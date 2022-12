Mehmet Er bleibt Trainer von Eintracht Kleusheim

Kleusheim. Auch Mehmet Ers Assistenten Chris Bröcher und Samed Kir sowie die Reserve-Trainer, David Nathe und Robin Breitenbach, verlängern ihr Verträge.

Sowohl das Trainerteam der ersten Mannschaft, Cheftrainer Mehmet Er und seine Co-Trainer Chris Bröcher und Samed Kir als auch die Trainer der zweiten Mannschaft, David Nathe und Robin Breitenbach, bleiben auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie von Eintracht Kleusheim.

„Mehmet hat es geschafft, aus der sehr jungen Mannschaft eine schlagkräftige Truppe zu formen, die in der Kreisliga A angekommen ist“, so der sportliche Leiter Sebastian Kreiser. „Das Trainerteam hat die Neuzugänge optimal in die Mannschaft integriert. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und der komplette Kader hat schon für die nächste Saison seine Zusage gegeben“, führt Sebastian Kreiser weiter aus. Aktuell belegt die Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Platz 11. Im Winter wechseln Muhammed Yildirim vom TSC Olpe, Sönke Pflüger vom SC Drolshagen und Rückkehrer Lucas Auth von der SG Lütringhausen/Oberveischede ans „Alte Heck“.

Muhammed Yildirim, der zusammen mit Jonah Stupperich die B-Jugend der Eintracht trainiert, kommt mit der Empfehlung von 29 Toren in Kreisliga C und soll das Sturmzentrum verstärken. Der 20-jährige Sönke Pflüger spielte in der Jugend beim FV Wiehl und kann flexibel in der Offensive eingesetzt werden. Lucas Auth wird nach schwerer Verletzung zurück ins Torwarttraining kehren.

Sebastian Kreiser: „Auch David Nathe und Robin Breitenbach haben einen Top-Job beim Aufbau der zweiten Mannschaft gemacht. Sie konnten viele Ehemalige für den Aufbau der Mannschaft motivieren.

Die Mannschaft steht mit 15 Punkte auf einem sehr guten Platz sechs und konnte mit einem 1:0-Sieg gegen die SF Biggetal erfolgreich in die Winterpause gehen.

Beide Mannschaften freuen sich auf den im Januar anstehenden Hallenpokal, welcher durch die Eintracht zum Abschluss des 100-jährigen Jubiläums ausgerichtet wird.

