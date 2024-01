Langer und dornenreicher Weg

Olpe/Siegen Endlich geht die Saat der Zusammenarbeit zwischen Olpe und Siegen bei den jungen Basketballern auf.

„50 neue graue Haare nach dem U14-Overtime-Sieg in Zülpich“, postete Daniel Baethcke, Trainer der U14-Landesliga, nach dem 76:74 und ergänzte stolz: „Mit 4-2 Siegen stehen wir auf Rang 4 in der Landesliga.“ Doch es war ein langer, auch dornenreicher Weg, bis der Basketball-Nachwuchs der BG Olpe/Siegen überhaupt am Spielbetrieb des WBV teilnehmen konnte.

Als das Kind im Herbst 2022 in den Brunnen gefallen war, war es zu spät und wurde mit sechs Punkten Abzug in der 1. Regionalliga geahndet. Brutal. Dabei waren die Kinder, auch Jugendliche, vorhanden, aber niemand wollte ihnen die aus anthropologischer Sicht notwendige Möglichkeit zu spielen einräumen.

Dieses Dilemma brachten die Basketball-Verantwortlichen beim TV Olpe einerseits und beim TV Jahn Siegen andererseits gewaltig ins Grübeln – und herausgekommen ist der gemeinsame Beschluss: „Wir arbeiten auch im Kinder- und Jugend-Basketball zusammen.“ Die Initiatoren waren von Jahn-Seite Sascha Becker und Lukas Trick und vom TV Olpe der Macher der letzten rund 25 Jahre, Daniel Baethcke, der von Vereinsseite ebenfalls großen Zuspruch erfuhr.

Sieben Mannschaften U12, Oberliga (Michael Bartylak), Kreisliga (Sebastian Hilkenbach), U14 (männlich), Landesliga (Damir Kasun und Daniel Baethcke), U14 (gemischt) – Kreisliga (Jens Stahmer), U16 (männlich) Kreisliga (Holger Wagner), U18 (weiblich) Oberliga (Barbara Marx), U19 (männlich) Kreisliga (Anita Popovic). In Klammern Trainer/Betreuer.

„Ein Verein kann das allein nicht schaffen“, war sich das Trio einig. „Wir müssen die Kräfte bündeln“, sagt Daniel Baethcke. In beiden Vereinen gibt es engagierte Menschen, die unzählige Stunden für den Sport zur Verfügung stehen. Doch die gibt es nicht gerade wie Sand am Meer, aber sie haben eine hohe Vorbildfunktion. Und dass es Erfolge zeitigt, ist einen Blick in die Hallen in Olpe und Siegen wert. Über hundert junge Basketballfreaks sind mittlerweile erfasst, fahren Jungen und Mädchen aus Olpe nach Siegen zum Training, natürlich auch umgekehrt, und treffen dort auf hochmotivierte junge Trainer, die ihre Erfahrungen weitergeben.

Sieben Mannschaften hat die BG Olpe/Siegen im Spielbetrieb angemeldet. Bevor das Kind am Anfang der Saison 2022/23 in den Brunnen fiel, waren es vier Mannschaften, aber niemand wollte sie haben. Der Basketballkreis Südwestfalen, der aus den Kreisen Olpe und Siegen gebildet wird, konnte keine eigene Jugendligen einrichten. Doch nach dem Aufstieg aus der 2. in die 1. Regionalliga mussten plötzlich vier Jugendmannschaften unter Aufsicht des Verbandes spielen. Wenn nicht, drohte ein Abzug von drei Punkten pro nicht gemeldeter Mannschaft.

Die Nachbarkreise waren aber nicht willens, Teams aus dem Kreis Olpe oder Siegen aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit beider Vereine schon in die Wege geleitet. Die Jahn-Talente Phillip Becker und Michael Bartylak wurden in den Regionalliga-Kader des TV Olpe integriert, umgekehrt war der junge Mika Knoll aus Olpe in der Landesliga-Truppe von Jahn Siegen im Einsatz. Es war die Lunte einer Zusammenarbeit, die dann in dem Jahr der 1. Regionalliga unter TVO/TV Jahn firmierte- Und der Verband zeigte sich „gnädig“: statt der angedrohten zwölf Punkte wurden „nur“ sechs Punkte abgezogen. Es sollte der Todesstoß der bis zum bitteren Ende hochmotivierte Mannschaft sein, wobei auch Verletzungen eine große Rolle spielten.

Die Saat der gemeinsamen Jugendarbeit geht seit dieser Saison auf. In den Altersklassen U12 bis U19, männlich und weiblich, gehen Basketball-Eleven auf Korb-Jagd. Trainer und Betreuer wie Michael Bartylak oder Sebastian Hilkenbach, wie Barbara Marx oder Holger Wagner bringen sich in die Nachwuchsarbeit ein. Ebenso werden Spieler der ersten Mannschaft wie Damir Kasun, Alexander Gerzen oder Thabiso Mkwanazi eingespannt.

Einen extrem großen Zeitaufwand erfordern die vielen Auswärtsfahrten, die in die Kölner Region oder den Rhein-Bergischen Kreis führen, auch der Kreis Euskirchen zählt dazu. „Schön, dass die Kids Spiele haben“, sagt Daniel Baethcke. Aber das sagt sich so einfach, zumal ohne die Eltern nichts geht. „Großes Lob an sie.“

Durch gemeinsames Training hochwertiges Training für über 100 Kinder und Jugendliche anbieten, so das Motto. Wenn alle an einem Strang ziehen, können sich die Teams in der Kreisliga über die Landesliga bis zur Oberliga bewähren. Keine der zahlreichen Mannschaften sind so etwas wie das fünfte Rad am Wagen, sie können auch gegen den Nachwuchs hochrangiger Vereine sehr gut mithalten.

„I have a dream“, formulierte Daniel Baethcke seine zukunftsorientierte Zielvorstellung. „Ich stelle mir einen beruflichen Jugendkoordinator vor, vergleichbar dem Berufsbild unseres Head-Coach Maximilian Steeb, der am Vormittag in den Schulen arbeitet und nachmittags Training in den Vereinen durchführt.“ Hohe Ziele, aber nur dann kann das zarte Konstrukt von Olpe und Siegen Bestand haben für eine große Basis – „aus Masse Klasse schaffen“, wie Daniel Baethcke sagte.

