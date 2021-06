Marcel Hoppe fährt in seinem Porsche Cayman beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit.

Rennsport Marcel Hoppe startet beim 24-Stunden-Rennen in grüner Hölle

Nürburgring/Elspe. Eigentlich hat der Elsper Rennfahrer ein ruhiges Wochenende geplant. Doch nun geht es für ihn in die grüne Hölle des Nürburgrings.

Alles ist bereit für das „Rennen des Jahres“ auf der schönsten und härtesten Rennstrecke der Welt. Beim ADAC 24h-Rennen gehen am Samstag insgesamt 125 Teams auf die Jagd nach dem Sieg beim Saisonhöhepunkt der Nordschleifen-Saison. Mit 25 Kilometern Streckenlänge, 24 Stunden Renndauer und mehr als 120 Teilnehmern ist es weltweit das Rennen der Superlative.

Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder Marcel Hoppe. Der Elsper fährt im Team von Mühlner Motorsport aus dem belgischen Spa-Francorchamps einen Porsche Cayman. Auch wenn es erst recht kurzfristig zu einem Start gekommen ist, ist die 24-Stunden-Hatz auf der Nordschleife für Marcel Hoppe das bedeutendste Rennen des Jahres. „Erst am Dienstagabend dieser Woche habe ich ganz spontan und kurzfristig vom Teamchef Bernhard Mühlner die Nachricht bekommen, dass ich sofort zum Nürburgring kommen und das 24-Stunden-Rennen fahren soll“, berichtet Marcel Hoppe.

Rennen ohne Zuschauer

„Zum Glück habe ich einen toleranten Arbeitgeber und eine tolle Familie im Hintergrund, die das alles so mitmachen.“

Der Elsper freut sich auf den legendären Eifel-Klassiker, wenngleich er auch das Fehlen der Zuschauer rund um die Nordschleife bedauert: „Leider findet das Rennen auch in diesem Jahr wieder ohne Zuschauer statt. Das ist sehr schade. Früher war es durch die Beleuchtung und Lagerfeuer auf den Zuschauerplätzen auch einfacher zu fahren. Heute fährt man einfach durch eine dunkle Nacht. Die ganzen Feuer und Lichter die fehlen schon, auch wenn es hin und wieder mal ein wenig geblendet hat. Und der Bratwurstgeruch, der von den Zuschauerrängen bis hin ins Auto kam, fehlt natürlich besonders.“

Zum 24h-Klassiker rund um die Nürburg dürfen in diesem Jahr nur bedingt Zuschauer anreisen. Für bis zu 10.000 Besucher sind unter den Vorzeichen eines strengen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes ausgewählte Tribünen an der Grand-Prix-Strecke für geimpfte, genesene und getestete Besucher zugänglich.

Livestream und TV-Übertragung

Die Nordschleife selber bleibt für Zuschauer weiterhin tabu. Für alle, die nicht an den Nürburgring reisen können, stellt der Veranstalter einen Livestream zur Verfügung. Darüber hinaus überträgt RTL Nitro das Rennen in voller Länge live im Free TV. Die Startampel springt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr für die 24 Stunden Hatz auf grün. Dann öffnet die „Grüne Hölle“ ihre Pforten.

