz konnten für den Verein bedeutende Projekte, wie der Neubau des Clubhauses, die Errichtung der Flutlichtanlage und eine Vielzahl von Kleinprojekten realisiert werden.

Peter Enders

Peter Enders engagiert sich seit über 35 Jahren im Vorstand des Wassersportvereins Biggesee (WSVB) ab 1973 als 2. Jugendwart 1984 bis 1986 Vorstandsmitglied und Vertreter in der Clubhausgemeinschaft 1986 bis 2001 Geschäftsführer des WSVB und seit 2001 1. Vorsitzender des WSVB.

Peter Enders hat sowohl in der Zeit als Geschäftsführer als auch in der jetzigen Rolle als Vorsitzender die Entwicklung des Vereins positiv beeinflusst. Mit persönlichem Einsatz und hohem Fachwissen war er maßgeblich an der Neugestaltung des Clubhauses in den 1980er Jahren sowie der Neugestaltung des Vereinsgeländes im Jahr 2018 beteiligt. Auch zum Vereinsleben hat er wesentlich beigetragen. Unter seiner organisatorischen Leitung wurden die Jubiläumsveranstaltungen zum 25-jährigen und zum 50-jährigen Bestehen des WSVB ein voller Erfolg. Zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins wurde Herr Enders außerdem mit der goldenen Ehrennadel des Seglerverbandes NRW ausgezeichnet.

Alexander Somborn

Alexander Somborn ist seit 1978 Mitglied im Sportverein Rot-Weiß Hünsborn. Nach dem Ende seiner aktiven Spielerlaufbahn ist er seit 1991 in verschiedenen Vorstandsfunktionen für den Verein tätig: 1991 bis 1996 2. Geschäftsführer im Jahr 1996 2. Vorsitzender 2001 bis 2003 1. Jugendvorsitzender Bis heute wirkt Alexander Somborn als engagiertes Vereinsmitglied bei allen organisatorischen Maßnahmen des Sportvereins mit. Darüber hinaus wurde im März 2001 ein Förderverein zwecks Sponsoring gegründet. Alexander Somborn ist Mitbegründer und seitdem Kassierer dieses Fördervereins.

Rolf Kantelhardt

Rolf Kantelhardt aus Olpe wurde 2018 zum Mitglied des Seglerrates des Deutschen Seglerverbandes (DSV) gewählt. Im Seglerverband Nordrhein-Westfalen war er von 2016 bis 2019 Mitglied im Ausschuss Breitensport und seit 2017 Mitglied im Präsidialausschuss Verbandsentwicklung sowie von Oktober bis Dezember 2019 kommissarischer Vizepräsident für die Ausbildung. Seit 2008 ist er außerdem nationaler Wettfahrtsleiter und seit 2011 nationaler Schiedsrichter des DSV mit Einsatz bei internationalen deutschen Meisterschaften. Darüber hinaus engagiert er sich seit den 1970er Jahren ehrenamtlich beim DLRG Ortsverband Olpe, dem Bezirksverband Südwestfalen und dem Landesverband Westfalen. Seit 2013 arbeitet er im Vorstand des Kreissportbundes Olpe (KSB) mit, wurde 2018 stellvertretender Vorsitzender und im Jahr 2019 Vorsitzender des KSB. Auf Vereinsebene engagiert er sich seit 25 Jahren im Wassersportverein Biggesee (WSVB).

Alfred Schulte

Am 20. Juli 2019 spielte die Mannschaft 60+ ihr Mannschaftsspiel in Silschede, einem Ortsteil der Stadt Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis. Während des Spiels kollabierte ein Mannschaftskamerad auf dem Spielfeld und erlitt einen Herzstillstand. Alfred Schulte, Spieler im Attendorner Team, eilte herbei und begann sofort mit der Reanimation. Da ein Defibrillator nicht vorhanden war, musste die Herzdruckmassage 20 Minuten durchgeführt werden, bis ein Notarzt zur Stelle war.

Mit seinem kundigen und beherzten Handeln hat Alfred Schulte das Leben seines Mitspielers gerettet. Ohne diese kompetente und schnelle Hilfe wäre der Spieler verstorben. In einer Zeit der Gaffer und Gleichgültigen hat Alfred Schulte mit seinem konsequenten Handeln ein gutes Beispiel gegeben. Als äußeres Zeichen des Dankes und der Wertschätzung überreichte der Landrat ein Buchpräsent mit einer persönlichen Widmung.