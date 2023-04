Lebenshilfe und Eintracht Kleusheim: Eine schöne Tradition

Altenkleusheim. Das Spiel gab es schon, als das Wort „Inklusion“ noch kaum jemand kannte.

Nach 21 Jahren und trotz der Corona-Unterbrechung ging eine gute Tradition in die nächste Runde: Die Altliga-Fußballmannschaft des SV Eintracht Kleusheim stattete der Lebenshilfe Olpe ihren Gegenbesuch ab. Dieses Mal gab es wieder einen gemütlichen Abend in der Wohnstätte „Villa Müller“.

„Wir sind daran interessiert, zu sehen und zu erfahren, wie Menschen mit Behinderung ihren Alltag verbringen“, erklärte der Kleusheimer Spielführer Siegbert Hengstebeck das Interesse seiner Mannschaftskameraden. Großen Respekt zollten die Fußball-Altligisten all denjenigen, die in der Villa Müller wohnen und arbeiten. Deshalb ist es für die Fußballer eine Selbstverständlichkeit, das traditionelle und allseits beliebte Fußballspiel mit Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtungen im Sommer wieder auszurichten. Soviel steht fest: Die Partie findet am 21. Juni um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Altenkleusheim statt.

Beispielhafter Baustein

Barbara Glees, Wohnstättenleiterin der Lebenshilfe Olpe, wertet das Traditionsspiel gegen die Altligisten als beispielhaften Baustein im inklusiv ausgerichteten Freizeitprogramm. „Hier ist die sportliche Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung gelebte Selbstverständlichkeit - und das bereits zu einer Zeit, als viele den Begriff Inklusion noch gar nicht kannten“, sagte sie.

Fleißig im Training

Rückblickend auf das Spiel des vergangenen Jahres, das das Lebenshilfe-Team für sich entschieden hatte, überreichte Siegbert Hengstebeck den Pokal an den Mannschaftskapitän Tobias Lammert. Nicht ohne den Hinweis, dass die Altligisten bereits fleißig trainieren, um die nächste Begegnung im Sommer diesen Jahres für sich zu entscheiden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe