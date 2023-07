Lasse-Dettmer-Cup: 12.000 Euro für Kinderhospiz Balthasar

Jörn, Julia und Jussi Dettmer können erneut eine stolze Summe an Roland Penz (rechts) vom Kinderhospiz Olpe.

Olpe. Ein großer Erfolg war das Jugendfußballturnier um den Lasse-Dettmer-Cup im Mai - auch was den Erlös für das Kinderhospiz Olpe anging.

Eine große Kulisse von 700 Zuschauern, ein attraktives Jugendturnier im Kreuzbergstadion Olpe: Das war die 3. Auflage des „Lasse-Dettmer-Cup“. Sportlich konnten vor allem die Teams des 1. FC Köln und des FC Schalke 04 überzeugen, die auch verdient das Finale ausgetragen haben, das die Königsblauen gewannen. Außerdem waren die Nachwuchs-Teams des SC Paderborn, Preußen Münster, Fortuna Köln, Sportfreunde Siegen und der DFB-Stützpunkt Olpe dabei, sowie mit Fortuna Sittard erstmalig ein „internationaler“ Teilnehmer aus den Niederlanden.

Der Erlös des Turniers wurde, wie zuvor auch, an das „Kinder- und Jugendhospiz Balthasar“ gespendet. Durch die ersten beiden Turniere konnte Familie Dettmer bereits rund 40.000 Euro an das „Kinder- und Jugendhospiz Balthasar“ spenden. Jetzt überreichten Julia, Jörn und Jussi Dettmer erneut einen symbolischen Scheck mit der stolzen Summe von 12.000 Euro an Roland Penz vom Kinderhospiz Balthasar. Die Spende setzte sich aus den Verkaufserlösen des Turniers, der Trikotversteigerung sowie weiteren Spenden zusammen.

Deutschlandweit einen guten Ruf

„Der Lasse-Dettmer Cup und Balthasar gehören schon irgendwie zusammen. Das Turnier hat mittlerweile deutschlandweit einen guten Ruf und stößt sogar ,international’ auf Interesse. Die Vereine fühlen sich wohl in Olpe und unterstützen die Sache. Für mich ist der Cup eine Herzensangelegenheit. Natürlich für Lasse, aber auch für das Kinderhospiz und aus sportlicher Sicht für die Spielerinnen und Spieler beim DFB-Stützpunkt in Olpe“, so der Turnier-Organisator Jörn Dettmer, „daher bedanken wir uns bei allen, die uns beim Lasse Dettmer Cup immer wieder unterstützen und zum Gelingen des Turniers beitragen, entweder als Zuschauer, Spender oder Helfer.“

Ein großer Dank gilt auch der SpVg Olpe und der Stadt Olpe, die das Kreuzbergstadion zu einem perfekten Turnierort machen. „Viele Vereine würden gerne in 2024 wieder kommen, das haben die ersten bereits signalisiert“, weiß Jörn Dettmer. Auf die Frage, ob es im nächsten Jahr zu einer 04. Auflage kommen kann, ließ sich Familie Dettmer noch zu keiner verbindlichen Aussage hinreißen: „Schauen wir mal.“

