Die Begegnung SF Möllmicke gegen den TuS Lenhausen fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer. Der Auftakt bestätigte: Tabellenführer RW Lennestadt und Verfolger SV Rothemühle sind weiter das Maß aller Dinge der Öiga.

SC LWL 05 - SSV Elspe 2:2 (0:2). Im Kellerderby bewies die zweite Welle von LWL 05 große Moral. Nach einem 0:2 Pausenrückstand durch ein Eigentor von Patrick Lengsfeld (21.) erhöhte Louis Wittwer für den SSV Elspe sogar auf 0:2. Im zweiten Durchgang bekamen die Hausherren die zweite Luft. Unglücksrabe Patrick Lengsfeld, der in ersten Durchgang noch ins eigene Tor getroffen hatte, läutete mit dem Anschlusstor (50.) zum 1:2 die Aufholjagd ein. Dennis Sonntag (90.) rettete noch einen Punkt.

SV Dahl Friedrichsthal - SV Heggen 2:1 (0:0). Wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt konnte Aufsteiger SV Dahl/Friedrichstal einfahren. Ein platzierter Freistoß von Patrick Ochel (88.) genau in den Winkel bescherte drei Zähler. Vorher hatte der Heggener Christoph Schulte (87.) wegen einer Notbremse die rote Karte erhalten. „Trotz des Rückstandes hat unsere Mannschaft nie aufgegeben, der Sieg war unter dem Strich verdient“, freute sich Michael Schneider, der 1. Vorsitzende des Aufsteigers.

Hützemert/Schreibershof - SV Rothemühle 3:7 (2:3). 10 Tore beim Tag der offenen Tür an der Hützemerter „Eulenbuche“. Der Tabellenzweite SV Rothemühle hatte auf Grund seiner individuellen Qualität am Schluss die Nase vorne. Im ersten Durchgang waren die stark ersatzgeschwächten Hausherren noch gut im Spiel. Individuelle Fehler waren im Gesamtpaket entscheidend. Bitter für die Gastgeber. Torjäger Timo Halbe musste auf Grund einer Fußverletzung ausgewechselt werden. „Meine Jungs haben es in diesem Spiel gut gemacht mehr nicht“, resümierte SG-Trainer Volker March, „aber gegen den SV Rothemühle hat es nicht gereicht“. Für den Favoriten aus den Wendener Land trafen Marco Tolzin (10.), Kerim Sahli (26.), ein Eigentor von Robert Theile (37.), Can Gürkan (52. und 78.), sowie ein Doppelpack des eingewechselten Spielertrainer Daniel Morillo (82. und 88. Minute). Für Hützemert/Schreibershof netzten Jannik Huperz (19.) Rafael Eich (44.) und Lukas Stahlhacke (87.).

FC Kirchhundem – FSV Helden 3:0 (1:0). In einem Spiel auf überschaubaren Niveau setzte sich Kirchhundem gegen das Schlusslicht FSV Helden verdient mit 3:0 durch. Bruno Goncalves (44.), Burhan Peci (78.) und Ronny Stosik (89.) machten den 3:0 Endstand perfekt. „Wenn der FSV Helden seine Möglichkeiten besser genutzt hätte wäre der Schuss nach hinten los gegangen“, betonte der Kirchhundemer Pressesprecher Artur Jürgens.

RW Lennestadt – SG Kirchveischede/Bonzel 2:1 (1:1). Für Tabellenführer RW Lennestadt war es ein hartes Stück Arbeit. Die Gäste kauften mit ihrer Spielweise den Hausherren den Schneid ab und gingen durch Tobias Müller (39.) in Führung. Omar Radoncic (40.) glich postwendend vor der Pause noch zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel kassierte Amer Selimanjin (84.) nach einem groben Foul die rote Karte. In der Folgezeit schaltete RWL in Unterzahl einen Gang höher. Nach einer Maßflanke von Omar Radoncic, dem besten Spieler auf dem Platz, köpfte Samir Selimanjin (92.) den Ball unhaltbar zum 2:1-Endstand in die Maschen. „In Unterzahl ist noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und wir hatten das bessere Ende für uns“, freute sich Stephan Vennteicher, sportlicher Leiter von RW Lennestadt.

FC Langenei/Kickenbach - FC Lennestadt II 3:1 (1:1). Stadtderby, die Zweite. Auch hier hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Patrick Dobbener (13.) brachte seine Farben per Elfer mit 1:0 in Führung. Jonas Völlmicke (20.) glich zum 1:1 aus. Kurz nach der Pause brachte Christopher Kattenborn (47.) Laki erneut in Führung. In der Nachspielzeit machte Spielertrainer David Richter (90+6) mit dem 3:1 den Deckel drauf. „Der Sieg war verdient, denn wir hatten im zweiten Durchgang läuferisch mehr zu bieten“, resümierte David Richter.

SF Dünschede – Türk Attendorn 2:4 (1:1). Im Stadtderby drehte Türk Attendorn in der Schlussphase das Spiel beim Aufsteiger SF Dünschede. Der eingewechselte Volkan Kücükpehlivan (90.+2) und Burak Ercan (90.+5) drehten das Spiel zu Gunsten der Gäste. Mohammed Kocak (10.) zum 0:1 und Robin Koschitz (30.) der später gelb-rot sah zum 1:1 Pausenstand. Manuel Ritter (58.) brachte den Neuling mit 2:1 in Front, doch der Ausgleich zum 2:2 durch Türk- Spielertrainer Yasin Colak (85.) läutete eine dramatische Schlussphase ein.