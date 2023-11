Mega-Strafe nach Spielabbruch für FC Olpe

Kreissportgericht Olpe tagt in der Besetzung Hüseyin Ayhan (Vatanspor Meggen), David Hippenstiel (VfR Rüblinghausen) und Rüdiger Doblun (FSV Helden) bei der Verhandlung in Rüblinghausen.

Rüblinghausen Beleidigungen, Tätlichkeiten und ein Spielabbruch: Fünf Stunden tagt das Kreissportgericht und verhängt lange Strafen für eine abgebrochene Partie in der Kreisliga C3 zwischen dem SV Ottfingen und FC Olpe.

Beleidigungen, Verletzungen, Angriffe und unsportliches Verhalten: Es war ein langer Abend für das Kreissportgericht, um die Vorkommnisse beim Spiel in der Kreisliga C3 zwischen dem SV Ottfingen II und FC Olpe aufzuarbeiten. Nach mehr als fünf Stunden gab es einige drakonische Strafen.

Insgesamt vier Verstöße wurden den Fußballern des FC Olpe zur Last gelegt, die in Summe letztlich zum Abbruch der Partie führten. Am Ottfinger Siepen herrschte von Beginn an eine hitzige und giftige Atmosphäre zwischen den beiden Teams, ehe es in der zweiten Halbzeit nicht mehr bei Worten blieb. Zwischen der 65. und 70. Spielminute eskalierte die Situation. Für diese Begegnung war der ursprünglich angesetzte Schiedsrichter nicht erschienen und so einigten sich beide Vereine auf Sebastian Richstein als Schiedsrichter, der vom Gastgeber SV Ottfingen gestellt wurde.

Deeskalierende Gespräche bringen nichts

Die Autorität des Unparteiischen wurde jedoch von Beginn an vom FC Olpe untergraben. Nur durch deeskalierende Gespräche des jungen Schiedsrichters mit Spielern des FC Olpe beruhigte sich die gesamte Situation bis zur Pause. Dann ging es weiter hektisch und giftig zu. „Jede Entscheidung von mir wurde von Beginn an kommentiert und kritisiert“, erklärte Sebastian Richstein bei der Kammerverhandlung. „Da ich schon zwei gelbe Karten gegen den Trainer und einen Spieler des FC Olpe wegen Schiedsrichterkritik gezogen hatte, hatte ich massive Angst weitere Sanktionen zu ergreifen, weil ich immer wieder bedroht wurde.

Nach den Ausschreitungen zwischen der 65. und 70. Minute habe ich das Spiel dann auch vorzeitig beendet“, schildert der Schiedsrichter die Situation aus seiner Sicht. „Die Verhandlung zu diesen Vorfällen aus diesem Spiel machen einen riesigen Verwaltungsaufwand“, befand Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses. „Es ist eine massive zeitliche und ehrenamtliche Tätigkeit, diese Vorfälle aufzuarbeiten.“

18 Monate Sperre

Das Urteil, das die Kammer verhängte, war drastisch. So musste der FC Olpe, den das Kreissportgericht als Verursacher des Spielbruchs ansah, eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bezahlen. Die Verfahrenskosten tragen zu 20 Prozent der Fußballkreis Olpe, 20 Prozent der SV Ottfingen und zu 60 Prozent der FC Olpe. Das Spiel wurde mit 2:0-Toren und drei Punkten für den SV Ottfingen II gewertet. Lange zuschauen muss der Haupttäter des FC Olpe, der insgesamt 18 Monate keinen Fußball spielen darf. Damit blieb das Kreissportgericht noch unter der Forderung des Kreisfußballausschusses, der eine dreijährige Suspendierung gefordert hatte. Ihm wurden grobe Unsportlichkeiten, Bedrohung des Schiedsrichters und eine Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler nachgewiesen.

Ein weiterer Spieler bekam sechs Monate Sperre wegen tätlichen Angriffs auf einen Gegenspieler und grober Unsportlichkeit. Ein weiterer angeklagter Spieler des FC Olpe wurde indes freigesprochen, da ihm eine strafbare Tat nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.

Auch Gastgeber SV Ottfingen II kam nicht ungeschoren davon. Ein Spieler, der mehrere Verletzungen erlitten hatte, und noch arbeitsunfähig ist, hatte zuvor aber auch ausgeteilt und muss wegen des tätlichen Angriffs und grober Unsportlichkeit für vier Monate gesperrt.

