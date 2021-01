Kreis Olpe: Sternstunden beim Silvesterlauf von Werl nach Soest

Wenden/Fretter. Zwei Mal gelang es Athleten aus dem Kreis Olpe, den Silvesterlauf von Werl nach Soest zu gewinnen. Heute blicken Alexander Henne, Sieger 2007, und Leif Gunkel, Triumphator 2017, zurück.

Irgendwelche Assoziationen mit dem „Phantom der Oper“ würden dem Sieger des Silvesterlaufs 2007 nicht gerecht werden. Die Titelfigur des gleichnamigen Romans und Musicals ist ein musikalisches und technisches Genie. Da kann Alexander Henne (früher Brushinski) von der SG Wenden sicher nicht mithalten. Doch dafür hat der damals 22-Jährige von der SG Wenden ganz andere Qualitäten.

Die Reporter des großen Traditionslaufs am Hellweg waren während der 15 Kilometer, der 26. Auflage von Werl nach Soest ziemlich sprachlos, lief da doch plötzlich ein namenloser junger Mann zum Ausklang des Jahres dem Feld praktisch auf und davon. „Ich hatte mich ganz kurz entschlossen mitzulaufen, also nachgemeldet, und das war den Reportern des WDR wohl entgangen. Später machte mich Niklas Bühner (Vereinskollege bei der SG Wenden, d.Red.) darauf aufmerksam, dass mich die Reporter während der Übertragung als Phantom bezeichneten. Der Begriff war gefallen, für meine Vereinskameraden war ich daher eine gewisse Zeit einfach das ‚Phantom‘.“

Erste Teilnahme überhaupt

Es war seine erste Teilnahme an einem Silvesterlauf überhaupt, und für ihn stand kurzfristig auch die Alternative Silvester-Cross in Gummersbach im Raum. Aber dann entschied er sich für den Lauf über 15 Kilometer zwischen den beiden alten Hansestädten. „Das hatte pragmatische Gründe. Ich wollte an Silvester nach Paderborn, da lag das Event auf dem Weg und ich meldete mich noch nach.“ Für das Programmheft und den WDR zu spät – das Phantom war geboren. „Ich hatte ja keine Vorstellung von der Bedeutung, von der Resonanz für die weitere Region“, blickt Andreas Henne jetzt zurück, „ich hab das erst später begriffen und realisiert. Musikbands in jedem Dorf, an den neuralgischen Punkten ein Gänsehautfeeling wie bei den Bergetappen der Tour de France. So etwas habe ich nie wieder erlebt.“

Und dann erinnert er sich, wie Alexander Brushinski das Rennen entscheidend bestimmte. „Der erste Kilometer verlief im großen Pulk, doch dann setzte ich mich mit einem Konkurrenten vom Feld ab. Ich war ja gut drauf, hatte erst im Dezember eine neue Bestzeit von 31:42 Minuten erzielt. Kein Gegenwind. Und jetzt eine Zwischenzeit von 31:50 Minuten.“

Egon Bröcher brüllt: Lauf jetzt!

Natürlich kamen ihm Gedanken wie: „Ist das Tempo zu hoch? Bin ich über meine Grenzen gegangen?“ Das Kopfsteinpflaster von Soest kam in Sicht, schließlich auch Trainer Egon Bröcher, 400 Meter vor dem Ziel. Und der Coach leistete ihm Schützenhilfe. „Egon kam mir plötzlich entgegengelaufen, brüllte ‚Noch 400 Meter, lauf jetzt‘, das motivierte noch einmal.“ Und das Phantom lief und ließ nichts mehr anbrennen.

Der Novize hatte gesiegt, sich in die Annalen des Silvesterlaufs, einem der größten bundesweit, eingetragen. So langsam wurde auch sein Name bekannt. Bei der Siegerehrung mit dem Lorbeerkranz war er kein Namenloser mehr – es war Alexander Brushinski, der mit acht Sekunden Vorsprung das Zielband zerriss, über eine Minute vor dem Drittplatzierten.

Es sollte aber sein erster und letzter Auftritt bei Werl-Soest bleiben. „Ich hatte im Sommer 2008 Knieprobleme. Die Ärzte diagnostizierten Verschleiß am Innenmeniskus, eine Operation sei notwendig.“ Doch damit gab sich der junge Athlet nicht zufrieden, suchte nach Alternativen – und fand sie 2010.

„Ulrike Giese vom Skiclub Olpe empfahl mir den FLVW-Arzt Dr. Luxem aus Soest, ein Alternativmediziner und überzeugt von naturheilkundlichen Methoden“, so Alexander Henne. „Er sah in der Mangelerscheinung eines Spurenelements die Ursache. Nach vier Wochen konnte ich wieder einen Wettkampf bestreiten. Aber zwei Jahre Trainingsrückstand waren aufzuholen.“ Und dann kam er zurück. Und wie.

Jetzt waren auch Silvesterläufe wieder gefragt. Zum Schlussakkord der nächsten Jahre siegte er zwei Mal beim Cross in Gummersbach, ebenfalls zwei Erfolge konnte der in Frankfurt verbuchen. Aber es waren nicht nur die Siege. Beim einem Silvesterlauf in Herne wurde er zwar „nur“ Fünfter, aber sehr starke Konkurrenz verschaffte ihm auf der amtlich vermessenen Strecke eine neue Bestzeit von 31:05 Minuten. Nur wenig später lief er sogar mit 30:36 Minuten seine noch heute bestehende Bestzeit – „und damit habe ich abgeschlossen“.

Leif Gunkel kurzentschlossen nach Werl

„Schlitzohr Gunkel düpiert die Favoriten.“ Das war die Schlagzeile am 2. Januar 2017. „Ich bin kurzentschlossen nach Werl gefahren, um beim Jahresabschluss 2016 einfach nur Spaß zu haben“, gab der ehemalige Fretteraner Leif Gunkel im roten Dress der LG Olympia Dortmund damals zu Protokoll – und zu dieser Aussage steht er auch jetzt noch.

Der mittlerweile 24-jährige Medizinstudent, seit rund fünf Jahren im Trikot der LG Olympia Dortmund startend, kann schon auf eine erstaunliche Karriere zurückblicken, eine Karriere, die auch schon beim Cross mit einem Start im Nationaltrikot belohnt wurde. „Ich habe den Lauf von Werl nach Soest natürlich in bester Erinnerung“, erzählt er, „gerade weil um dieses Event viel Hype gemacht wird. Aber unmittelbar nach dem Zieleinlauf war ich doch ziemlich zwiegespalten.“

Was war passiert? Bei Leif Gunkel läuft das Rennen noch einmal wie im Film ab. Ohne Ambitionen war er angetreten, sah unterwegs auch Freunde und Bekannte am Straßenrand, aber auch auf der Strecke, und klatschte einfach nur ab. Bald nach dem Start ging der spätere Zweite, an die Spitze, gefolgt von Dominik Fabianowski aus Köln, dem Sieger aus 2011 und 2013. Und dieses Trio sollte den weiteren Rennverlauf bestimmen – oder auch nicht. Denn Leif Gunkel blieb bis kurz vor Schluss in deren Windschatten. Schon damals bezog der Ex-Fretteraner Stellung zur Taktik: „Jeder geht mit einer anderen Taktik ins Rennen. Es steht nirgendwo, dass jeder Tempo machen muss.“

Mit ihm, Leif Gunkel, wussten die Gegner zunächst noch nicht viel anzufangen, kannten noch einmal seinen Namen. Das sollte sich bald ändern, spätestens am Ende des Rennens. „Ich wusste, dass ich gut drauf war. Am Ende war ich dann wohl einfach ein bisschen spurtstärker als die anderen.“

Emotionen gehen hoch

Der Eklat folgte, der Doppelsieger von 2011 und 2013 ließ seiner Enttäuschung freien Lauf. Und die Emotionen gingen hoch. „Fabianowski sagte unmittelbar nach dem Lauf: ‚Das wirst du noch bereuen.‘ Und den obligatorischen Handschlag zumindest bei der Siegerehrung verweigerte er ebenfalls. Ich nehme es ihm aber nicht übel. Ich bin ihm später einmal begegnet, es war wohl 2018 bei einem Citylauf. Da war er knapp vor mir. Für ihn hatte diese Begegnung wohl eine besondere Bedeutung. Er schien durch die vielen Zuschauer gepusht.“

Doch dann blickte er noch einmal zurück. „Klar, ich wollte damals schon eine gute Zeit laufen, aber der Spaßfaktor war größer. Viele Läufer und Läuferinnen bunt verkleidet, viele Walkerinnen, Freundinnen meiner Mutter, da grüßt man kurz. Das ist doch keine Arroganz, wie mir Fabianowski vorgeworfen hat.“ Joachim Sasse, sein Förderer vom SC Fretter, konnte Fabianowskis Vorwurf der Unsportlichkeit nicht nachvollziehen und äußerte sich in einem Interview nach dem Vorfall: „Ich kenne Leif seit über zehn Jahren und habe den Lauf im Internet verfolgt. Wenn sich einer unsportlich verhalten hat, dann Fabianowski. Ich habe für dieses Verhalten überhaupt kein Verständnis.“

Das konnte Leif Gunkel natürlich nicht von dem Gedanken abbringen, wieder mal bei Werl-Soest zu starten. 2020 sollte es soweit sein. Da war es aber nicht Fabianowski, sondern das Virus, das Leif Gunkel vom Ort eines Überraschungssieges fernhielt.