Marco Cremer: Ein Fehler hängt dir schon ein paar Tage nach

45 Jahre ist er geworden, und seit 30 Jahren ist er Fußball-Schiedsrichter. Entlang an Stichworten begleiten wir den 15-jährigen Leiter eines D-Jugendspiels auf seinem Aufstieg zum 45-jährigen Kreisschiedsrichter-Obmann. Das ist er seit 2016.

Erstes Spiel

„Die Prüfung war in Grevenbrück, am 16. November 1990. Kurt Warich und Werner Kattwinkel waren die Lehrwarte. Marco Cremer: „An das erste Spiel kann ich mich sehr gut erinnern. D-Jugend in Oedingen. Ich hatte direkt Riesentheater. Erstmal kommt meine Mutter aus Oedingen, was heißt, ich war da auch nicht ganz unbekannt. Das war ein ganz krasser Bruch zwischen Theorie und Praxis“

Cremer wollte immer Schiedsrichter werden, „weil ich zwei Lehrer hatte, die Schiedsrichter waren. Willi Pilger und Dieter Schumacher, auch zwei hochklassige Schiedsrichter. Ich habe Fußballspiele immer aus dem Schiedsrichter Blickwinkel gesehen, genau wie heute. Ich war auch regeltechnisch topfit. Aber dann bin ich auf die harte Realität geprallt. Da habe ich gemerkt: Das, was du theoretisch weißt, hilft dir nicht“.

Schönstes Spiel

„Es war nicht direkt ein Spiel. Besondere Erlebnisse waren immer die Spiele mit Thorben Siewer. Er hat ja bei mir angefangen, das erste Spiel war das Pokalendspiel der A-Jugend zwischen dem TuS Plettenberg und dem SC Plettenberg. Thorben war bei mir in der Linie, da war er gerade 15 oder 16. Ihn begleitet zu haben, über die Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, bis er dann in die 3. Liga gekommen ist, da war ich ja dann nicht mehr dabei, das ist auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe auch mehrere A-Kreisliga-Entscheidungsspiele hier im Kreis gepfiffen. Teilweise vor mehreren tausend Leuten, ebenfalls tolle Erlebnisse. Auch die Einsätze in der Oberliga waren großartig, da hattest du ein festes Team, da sind Freundschaften entstanden“.

Schlimmstes Spiel

„Ich hatte in der Oberliga mehrfach Probleme mit Westfalia Herne. Da war noch der Frank Schulz Trainer, der ehemalige Profi von Gladbach. Ich hatte öfter Theater mit dem. Einmal habe ich Herne bei der zweiten Mannschaft von Sportfreunde Siegen gepfiffen, die damals noch Oberliga spielte, und da habe ich in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Siegen gegeben. Der war möglicherweise falsch. Da gab es dann wirklich Ausschreitungen mit Polizeieinsatz, weil die Herner Zuschauer da völlig steil gegangen sind. Wenn dir der blanke Hass entgegenschlägt, wie da, wenn du so in die hasserfüllten Gesichter schaust, das ist nicht toll“.

Verantwortung

„Ich pfeife noch immer diese Tandem Spiele. Zuletzt habe ich mit einer jungen Schiedsrichterin aus Finnentrop, mit Joana Weicht, zusammen gepfiffen. Da habe ich gemerkt, dass das eigentlich völlig unverantwortlich ist, die jungen Schiedsrichter zu den ersten Spielen alleine los zu schicken, nach dem Motto: Jou, jetzt geht’s los. Ob man das jetzt in Tandem-Form macht oder von außen, und egal, ob ob du die Ausbildung an einem Tag machst, oder in vier Wochen, die Praxis ist so unglaublich anders. Es ist ganz wichtig, dass du die jungen Schiedsrichter intensiv betreust. Ich sage ihnen immer, vergesst erstmal, was ihr gelernt habt, setzt einfach euren Fußballverstand ein, pfeift, wenn Foul ist, macht die Einwürfe richtig. Spezialisieren kannst Du dich dann immer noch. Am Anfang bist du verloren, wenn du da rein gehst, mit 17 Fußballregeln im Kopf“.

Selbstkritik

„Eine falsche Entscheidung hängt dir schon ein paar Tage nach. Ich bin keiner, der das abhakt, und sagt: Ach was, das war doch eine klare Sache. Im Gegenteil: Ich denke da auch intensiv drüber nach, ob ich das richtig gesehen habe. Wenn irgendwas Blödes passiert ist, dann hinterfragst du dich schon selber. Ich war 20 Jahre alt, gerade in die Landesliga aufgestiegen und habe ich ein Freundschaftsspiel gepfiffen zwischen VSV Wenden und VfB Weidenau.

Zur Person: Marco Cremer Alter: 45 Jahre. Beruf : Personalleiter beim Caritasverband Olpe. E rstes Bezirksliga-Spiel 1995: TuS Medebach - RW Erlinghausen, erstes Landesligaspiel im September 1996: SSV Stockum - Fortuna Hagen, erstes Verbandsligaspiel im August 1999: SF Siegen 2 - TSG Sprockhövel, erstes Oberligaspiel im August 2001: Preußen Köln - Rheydter SV. Insgesamt 49 Spiele in der Oberliga . Bis heute mehr als 100 Spiele jeweils in Westfalen-, Landes- und Bezirksliga. Ab 2008/09 nach Gründung der NRW-Liga kein Oberliga-Schiedsrichter mehr, dafür Assistent beim damals jüngsten deutschen Regionalliga-Schiedsrichter, Thorben Siewer , Premiere: Hannover 96 II - FC

Altona 93.

Da habe ich vom VSV Wenden, glaube ich, drei Mann an die Luft gesetzt. Es gab damals böse Kommentare in der Zeitung, etwa: wie kann man auf so einem Grillfest so um sich beißen, und so ähnlich. Vielleicht war das berechtigt. Ich glaube, das sind einfach Entwicklungen, die du machst im Laufe der Zeit, und du irgendwann mal merkst, du kannst das Spiel auch anders angehen, die Karten sind nicht alles, das Regelheft ist nicht alles. Das ist bis in die höchsten Klassen: Wer da mit dem Regelheft rumrennt, der wird es nie zu irgendwas bringen.“

Nachwuchsförderung

„Man muss ehrlicherweise sagen: du kannst die jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hier im Kreis Olpe fördern und betreuen wie du willst, wenn du in die Ebenen kommen willst, Oberliga, Regionalliga, da hilft dir der Kreis nichts mehr. Dann hast du entweder das Zeug dazu oder nicht. Thorben Siewer ist nicht in die Bundesliga und 2. Liga gekommen, weil der Kreis Olpe so toll war. Klar, er hat hier die Grundlagen gelegt. Aber danach setzen sich nur noch die wirklich Besten durch“.

Gestern und heute

„Die Schiedsrichtertätigkeit ist unglaublich persönlichkeitsbildend. Da sammelt man Erfahrungen, die einem im Leben, im Beruf, ungemein nützen und weiterhelfen. Wenn da die Jungs mit 18 Jahren irgendwelche Bezirksliga-Derbys trällern, Respekt, allen Respekt! Die jungen, talentierten Schiedsrichter, wie beispielsweise der Leonhard Wolf, die sind jetzt schon auf einem ganz anderen Niveau, auch weil sie ganz anders betreut werden. Sie pfeifen wirklich schwierige Spiele mit 17, 18, 19 - ohne dass da der Bär von der Kette geht und da fünf Mann rausfliegen. Die können solche Spiele geräuschlos über die Bühne bringen. Dazu war ich damals überhaupt nicht in der Lage. Weil man auch gar nicht darauf vorbereitet wurde. Das ist ein großer Unterschied“.

Wünsche

„Ich wünsche mir, dass die Leute, die wir in unseren Förderpool betreuen, auch mal die Wege einschlagen wie die Kollegen in Siegen. Die haben jedes Jahr Aufsteiger dabei, die haben zwei Regionalliga Schiedsrichter und sind unendlich erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Das traue ich dem einen oder anderen durchaus zu, die Grundlagen haben wir gelegt. Und persönlich? Ich habe jetzt noch zwei Jahre, in denen ich theoretisch in der Fußball-Westfalenliga weitermachen kann, dann habe ich die Altersgrenze erreicht. Da ich immer Probleme mit Verletzungen habe, wünsche ich mir, dass ich da noch Spaß daran habe. Denn wenn du ins Spiel gehst, mit dem Gedanken: Hoffentlich tut nichts weh, dann ist das schon Mist“.