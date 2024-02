Marvin Schulz wechselt von Oberligist zu Oberligist

Siegen Marvin Schulz wird den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen nach einem halben Jahr verlassen.

Marvin Schulz wird den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen nach einem halben Jahr verlassen. Sein Leih-Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, bekanntlich steht der 19-Jährige noch beim SC Paderborn unter Vertrag. Dorthin war er vom FC Lennestadt aus gewechselt.

Was auch heißt, dass sich die SG Finnentrop/Bamenohl auf eine echte Verstärkung freuen kann. „Es ist so, dass wir die Absicht haben, mit Marvin zu arbeiten,“ antwortete Simon Machula, Sportlicher Leiter der Finnentrop/Bamenohler, am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage, „es ist so, dass er zu uns wechselt. Wir warten jetzt noch auf die letzte Bestätigung seitens des Verbandes.“

Wenn die zeitig eintrifft, darf Marvin Schulz bereits am Sonntag im Oberliga-Jahresauftakt der SG gegen die SG Wattenscheid 09 auflaufen. „Wir gehen davon aus, dass er am Sonntag spielberechtigt ist“, so Machula und fügt hinzu: „Marvin ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann und an dem wir auch in Zukunft Freude haben werden. Er hat auf jeden Fall Oberliga-Niveau.“

Bei den Sportfreuden Siegen konnte er überzeugen, verzeichnete in zwölf Einsätzen drei Tore. Unter anderem übrigens gegen Finnentrop/Bamenohl beim 3:3 im Leimbachstadion im August. Jetzt kann er das Gleiche umgekehrt schaffen: Nämlich im Rückspiel für Bamenohl gegen die Siegener treffen, denn am 25. Februar schon gibt es in der H&R-Arena in Finnentrop/Bamenohl für Schulz ein Wiedersehen mit den Sportfreunden.

Aber: Muss er nicht nach der Saison wieder zurück nach Paderborn, da die Leihe ja nur ein Jahr lang läuft? Simon Machula: „Wir streben an, natürlich längerfristig mit ihm zu arbeiten und sind da auch mit Paderborn im Austausch.“ Was sicher dem Spieler entgegenkäme, denn er gilt als heimatverbunden.

Die Personalie Schulz ist nicht nur hochkarätig, weil von Oberliga zu Oberliga, sondern auch ein organisatorisches Meisterstück. Simon Machula schmunzelt: „Ich glaube, ein solchen Last-Minute-Transfer an diesem so genannten Deadline-Day haben wir bei der SG auch noch nicht gehabt. Das ist auch mit ein bisschen Kribbeln verbunden, dass es dann auch wirklich über die Bühne geht – zumal da drei Parteien mit im Spiel sind - Paderborn, Siegen und der Spieler.“

