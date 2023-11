Kreispokal-Endspiel mit acht Vereinen

Attendorn Die B-Juniorenfußballer bestreiten am Freitagabend um 18.30 Uhr im Hansastadion Attendorn das Endspiel um die Kreismeisterschaft.

Gegenüber stehen sich die B-Junioren der JSG Drolshagen/Olpe/Rhode und der JSG mit dem riesigen Namen Rüblinghausen/Iseringhausen/Dahl/Friedrichsthal/Lütringhausen/Oberveischede. Warum in Attendorn, weil doch alle beteiligten Vereine im Olper und Drolshagener Raum zu Hause sind? Raimund Nöker, Kreis-Jugendobmann: „Das haben wir deshalb gemacht, weil wir versuchen, einen möglichst neutralen Spielort zu finden.“ Und das ist nicht so einfach innerhalb der Stadtgrenzen von Olpe und Drolshagen. „Olpe, Drolshagen und Rhode decken schon den einen Teil, der Stadt ab, Rüblinghausen, Iseriinghausen, Dahl/Friedrichsthal, Kleusheim und Lütringhausen den anderen Teil“, zählte Raimund Nöker auf.

Gut, dass der Platz in Attendorn, das Hansastadion, frei war. Gut auch, weil, die Spielleiter nun auch ein anderes Kriterium stärker berücksichtigen müssen: Den großen Zuschauerandrang. In Ottfingen, beim A-Juniorenfinale, hatten sich 750 Fans eingefunden, und in Rüblinghausen sahen fast 400 Zuschauer das Endspiel der C-Juniorenfußballer. „Dass musst du händeln können“, so Nöker, „das muss man bei der Suche nach einem Endspielort schon mit berücksichtigen.“ Er hofft, dass man mit den Zuschauerzahlen am Freitag „irgendwo zwischen A- und C-Jugendendspiel“ liege.

Was alle drei Spielorte gemeinsam haben: Sie verfügen über eine große Tribüne. Im November sicherlich kein Fehler. „Da macht das schon Sinn“, so der Jugend-Obmann.

Beide Finalisten spielen nicht in der gleichem Liga, wohl aber auf gleicher Höhe: In der Kreisliga. Rüblinghausen ist in der einen Gruppe Tabellenführer, Drolshagen/Olpe/Rhode II in der anderen. Kurios? „Eigentlich nicht. Ich habe mir das erklären lassen“, antwortete Raimund Nöker, „die haben die jüngeren und älteren Jahrgänge getrennt.“ Die Jüngeren sind nunmal Tabellenführer, die älteren, die B1, auf Platz drei in der Parallelgruppe, tritt in Attendorn an. „Von daher ist das für mich eine sehr interessante Konstellation.“

Ein Favorit ist schwer auszumachen. In der Meisterschaft waren beide Finalisten schon aufeinandergetroffen. „Das ging ziemlich knapp aus“, erinnerte sich der Drolshagen/Olper/Rhoder Trainer David Ohm. Beim 1:3 habe es kurz vor Schluss noch 1:2 gestanden und sejne Elf sei demn Ausgleich nahe gewesen. Ohm sieht den Gegner als robuste Truppe und kämpferisch sehr stark. Da müssen wir schon gegenhalten, um das Finale zu gewinnen. Ich glaubem wir sind auf Augenhöhe, es wird auf jeden Fall ein enges Spiel.“

Vor hoffentlich vielen Zuschauern. In dieser Beziehung ist David Ohm optimistisch. „Schon im Halbfinale in Rhode gegen die JSG OWA waren viele Leute da. Ich glaube, dass jetzt noch mehr kommen.“ Mit einem 4:3 gegen den FC Lennestadt erreichte die JSG Rüblinghausen/Iseringhausen/Dahl/Friedrichsthal/Lütringhausen/Oberveischede das Endspiel, der Gegner Drolshagen/Olpe/Rhode musste ins Elfmeterschießen und gewann dieses mit 5:3.

