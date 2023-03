Kürpick will mit Langenei/Kickenbach auf einstelligen Platz

Langenei. Benedikt Kürpick freut sich über perfekten Start des A-Kreisligisten FC Langenei/Kickenbach ins Fußball-Jahr 2023.

Fußball-A-Kreisligist FC Langenei/Kickenbach legte einen fulminanten Start ins Fußball-Jahr 2023. Zwei Spiele, zwei Siege mit 10:4 Toren. Das ist die imponierende Bilanz der Mannschaft von Trainer Benedikt Kürpick aus den Spielen in Ostentrop/S. (6:3) und gegen die SG Finnentrop/Bamenohl II (4:1). Vor dem Spiel beim Tabellenführer SG Kirchveischede/Bonzel sprachen wir mit Benedikt Kürpick.



Herr Kürpick, Ihre Mannschaft ist zwei Siegen gegen zwei schwere Gegner ins Fußball-Jahr 2023 gestartet. Hand aufs Herz: Hätten Sie vor zwei Wochen damit gerechnet?

Benedikt Kürpick: Ich habe uns da durchaus Chancen ausgerechnet. Dass es direkt sechs Punkte und zehn Tore werden, konnte ich aber nicht erahnen.



Gerade der 4:1-Sieg gegen Aufstiegskandidat SG Finnentrop/Bamenohl II ließ viele Fußballfans aufhorchen. Was hat Ihnen da an Ihrer Mannschaft besonders gut gefallen?

Wir haben das komplette Spiel über konzentriert verteidigt, haben hinten wenig zugelassen und waren vorne immer gefährlich.



Der Start ist ja umso imponierender, wenn man bedenkt, dass Ihre Mannschaft aus den neun Spielen zuvor nur fünf Punkte geholt hat. Es gab sechs Niederlagen und zwei Remis. Den einzigen Sieg gab es am 6. November 2022 mit 5:0 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Rot-Weiß Hünsborn II. Der FC Langenei/Kickenbach war in dem Zeitraum vor RW Hünsborn II (1 Punkt) und dem TuS Lenhausen (0) drittschwächster A-Kreisligist. Warum?

Wir hatten davor einen guten Saisonstart mit 14 Punkten aus den ersten acht Spielen. Das darf man nicht vergessen. Danach stimmte oft die Leistung, aber die Ergebnisse passten nicht mehr. Gegen Spitzenteams wie FC Lennestadt II und Rahrbachtal haben wir gut gespielt, aber dennoch verloren. In einigen Spielen fehlte das Glück, in anderen waren wir aber auch zu ungefährlich in der Offensive und zu unkonzentriert in der Defensive. Zum Glück konnten wir das Ruder jetzt wieder rumreißen.



Wo haben Sie in der Winterpause die Stellschrauben angezogen?

Wir hatten uns vorgenommen wieder besser zu verteidigen, kompakter zu stehen. Das hat in den Testspielen weitestgehend funktioniert, aber auch nicht immer. Beim Auftakt in Ostentrop standen wir dann schon deutlich besser, bekommen aber drei Gegentore, die wir alle verteidigen können. Da würde ich sagen, dass da bei einigen noch die Spielpraxis fehlte. Gegen Finnentrop/Bamenohl II haben wir dann wirklich nur sehr wenige Chancen zugelassen. Das Gegentor würde ich nicht einmal als Chance bezeichnen, weil wir uns den wieder selbst reingelegt haben. Wichtig wird jetzt sein, dass wir diese Leistung in jedem Spiel auf den Platz bekommen. Am besten schon am Sonntag beim Spitzenreiter Kirchveischede/Bonzel. Ein Gegner, gegen den wir unsere 100 Prozent brauchen.



Sie haben in der Winterpause auch zwei neue Spieler geholt. Stellen Sie unseren Lesern die beiden doch kurz vor. Wo kommen Sie her und welche Position spielen sie?

Da wäre zum einen Manuel Schulte aus Cobbenrode. Er ist ein großgewachsener Stürmer mit einem starken Abschluss. Seine Physis und seine Abschlussstärke geben uns viel. Das hat uns zuvor da vorne gefehlt. Er muss allerdings noch an seiner Fitness arbeiten, da er im letzten Jahr nicht viel trainieren konnte. Tim Hofius ist vor kurzem aus dem Siegerland in die Stadt Lennestadt gezogen und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Er ist ein spielstarker „Sechser“.



Ihre Mannschaft steht auf dem zehnten Platz. Wo soll die Reise noch hingehen?

Wir wollen mindestens einen einstelligen Tabellenplatz schaffen. Aber wir möchten vor allem konstant unsere Leistung abrufen. Dann kommen die Ergebnisse von allein.



Nach aktuellem Stand beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze sieben Punkte. Da dürfte aber eigentlich nichts mehr passieren, oder?

Mit solchen Aussagen muss man vorsichtig sein. Im Fußball ist alles möglich. Aber wenn wir weiter unsere Leistung zeigen, dann werden wir schnell mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.



An der Tabellenspitze ist es richtig „kuschelig“. Wer ist für Sie der Favorit auf den Meistertitel und Bezirksliga-Aufstieg und warum?

Einen richtigen Favoriten sehe ich momentan nicht da oben. Die SG Kirchveischede/Bonzel hatte ich vor der Saison schon auf dem Zettel. André Weigler macht dort einen großartigen Job. Aber wenn man auf ihre Ergebnisse schaut, dann war da auch oft das nötige Glück mit im Spiel. Rahrbachtal ist momentan vielleicht am konstantesten. Vielleicht schaffen sie den Durchmarsch. Vom Kader her müsste es aber eigentlich eine der beiden anderen Mannschaften machen: FC Lennestadt II oder Heggen. Finnentrop/Bamenohl II wird sich auch wieder fangen und oben dabeibleiben.



Am Schluss muss ein Wort zu Ihrem Ex-Verein FC Lennestadt, bei dem Sie viele Jahre erfolgreich als Jugendtrainer gearbeitet haben,ein. Freuen Sie sich über die Entwicklung einiger Ihrer ehemaligen Schützlinge?

Ja, ich freue mich sehr über die Entwicklung der vielen Jungs, die ich mal betreuen durfte. Vor allem, wenn sie es dann wie zum Beispiel Samuel Eickelmann zu einem gestanden Westfalenliga-Spieler mit Führungsqualitäten bringen. Oder Jungs wie Niklas Stemmer, die gerade frisch den Sprung in den Seniorenbereich gemacht haben und dann schon auf so hohem Niveau performen.

