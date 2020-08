Läufer der SG Wenden dominieren Siegerländer Firmenlauf

Wenden/Siegen. In den Wochen vor und nach den NRW-Sommerferien tummeln sich die Läuferinnen und Läufer der SG Wenden in der Regel bei zahlreichen Wettkämpfen.

Besonders beliebt sind hier auch die Firmenläufe und Team-Wettbewerbe. Obwohl es auch immer um eine gute sportliche Leistung und den Wettkampf geht, steht bei diesen Events auch die sportliche Betätigung mit Arbeitskollegen, Freunden oder der Nachbarschaft im Zentrum.

Zwar sind aufgrund der Corona-Pandemie auch diese Veranstaltungen abgesagt worden, doch einige Ausrichter waren erfinderisch: der Siegerländer Firmenlauf wurde virtuell ausgetragen, sodass man die Strecke irgendwo für sich selbst auf Zeit rennen und mittels GPS-Uhr oder Smartphone aufzeichnen konnte.

Zwei Wendener teilen sich Platz eins

Besondere Attraktivität erhielt die Idee mit der „Absolute Run Firmenlauf Meisterschaft“, die sich an alle ambitionierten Läuferinnen und Läufer aus der Region richtete. Um es in die Wertung zu schaffen, mussten Männer eine Zeit von 23 Minuten, Frauen die Marke von 28 Minuten für 5,5 Kilometer unterbieten. Auch einige Sportler der SG Wenden würzten ihr Corona-Training mit dem Wettkampf.

Bei den Männern tragen gleich die ersten vier Platzierten normalerweise das rote Dress der SG Wenden. Raúl Valero Gallegos lief auf dem welligen Kurs rund um die Breitenbachtalsperre die 5,5 Kilometer in 17:32 Minuten. Exakt die gleiche Zeit auf der gleichen Strecke, aber selbstverständlich an einem anderen Tag, benötigte Jonas Hoffmann, so dass sich die beiden Triathlon-Kollegen den ersten Platz teilen. „Ich freue mich sehr über den ersten Platz zusammen mit Jonas. Meine Laufform wird auch immer besser. Das ist schon cool!“ kommentiert der 24-Jährige, der im letzten Winter zur SG wechselte.

Marco Giese kommt wieder in Schwung

Der Olper Marco Giese, der nach erneuten Verletzungsproblemen wieder in Schwung kommt, lief in 17:51 Minuten für das Team des Dornseifer Frischemarkts auf Platz 3. Der aufstrebende Frederik Wehner teilt sich in 18:17 Minuten den vierten Platz. Die beiden rannten ihre 5,5 Kilometer zwischen Wenden und Schönau auf einer von Trainer Egon Bröcher ausgetüftelten Wendepunktstrecke. Auch Thomas Giese (9. Platz), Ruben Niemann (14. Platz) und Lukas Steinseifer (20. Platz) blieben unter 23 Minuten und konnten sich in der Meisterschaftswertung platzieren. Die drei Erstplatzierten erhielten am vergangenen Freitag bei einer kleinen Siegerehrung einen Pokal, sowie Gutscheine des Ausdauer-Shops.

Bei den Frauen verpasste Judith Hacker den Sieg nur um eine Sekunde. Die Vorjahressiegerin aus Ottfingen benötigte letztendlich 20:23 Minuten für die Strecke und freut sich auf das kommende Jahr, wenn der Zielsprint wieder live ausgetragen wird. Platz 3 geht an Steffi Osthoff, die 21:03 Minuten brauchte und somit sechs Sekunden vor ihrer Vereinskollegin Christl Dörschel blieb. Die drei Läuferinnen waren allesamt für das Team des Dornseifer Frischemarkts am Start.