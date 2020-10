London Marathon virtuell: Kristina Tille landet auf Platz 45

Doch zugelassen war an der Themse nur die internationale Elite. Uli Sauer (LT Witten-Stockum), Kristina Tille aus Olpe wie auch der Schweizer Herwig-Christian Gössweiner zählten nicht dazu.

Sie nutzten wie 45.000 andere Athleteninnen und Athleten weltweit die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme. Für Kristina Tille (AK45) war es nach 2019 die zweite Teilnahme. Die weit über die Kreisgrenzen bekannte Ultraläuferin lief im Vorjahr mit 3:13:19 Stunden von allen 399 deutschen Teilnehmern auf einen respektablen 45. Platz. Im Corona-Jahr begleitete sie gemeinsam mit ihrem Baseler Laufkollegen den Oldie aus dem Ruhrgebiet am Kemnader See zwischen Bochum und Witten.

„Uli wollte unbedingt laufen, damit seine Serie der London-Läufe nicht reißt“, erzählte die Physiotherapeutin aus Olpe. Die Organisatoren boten allen Interessenten eine App zum Herunterladen ab – und die hatte es in sich. Per GPS konnten die Teilnehmer „irgendwann und irgendwo am 3. Oktober“ starten, metergenau wurde gemessen und nach passgenau 42,2 Kilometern wurde für die virtuellen Läufer das Rennen abgeschossen. „So weit, so gut“, berichtete Kristina Tille, „aber unterwegs gab es permanent Nachrichten zum aktuellen Stand des Laufs. Das war schon nervig, sodass wir den Ton erst kurz vor Schluss wieder eingeschaltet haben.“

Schlechte Bedingungen

Die äußeren Bedingungen konnten schlechter kaum sein. Es war das regenreichste und stürmischste Rennen in der 40-jährigen Geschichte des Laufs, ist auf der Homepage von www.london-marathon.de zu lesen. Nicht viel anders war es an der Ruhr, „aber auch mal etwas Sonne“ (Tille). So war es kein Wunder, dass der Oldie aus Witten mit 4:39:11 Stunden nicht annähernd an seine Zeit vom Vorjahr (4:14:37) herankam. „Aber er war glücklich“, gab Kristina Tille den Gemütszustand ihres Laufbegleiters wider.

Für sie selbst spielte die Zeit keine Rolle. „Es gab ja keine konkreten Ziele in diesem Jahr. Ich war viel mit dem Rennrad unterwegs, im Elsass, vor allem in den Vogesen, aber auch im Sauerland. Es war schön, jetzt auch mal wieder eine größere Distanz nicht ganz alleine laufen zu müssen.“ Sie ordnete den lockeren Trab als Teil ihres Trainings zur Grundlagenausdauer ein. lup