Michael Volmer übernimmt die Zweite der SG L.O.K.

Oberveischede. Der Trainerposten der 2. Senioren-Mannschaft der SG Lütringhausen-Oberveischede-Kleusheim (L.O.K.) wird in der kommenden Saison neu besetzt

Der bisherige B-Jugend Trainer, Michael Volmer, tritt in die Fußstapfen des bisherigen Amtsinhaber, Christian Michler, welcher der SG L.O.K. ab Sommer aus beruflichen und zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

Stark mit der SG verwurzelt

Der neue Trainer ist bereits seit einigen Jahren stark mit der SG verwurzelt und erlangte 2018 die Trainer C-Lizenz. Er führte die B-Jugend in den letzten Jahren erfolgreich in der Kreisliga A und der Bezirksliga. Volmer, der sich auf die neue Herausforderung im Seniorenbereich freut, strebt mit der Mannschaft einen Platz im oberen Tabellenbereich an

