Liv Heite für Kadertraining nominiert

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die Nominierung von Liv Heite vom Skiclub Olpe bringen, nachdem sie im September eine Einladung zum Kadertraining für das „goldgas Talent-Team“ erhalten hatte.

Grundlage dieser Einladung war ihre Leistungsexplosion über die 300-Meter-Hürdendistanz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U16 in Bremen. Mit 46,11 Sekunden war sie an die Weser gefahren, mit 44,79 Sekunden hatte sie im Vorlauf diese Zeit förmlich pulverisiert und landete letztlich im A-Finale auf Rang vier. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Leistung flatterte ihr bald darauf die Einladung des FLVW ins Haus.

Nur: Liv war schon in Norwegen, im Rahmen eines Schüleraustauschs. „Ja, ich wollte Land und Leute kennenlernen, mal was anderes machen“, blickte sie zurück. Dabei verlor sie aber die Leichtathletik nicht aus dem Blick und trainierte auch im hohen Norden.

Vom Verband nicht vergessen

Der Verband hat sie nicht vergessen. „Wer einmal im Kader ist, den wirft man nicht aus solchen Gründen wieder raus“, erläuterte Sprint-Landestrainer Dieter Rotter die coronabedingte Situation. So wurde Liv Heite von der aktuellen Einladung des zuständigen Landestrainers Heiner Preute (Gladbeck) angenehm überrascht. Sie ist definitiv im Landeskader, dem „goldgas Talent-Team“„Ich habe das in der Schule von einer Freundin erfahren“, so das Hürdentalent, „und die hatte es im Lokalsport gelesen.“

In der neuen Saison, jetzt U18, musste sie über 400 Meter starten, und dazu gab es in diesem Jahr kaum Gelegenheiten. Mitte August endlich. Kreismeisterschaften in Olpe. Ihr Debüt endete nach 69,09 Sekunden und sie zahlte Lehrgeld. DM-Norm für 2020 deutlich verpasst. „Das ist vor allem der langen Pause geschuldet. Es fehlt einfach die Wettkampfpraxis und damit am Ende das Stehvermögen. Sie wird im nächsten Jahr einen neuen Anlauf auf die DM-Norm nehmen“, fasste Besting ihre Vorstellung verständnisvoll zusammen.

Doch bereits im September kam sie bei den Westfälischen Meisterschaften mit 67,63 Sekunden der DM-Norm für 2021 schon sehr nah. So ganz nebenbei bedeutete das den Titel und zugleich Rang 1 in der westfälischen Bestenliste. Liv Heite lässt sich von Corona nicht bremsen.