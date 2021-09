Kreispokal: FC Lennestadt macht es spannend

Kreis Olpe. Gegen den drei Klassen tiefer spielenden SV Türk Attendorn tun sich die Lennestädter äußerst schwer.

Keine Überraschungen gab es am zweiten Tag des Achtelfinals im Fußball-Kreispokal. Auch, wenn es der FC Lennestadt bei Türk Attendorn spannend machte.





SV Türk Attendorn – FC Lennestadt 0:1 (0:1). Der Westfalenligist aus Lennestadt schrammte beim A-Kreisligisten Türk Attendorn knapp an einer Pokalblamage vorbei. Das „Tor des Abends“ erzielte Florian Friedrichs zwei Minuten vor dem Pausenpfiff, als er nach einem Eckball unter die Latte köpfte. In der Schlussphase bettelten die Schützlinge von FCL-Trainer Jan Hüttemann fast um den Ausgleich. Nicht nur Hüttemann blickte in den letzten Minuten einer zerfahrenen Partie, die in der zweiten Halbzeit von vielen Verletzungsunterbrechungen geprägt war, immer wieder auf die Uhr.

Wenige Minuten vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Marius Gerigk forderten die Anhänger der Platzherren nach einem vermeintlichen Foul an ihrem Kapitän Emre Gencol vehement einen Foulelfmeter, aber der Unparteiische ließ weiterspielen. „Dazu sage ich nichts“, atmete nicht nur FCL-Geschäftsführer Jürgen „Hegi“ Hasenau tief durch.

Lennestadt war über die gesamte Spielzeit die optisch überlegene Mannschaft, aber Türk-Spielertrainer Yasin Colak hatte seine Defensive gut eingestellt. Ohne die offensiven Leistungskräfte Gökalp Uysal, Volkan Kücükpehlivan (beide verletzt) und Hidayet Köser (beruflich in den USA) lief bei den Gastgebern im Angriff zunächst nicht viel zusammen. In der 25. Minute hätte Bernie Lennemann die Gäste auf Zuspiel von Friedrichs in Führung bringen müssen, zielte aus acht Metern aber über das Tor.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel des Favoriten immer zerfahrener. Mitte der zweiten Halbzeit musste Marvin Gouranis nach einem Foulspiel von Colak mit einer Knöchelverletzung vom Platz. Danach lief kaum etwas beim Favoriten zusammen, der eine enttäuschende Vorstellung ablieferte. Yasin Colak hingegen war „stolz“ auf seine Mannschaft. „Wir mussten improvisieren.“ Der Abwehrchef ärgerte sich über den „Kullerball“ zum 1:0, denn richtig getroffen hatte „Flo“ Friedrichs den Ball mit dem Kopf nicht.



SG Hützemert/Schreibershof - RW Ostentrop/Schönholthausen 7:1 (3:1). Absolut chancenlos waren die Gäste aus der Gemeinde Finnentrop an der Eulenbuche. Die Torfolge: 1:0 Krasniqi (4.), 2:0 Laube (23.), 2:1 Luke (31.), 4:1 Schöckel (50.), 5:1 Laube (58), 6:1 Schöckel (66.), 7:1 Halbe (87.).





SpVg Iseringhausen - SV Rothemühle nach Redaktionsschluss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe