Malheur entscheidet Derby RW Hünsborn gegen VSV Wenden

Just als der Ball Henrik Bleckers Fuß verlassen hatte, bahnte sich das Malheur des VSV Wenden an. Die letzte Aktion des Spiels und die letzte des Fußballjahres 2019 nahm in dieser Sekunde ihren Lauf.

0:0 stand es in jener 90. Minute. Es war duster, längst leuchtete das Flutlicht am Löffelberg in Hünsborn. Da schlug Henrik Blecker, Kapitän von Rot-Weiß Hünsborn, einen langen Ball in den Strafraum des VSV Wenden. Er visierte seinen Kameraden Steffen Freitag an. Der stand „lang“.

VSV-Torwart Eick-Barghorn war auf dem Weg, die Flanke herunter zu pflücken, als sein ihm Mitspieler Julius Arens zuvorkam. Der 20-Jährige köpfte die Kugel an seinem eigenen Keeper vorbei. Alle, die es mit dem VSV hielten, sahen entsetzt, wie der Ball sich Richtung Innenpfosten drehte. Bis er sich unten, vom Torwart aus gesehen rechts, ins Netz senkte. Der Jubel der Hünsborner fiel zunächst verhalten aus, fast ungläubig, so hatte es den Anschein.

Kopfball am eigenen Torwart vorbei

Das Landesligaderby war mit diesem 1:0 entschieden. Keine Sekunde länger als nötig mochte Julius Arens an der Stätte des Unglücks verharren, eilig verließ er den Rasen, zog sich das Trikot zunächst vors Gesicht, dann ganz aus und verschwand in der Kabine.

Sein Trainer Jörg Rokitte sprach von einem „Kindergartentor“, nachdem er ein paar Minuten gebraucht hatte, um ‘runterzufahren. „Sowas kann jedem passieren,“ sagte er zwar, kritisierte aber dennoch zwei Fehler: „Julius darf niemals aufs Tor köpfen, und der Torwart muss schreien. Was er nicht getan hat.“

Ganz anders natürlich die Stimmung beim Sieger. Ob’s ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk war, war in diesem Moment kein Thema. „Über die neunzig Minuten finde ich den Sieg nicht unverdient,“ sagte RWH-Trainer Andreas Waffenschmidt, „weil wir mehr Möglichkeiten hatten. Fakt ist aber auch, dass wir seit drei Spielen kein eigenes Tor mehr geschossen haben.“

Zwischen der 60. und 75. Minute habe er das Gefühl gehabt, dass seiner Elf das Spiel „ein bisschen aus der Hand geglitten“ sei. Waffenschmidt: „Insgesamt bin ich zufrieden, dass sie sich nach drei ganz schlimmen Trainingswochen, wo wir wo wir fast nichts gemacht haben, noch einmal motivieren konnten.“ Auch Henrik Blecker, Vorlagengeber zum 1:0, sah den Dreier als okay an: „Wir waren einen Tick besser, hatten die klareren Chancen. Es war ein schönes Derby.“

Das gestaltete der VSV Wenden zunächst völlig offen, hätte in Führung gehen können, als Alexander Horst in der 25. Minute völlig blank und kurz vor dem Tor zum Kopfball kam, ihn aber nicht unterbrachte. Kurz zuvor hatte VSV-Keeper Eick-Barghorn einen Monster-Schuss von Daniel Jung mit eine Klasseparade entschärft. Noch näher war RWH der Führung, als Steffen Hatzfeld eine scharfe Hereingabe so abfälschte, dass sie haarscharf am langen Pfosten vorbeistrich.

Im zweiten Durchgang hatten die Rot-Weißen das Plus an Spielanteilen und waren dem 1:0 näher, zumal der VSV, wenn er aussichtsreich im Angriff lag, diese nicht präzise genug ausspielte.

Dennoch mussten die Rot-Weißen in der 70. Minute eine Schrecksekunde überstehen, als ihr Torwart Marcel Hagebäumer mit Tim Mazzotta im Strafraum kollidierte. Er hatte Mann und Ball getroffen und befand nach dem Spiel: „Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Es war ein Zusammenprall.“ VSV-Trainer Jörg Rokitte sah „schon, dass der Torwart unkontrolliert in den Zweikampf“ gegangen sei, mochte aber die Entscheidung, weiterspielen zu lassen, nicht ausdrücklich kritisieren: „Ich stand 70 Meter weit weg.“