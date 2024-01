Kreis Olpe räumt in Dortmund kräftig ab

Dortmund Sieben Medaillen, davon dreimal Gold, brachten Athleten aus dem Kreis Olpe von den Westfälischen Hallenmeisterschaften nach Hause.

Drei Vereine waren an dieser großartigen Ausbeute beteiligt und sind gleichzeitig ein Beleg für die vorzügliche Nachwuchsarbeit, die in Olpe, Lennestadt und Wenden geleistet wird. Sahen die Experten mit Ben Tröster von der TSG Lennestadt im Medaillenrennen ein heißes Eisen gleich zweimal im Feuer, so war Hannah Bauermann vom Skiclub Olpe sein Pendant. Schließlich blieb es Gabriel Niklas von der SG Wenden vorbehalten, den dritten Titel in die Kreisstadt zu entführen.

Ben Tröster (U18) schoss mit Gold über 60 Meter und Silber über 200 Meter den Vogel ab. Über 7,12 Sekunden im Vorlauf steigerte sich der Schützling von Jochen Meyer im Finale auf 7,00 Sekunden und verwies Alvin Mawumba (7,12 Sekunden) vom TV Wattenscheid und Tim Lukas Schneider (7,28 Sekunden), Neuzugang der TSG Lennestadt, auf die folgenden Medaillenplätze. „Einziger Wermutstropfen war, dass bei Ben noch nicht die Sechs vor dem Komma stand“, so sein Trainer. Das kann er bei den Deutschen Meisterschaften der U20 nachholen. Ebenso ließ Ben über 200 Meter mit 22,37 Sekunden aufhorchen.

Zwei Dreispringerinnen Novum für die Leichtathletik des Kreises Olpe. Mit Franka Linse (SC Olpe) und Helena Tröster (TSG Lennestadt) nahmen zwei sprungstarke Athletinnen am Dreisprungwettbewerb statt. Mit Platz 4 für Helena Tröster, die mit 10,67 Meter zugleich Bestweite erzielte, und Platz 5 für Franka Linse, die auf 10,37 Meter kam, es gab es Top-Platzierungen. Darüber hinaus erreichte Helena Tröster das B-Finale über 60 Meter.



Was die Zeiten von Ben Tröster wert sind, zeigt ein Blick in die aktuelle Bestenliste des DLV. In seiner Altersklasse U18 steht er über 200 Meter auf Platz 2 und über 60 Meter auf Rang 4. Bei den Deutschen Meisterschaften Ende Februar in Dortmund wird es jedoch nur eine U20-Wertung geben. Aber auch in dieser Altersklasse wird er auf Platz 10 (200 Meter) bzw. Platz 12 (60 Meter) hervorragend geführt.

Derzeit das Maß aller Dinge in Westfalen – Ben Tröster von der TSG Lennestadt holt Gold und Silber über 60 bzw. 200 Meter. Foto: Privat

Hannah Bauermann, erstes Jahr in der U18, ist das Gegenstück zu Ben Tröster. Den Titel über 60 Meter sicherte sie sich vor der Jessica Diresson vom LC Paderborn. „Die hatte niemand auf dem Zettel“, so Karl-Heinz Besting. Und Trainer Michael Kluge ergänzte: „Keiner weiß so genau, wo die auf einmal herkam.“ Im Vorlauf hatte die Ostwestfälin mit 7,86 Sekunden die schnellste Vorlaufzeit erzielt, musste sich aber im Finale Hannah Bauermann, die mit neuer Bestzeit von 7,79 Sekunden den Titel holte. Dahinter sicherte sich Maja Blagojevic mit 7,91 Sekunden Bronze.

Titel Nummer drei ging an die SG Wenden. Mit Gabriel Niklas (M15) setzte sich ein Fußballer vom FC Altenhof durch, von Trainer Bröcher zweifellos behutsam an die schwierige Strecke über 800 Meter herangeführt. „Diese Distanz war für Gabriel in der Halle Neuland“, sagt sein Trainer, „dementsprechend nervös war er. Er musste zum ersten Mal in Bahnen laufen, um sich dann ausgangs der Kurve in den Läuferpulk einzufädeln.“ Und das löste er sehr geschickt, hielt sich verdeckt hinter dem Führungsduo und überholte dann die beiden Konkurrenten, die nicht mehr folgen konnten. Mit 2:13,23 Minuten lief er auf der letzten Runde auf und davon und hatte letztlich einen deutlichen Vorsprung von mehr als dreieinhalb Sekunden vor den beiden Jungs von Olympia Dortmund und LC Paderborn.

Über 200 Meter der weiblichen U20 waren zwei Medaillen für die beiden Vorzeige-Athletinnen des Skiclub Olpe möglich. Hannah Bauermann und Maja Blagojevic, beide noch U18 und in die U20 hochgemeldet. Aber sie konnten nicht gemeinsam jubeln. Während Hannah mit 25,67 Sekunden nicht nur Bronze holte, sondern auch die Teilnahmeberechtigung für die U20-DM errang, war das Rennen für Maja rund 20 Meter vor dem Ziel nach einem Sturz zu Ende. „Ich hoffe nur, dass sie bis zum Wochenende wieder fit ist“, bangt Trainer Michael Kluge um ihren Einsatz in der Staffel.

Es ist aber nicht nur die Spitze, die die Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt/Fretter auszeichnet. Über 60 Meter überraschte auf Maja Tröster mit 8,01 Sekunden und Platz 5 sowie über 200 Meter mit 26,65 Sekunden (Platz 8). „Maja war krank, lief aber über 60 Meter Bestzeit“, war der TSG Boss rundum zufrieden. Zufrieden war auch Trainer Michael Kluge: „Anna Piwowarski wurde Neunte über 200 Meter. Das sind gute Staffelperspektiven für dieses Jahr.“

Gute Staffelperspektiven sieht auch TSG-Trainer Jochen Meyer für sein männliches U18-Quartett. Tim Schneider blieb mit 23,83 Sekunden deutlich unter 24 Sekunden und hat mit ihm und Ben Tröster zwei Top-Sprinter in seinem Team. Aber auch Simon Schulte und Liam Jankowsky haben sich stark verbessert. „Beide liefen über die Hallenrunde Bestzeit“, so Meyer, „und wir hoffen jetzt auf die DM-Norm der Staffel am nächsten Wochenende.“

Zufriedene Gesichter gab es auch bei den U16-Jungs des TV Olpe. Wayne Reimold kam mit 7,86 Sekunden als Neunter in die Top-Ten. Michael Kämpfer und Gabriel Groß verpassten nur knapp die Finalläufe. Neuland betraten auch die U16-Mädel aus Olpe. Mara Kipke, Alea Bremecker, Jana Steinhoff, Johanna Uelner und Thea Köhler. Alea kam im A-Finale auf Rang 7, während Jana im B-Finale siegte und unter den 32 zugelassenen Teilnehmerin Platz 9 belegte.

