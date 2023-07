Kreisligareform ist alternativlos

Kirchhundem-Benolpe. 47 Mannschaften spielen zukünftig in den C-Kreisligen C 1 (Ost), C 2 (Mitte) und C 3 (West). Die D-Kreisligen fallen weg.

So sehnsüchtig wie diesmal wurde wohl selten einem Fußball-Kreisliga-Staffeltag entgegengefiebert wie dem am Donnerstag in Kirchhundem-Benolpe. Denn einer - oder besser gesagt der beherrschende Tagesordnungspunkt war die angekündigte Ligareform und die Bekanntgabe der Zusammensetzung der neuen C-Kreisligen.

Doch der Reihe nach. Zunächst blickte der FLVW-Kreisvorsitzende, Joachim Schlüter, auf eine spannende Saison 2022/23 zurück: „Wir können froh sein, nur einen einzigen Absteiger aus den überkreislichen Ligen verkraften zu müssen. Mit insgesamt 14 überkreislich spielenden Mannschaft sind wir sehr gut aufgestellt. Ein Highlight der letzten Spielzeit war das große Zuschauerinteresse an den Hallenturnieren im Winter.“

Plan seit Staffeltag 2022 bekannt

Nach der obligatorischen Übergabe der Urkunden an die sechs Meister der abgelaufenen Saison kam das Thema Ligareform. Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, sagte mit einem Blick auf den Artikel unserer Zeitung über den Staffeltag 2022: „Wir hatten ja damals bereits angekündigt, dass eine Reform kommen wird. Und genauso, wie es dort beschrieben wurde, ist es gekommen. Die Reform ist alternativlos. Wir haben in den Kreisligen C und D zusammen nur noch 47 Mannschaften. Der negative Trend wird sich fortsetzen. Spätestens nächstes Jahr hätten wir das gleiche Dilemma und müssten dann handeln.“

Jetzt gibt es also drei C-Kreisligen, die nach „geografischen und sportwettbewerblichen Gesichtspunkten“ zusammengesetzt wurden: Kreisliga C 1 (West), Kreisliga C 2 (Mitte) und Kreisliga C 3 (Ost). Dabei wurde auch darauf geachtet, dass kein Verein mit zwei Mannschaften in einer Liga spielt.

Mike Wurm von der SG Lütringhausen/Oberveischede wiederholte danach noch einmal seine am 11. Juli in unserer Zeitung geäußerte Kritik an der Reform. Sie sei ohne Absprache mit den Vereinen geschehen und auch nicht gut gemacht. Wurm schlug noch einmal zwei alternative Lösungen vor. Variante 1: 1x Kreisliga A, 2x Kreisliga B, 2x Kreisliga C. Variante 2: 1x Kreisliga A, 1x Kreisliga B, 1x Kreisliga C, 2x Kreisliga D. Es könne ja mal drüber abgestimmt werden, meinte Wurm. Das geschah nicht. Es war letztlich auch die einzige kritische Meldung zum Thema Ligareform.

Joachim Schlüter wollte die Kritik aber trotzdem nicht unkommentiert stehen lassen: „Ich muss dem aufgekommenen Eindruck, die Reform sei undemokratisch und ohne Absprache mit den Vereinen zustande gekommen, entschieden widersprechen. Schon auf dem Staffeltag 2022 wurde bekannt gegeben, dass für die Ligen C und D eine Neuaufstellung erforderlich ist. Den Vereinen war bekannt, was der Kreis-Fußball-Ausschuss plante. Die seitens der Vereine eingegangenen Vorschläge wurden alle geprüft und bewertet. Der Kreis-Fußball-Ausschuss und der Kreisvorstand haben die jetzt vorgestellte Lösung einstimmig beschlossen.“ Schlüter betonte, dass die Spielordnung eine Abstimmung unter den Vereinen nicht zulasse. „Dort heißt es im Paragraf 39 ausdrücklich: Die Einteilung der zu den Pflichtspielen gemeldeten Mannschaften nehmen unanfechtbar die Spielleitenden Stellen vor. Fazit: Die Vereine sind mit ihren Ansichten ernst genommen und im Rahmen der Spielordnung beteiligt worden. Die Entscheidung liegt aber beim Fußball-Ausschuss und dem Kreisvorstand“, betonte Schlüter.

Und dann wurde das Geheimnis gelüftet. Die drei neuen C-Kreisligen setzen sich wie folgt zusammen: Kreisliga C 1 (16 Mannschaften, Staffelleiterin Petra Hahn): SG Albaum/Heinsberg II, SSV Elspe II, SG Finnentrop/Bamenohl III, SG Halberbracht/Oedingen II, SG Helden/Dünschede II, FC Kirchhundem II, SG Kirchveischede/Bonzel II, FC Langenei/K. II, SG Lenhausen/Rönkhausen II, FC Lennestadt III, RW Lennestadt II, SV Maumke, RW Ostentrop/S. II, SG Saalhausen/Oberhundem II, SG Serkenrode/Fretter II, SV Trockenbrück. Kreisliga C 2 (15 Mannschaften/ Staffelleiterin Petra Hahn): SV 04 Attendorn II, Türk Attendorn II, FC Attendorn-Schwalbenohl, Azadi Attendorn, SF Biggetal, Eintracht Kleusheim II, SV Heggen II, FSV Helden, BW Hülschotten, SpVg Iseringhausen II, FC Kirchhundem III, SV Listerscheid, RSV Listertal II, SG Lütringhausen/Oberveischede, SV Rahrbachtal II. Kreisliga C 3 (16 Mannschaften/ Staffelleiter Wolfgang Lemme): FC Altenhof II, FC Attendorn/Schwalbenohl II, SF Biggetal II, SC Bleche/Germinghausen, SV Dahl/Friedrichsthal II, SC Drolshagen II, GW Elben II, Hützemerter SV II, SG Lütringhausen/Oberveischede II, FC SF Möllmicke II, TSC Olpe, FC Olpe, SpVg Olpe II, SV Ottfingen II, SV Rothemühle II.

Abstiegsregelung

Die Zahl der Absteiger hängt von der Anzahl der Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis Olpe ab. Außerdem sollen ab der Saison 2024/25 alle Kreisligen mit der Idealzahl von 16 Mannschaften starten.

Aus der Kreisliga A steigen mindestens zwei Mannschaften ab. Bei einem Bezirksliga-Absteiger sind es 2,5 Absteiger. Dann bestreiten der Drittletzte der Kreisliga A und der Vierte der Staffel B ein Entscheidungsspiel. Bei zwei Bezirksliga-Absteigern steigen drei A-Ligisten ab. Ab drei Bezirksliga-Absteiger gehen vier A-Ligisten runter. Sollten es mehr Bezirksliga-Absteiger werden, bleibt es bei vier Kreisliga A-Absteigern. „Dann wird gedeckelt. Bedenkt aber, dass allein in der Bezirksliga 5 acht Teams aus dem Kreis Olpe spielen. Da kann es schnell mal zumindest einen erwischen“, warnte Baßenhoff.

Aus der Kreisliga B steigen mindestens drei Mannschaften auf. Bei null Bezirksliga-Absteigern sind es sogar vier. Bei einem Bezirksliga-Absteiger sind es 3,5 und und ab zwei Bezirksliga-Absteigern drei Aufsteiger. Es steigen mindestens vier B-Ligisten ab. Ab drei Bezirksliga-Absteigern sind es fünf. Aus der Kreisliga C steigen fünf Teams auf, wenn es keinen Bezirksliga-Absteiger gibt. Bei einem Bezirksliga-Absteiger sind es vier. Ab zwei Bezirksliga-Absteigern dürfen nur noch drei C-Ligisten aufsteigen.

