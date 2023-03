Kreissportbund: Robin Möwert beerbt Sylvia Gante

Olpe. Ein neues Vorstandsmitglied, eine besondere Auszeichnung und eine Belohnung vom LSB - so verläuft die Mitgliederversammlung.

„Kannst du dich dran erinnern, dass eine Mitgliederversammlung schonmal so gut besucht war?“, fragte KSB-Chef Rolf Kantelhardt staunend beim Blick durch die voll besetzten Reihen im Kolpinghaus, seinen Vorgänger Wilfried Schauerte, der als Besucher an der Sitzung teilnahm. Schauerte schüttelte den Kopf. Das Interesse der Sportvereine, sowie der Schulvertreter war riesig und sie bekamen einiges geboten.

Mehr als ein Jahrzehnt Schatzmeisterin

Mit Sylvia Gante verlässt die Schatzmeisterin den Vorstand nach mehr als einem Jahrzehnt Arbeit im KSB. „Du warst uns in all den Jahren eine große Stütze. Gerade als wir die „Kinder im Ganztag“ aus dem KSB in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert haben. Ganz nebenbei hast du noch die Außenstelle des Sportbildungswerks geleitet. Und das alles ehrenamtlich, denn eigentlich bist du ja im Hauptberuf bei der Sparkasse ALK tätig“, würdigt Rolf Kantelhardt das Wirken von Sylvia Gante.

Wilfried Schauerte erinnert sich noch an ihren Start. „Du hast den KSB zu einer schwierigen Zeit übernommen, als wir uns neu orientieren mussten. Da hast du wertvolle Arbeit geleistet.“ Aufgrund ihrer Verdienste wurde sie zum Ehrenmitglied des Kreissportbundes Olpe ernannt. „Immer wenn wir in den vergangenen Jahren darüber gesprochen haben, ausscheidende Kolleginnen und Kollegen zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, habe ich denen gesagt: ‘Wenn ich mal gehe, macht ihr das bloß nicht mit mir!’“, sagt Sylvia Gante mit einem Augenzwinkern. Für sie wurde Robin Möwert als neuer Schatzmeister in den Vorstand gewählt. Der 45-Jährige ist ebenfalls Bankkaufmann, wohnt in Drolshagen und war lange im Schwimmsport aktiv.

Ehrennadel des KSB Olpe für Lambert Stoll, dem langjährigen Vorsitzenden des Gemeindesportverbandes Wenden. Foto: Tim Cordes

Verdienstnadel für Lambert Stoll

Die Verdienstnadel des KSB hat Rolf Kantelhardt an Lambert Stoll verliehen, für dessen Verdienste um den Sport in der Gemeinde Wenden. Im vergangenen Jahr trat Stoll nach mehr als zwei Jahrzehnten als Vorsitzender des Gemeindesportverbandes zurück und übergab das Zepter an Peter Niklas. „Durch dein Wirken in der Gemeinde Wenden habt ihr viel erreicht und einige wichtige Projekte etablieren können“, erklärt Kantelhardt.

Doch auch der KSB-Vorstand durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Jonas Stratmann vom Landessportbund hatte vor dem Beginn der Mitgliederversammlung die Vereinsvertreter über verschiedene Förderprogramme informiert, mit denen sie notwendige Anschaffungen besser finanzieren können. In der Versammlung verlieh Stratmann dem KSB Olpe die Mitgliedsurkunde für das Qualitätsbündnis des LSB, in dem der KSB Olpe nun Mitglied ist. Das Projekt zur Prävention sexualisierter Gewalt, das die Verantwortlichen bereits vor einigen Jahren angestoßen hatten, überzeugte den Landessportbund.

Der KSB Olpe ist nun Mitglied im Qualitätsbündnis des Landessportbundes NRW. . Foto: Tim Cordes

Weniger überzeugend ist derzeit die Situation rund um das geplante Sportzentrum in Olpe. „Die Abrissarbeiten der ehemaligen Realschule stocken und somit auch unser Projekt. Wir sind schon in Gesprächen, um einen alternativen Standort zu finden“, betont der Vorsitzende Rolf Kantelhardt.

