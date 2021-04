„Kreise müssen sich einig sein“

Kreis Olpe. Die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung findet diese Woche wohl nicht statt. Für die Fußballer besteht aber die Hoffnung, dass sie in einer Woche wissen, ob noch einmal gespielt wird oder die Saison endgültig zu den Akten gelegt werden kann. Letzteres scheint derzeit deutlich wahrscheinlicher.

Hartmut Baßenhoff ist bester Laune. Der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses hat seine zweite Impfung bekommen und hat zumindest privat erst einmal eine Sorge weniger, was das Coronavirus angeht. Doch in seiner Funktion im Fußballkreis Olpe ist noch kein Ende in Sicht. „Es nervt schon gewaltig, dass man immer noch nicht weiß, wie es weitergeht“, macht der Kirchhundemer keinen Hehl daraus, dass auch auf Funktionärsebene Frust über die Perspektivlosigkeit herrscht. Bewegung in diese Perspektivlosigkeit könnte in der kommenden Woche kommen. Die Ministerpräsidenten werden zwar nicht, wie geplant, mit der Bundesregierung über die nächsten Schritte diskutieren. Aber selbst eine Fortsetzung der aktuellen Verordnung wäre für die Verantwortlichen aufschlussreich. „Der Westdeutsche Fußballverband wird sich mit den drei Landesverbänden Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein am kommenden Wochenende zusammensetzen und dann eine einheitliche Linie beschließen. Mit der neuen Verordnung oder bei einer Verlängerung werden wir schlauer sein, wie es weitergehen wird, oder eben nicht“, weiß Baßenhoff.

Ärger wäre vorprogrammiert

Entsprechend dieser Vorlage wird dann auch der Fußballkreis Olpe entscheiden. „Ich bin ein Verfechter für eine einheitliche Regelung. Es ergibt keinen Sinn, wenn ein Kreis seine Saison sportlich beendet und ein anderer sich für eine Annullierung entscheidet. Beispielsweise, wenn es um den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga geht. Wenn du da keine einheitliche Regelung hast, dann ist der Ärger bei den Vereinen groß, die nicht aufsteigen können, während im Nachbarkreis die Saison fortgesetzt wird und es ein sportliches Ende gibt“, gibt Baßenhoff zu bedenken.

Ernsthaft an eine Fortsetzung glauben wohl nur noch die kühnsten Optimisten. Denn, auch das stellt der Kirchhundemer zur Diskussion, es sind ja nicht nur die Spiele die bedacht werden müssen. „Es ist ja auch völlig unklar, wie das mit den Zuschauern laufen soll. Wie viele dürfen kommen, wie müssen die Konzepte aussehen? Das kann noch keiner sagen. Die Frage ist auch, ob eine Wiederaufnahme unter diesen Bedingungen überhaupt für ein sportlich faires Ende sorgen würde, denn ob alle Mannschaften noch große Lust hätten, ist offen“, vermutet der Funktionär.