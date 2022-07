Kreisligareform ist so gut wie sicher

Kirchhundem-Benolpe. Nur noch 23 Mannschaften in der Kreisliga D. Dafür könnte dritte C-Staffel eingeführt werden.

Optimismus, aber auch viele mahnende Worte prägten des Fußball-Kreisliga-Staffeltag am Donnerstag in Kirchhundem-Benolpe.

Über ein fast volles Haus konnten sich Kreisvorsitzender Joachim Schlüter, Kreisfußball-Ausschussvorsitzender Hartmut Baßenhoff und ihre Mitstreiter im Kreisvorstand freuen. Leider fehlte ausgerechnet Kreisliga-A-Meister SV Türk Attendorn, um seine Urkunde für Meistertitel und Bezirksliga-Aufstieg in Empfang zu nehmen.

Aber die anderen fünf Kreisliga-Meister waren in Benolpe erschienen. Das waren die SG Finnentrop/Bamenohl II (B), SG Halberbracht/Oedingen (C 1), RSV Listertal (C 2), SG Saalhausen/Oberhundem (D 1) sowie SG LOK. Die Meisterehrung ist neben der Auslosung der ersten beiden Kreispokalrunden (wir berichteten) das Highlight eines jeden Staffeltages.



Nicht übermäßig hart erwischt

Joachim Schlüter freute sich über die große Resonanz und blickte insgesamt zufrieden auf die abgelaufene Saison zurück: „Es ist schön, das wir nach langer Zeit wieder einen ‘normalen Staffeltag’ abhalten können und dass so viele gekommen sind. Es war eine spannende Saison. Ich beglückwünsche alle Meister und Aufsteiger.“

Aufgrund der großen und vielen Ligen im überkreislichen Fußball sei es leider unumgänglich gewesen, dass mehr Mannschaften als üblich absteigen mussten, um wieder auf normale Ligen-Größen zu kommen. „Insgesamt hat es uns im Kreis Olpe aber nicht übermäßig hart erwischt. Leider gab es in der Kreisliga A aber vier und in der B sogar sechs Absteiger. Ich wünsche Ihnen allen, dass sie in ihr neuen Umgebung schnell Fuß fassen werden.“

Das Ziel, in allen Ligen wieder die Wunsch-Stärke von 16 Teams zu erreichen, sei in den Kreisligen A und B eigentlich erreicht worden. „Aber leider“, so bedauert Schlüter weiter, „müssen wir wir wegen der Auflösung der SG LOK in der Kreisliga A mit 17 Mannschaften spielen.“

Apropos Mannschaften. Der Schwund hält weiter an. So treten in den Kreisligen C 1 (14) und C 2 (13) insgesamt nur 27 Mannschaften in der neuen Saison an. In den Kreisligen D1 (12) und D (11) sind es insgesamt sogar nur 23. „Ich befürchte, dass dieser Trend in den nächsten Jahren so weiter geht. In den D-Ligen werden immer mehr Spielgemeinschaften von zweiten Mannschaften gebildet oder Teams abgemeldet. Das könnte irgendwann Auswirkungen für unseren Bezirksliga-Aufsteiger haben. Noch haben wir knapp über 80 Mannschaften. Ab etwa 65 Mannschaften könnte der feste Bezirksliga-Aufsteiger wackeln“, fürchtet Hartmut Baßenhoff, der ankündigte, dass sich der Kreisfußball-Ausschuss in nächste Zeit mit dem Thema Ligareform befassen wird. „Ich könnte mit vorstellen, dass wir die D-Kreisligen auflösen und eine dritte C-Kreisliga einführen werden.“

Zu wenig Schiedsrichter

Ein weiterer Brennpunkt ist das Schiedsrichter-Problematik. Es gibt einfach zu wenig Schiedsrichter. „In den D-Ligen wird es dazu kommen, dass sich die Vereine auf einen Schiedsrichter einigen müssen, falls kein angesetzter Unparteiischer kommen kann. Gelingt die Einigung nicht und das Spiel fällt aus, wird das Spiel mit 0:2 für beide Mannschaften gewertet“, warnte Hartmut Baßenhoff. Joachim Schlüter appellierte an die Vereine, Schiedsrichter-Kandidaten zum nächsten Lehrgang am 20. August in Gerlingen zu melden: „Es war noch nie so leicht Schiedsrichter zu werden. Das geht an einem Tag.“

