Minus 27 Grad schrecken Liv Heite nicht ab

Olpe/Alaska Die Olper Hürdenläuferin studiert derzeit in Alaska und arbeitet dort an neuen Bestzeiten.

„Minus 27 Grad zeigte das Thermometer bei uns noch vor einer Woche, doch mittlerweile sind es nur noch minus sieben“, berichtete Liv Heite, Leichtathletin des Skiclub Olpe, während sie im Flughafen von Anchorage sitzt und auf den Flug nach Spokane im Bundesstaat Washington wartet. Drei Stunden wird der Flug dauern, bevor am nächsten Tag Wettkämpfe auf der Agenda stehen.

Liv Heite hat es nach Anchorage in Alaska gezogen, wohl wissend, was sie dort klimatisch zu erwarten hat. Schließlich ist sie der Umweltwissenschaft wegen in die - einer Mitteleuropäerin eher als unwirtlich erscheinende - Region gegangen. Aber neben der Liebe zur Natur war es auch der Sport – und damit beginnt auch ihr Tagesprogramm.

Um 6 Uhr Aufstehen. Dann schnell ein kurzes Frühstück, denn bereits um sieben Uhr geht’s in die Halle. 20 Minuten dauert die Fahrt vom Campus zum Dome, einer Art Traglufthalle mit 400-Meter-Rundbahn. Draußen die Minusgrade, innen so zwischen 15 bis 20 Grad, schätzt die Athletin. Um 8 Uhr schließlich beginnt das Training. „Das Warmup machen wir selbstständig, individuell“, sagt Liv und ist ganz schnell in ihrem Element.

Liv Heite (2.v.l.) mit ihren neuen Kameradinnen von der University of Anchorage. Foto: Volkher Pulllmann

Ihr Element – oder besser ihre Welt – sind vor allem die Hürden. Und damit sie diese schnell überlaufen kann, muss sie sprinten können. Zuhause hat sie mehrfach an Deutschen Jugend-Meisterschaften teilgenommen, jeweils über die Langhürden, eine brutale Disziplin. Dabei hat sie sich als exzellente Kämpferin erwiesen. Und genau das will sie auch in Alaska, wenn es zu Wettkämpfen geht.

Mehrere Trainer nehmen nach dem Warmup zwei Gruppen à circa 15 bis 20 Mädels und Jungs unter ihre Fittiche. Viele Nationalitäten sind vertreten. In ihrem Appartement lebt sie mit zwei US-Amerikanerinnen sowie einer Niederländerin zusammen. Eigenes Zimmer, gemeinsame Küche – und gleiche sportliche Interessen: die Leichtathletik.

Erste Wettkämpfe absolviert

Die ersten Wettkämpfe im Januar liegen hinter ihr. Und die förderten neue Bestzeiten zutage. Zweimal wurde Seattle angeflogen, einmal mit einer und einmal mit zwei Übernachtungen. Das sind keine touristischen Wochenendtrips, es sind vielmehr Lernzielkontrollen. Was hat das tägliche Training gebracht? Zahlt sich das dreimalige Krafttraining in der Woche aus? Auch das Fitnessstudio auf dem Campus ist ein regelmäßiges Ziel.

Doch Training ist nur ein Teil ihres Tagesablaufs. Nach dem ein- bis zweistündigen Training folgen ebenfalls noch am Vormittag erste Vorlesungen im Rahmen ihres Studiums. Und am Nachmittag geht’s in die Bibliothek, und Hausaufgaben müssen natürlich auch erledigt werden. Kein Gedanke an Langeweile.

Alaska. Sehnsuchtsort für besondere Menschen. Liv Heite gehört dazu. Die Grundlagen hat sie zu Hause gelegt. Der Sport und ein gutes Abitur haben nicht nur das Tor zu einem Stipendium geöffnet, sondern auch die Tür zur University of Alaska Anchorage – in Olpe nicht ganz unbekannt. Marie Ries, ehemalige Deutsche Meisterin mit der U18-Staffel vom Skiclub Olpe, hat den weitab vom Schuss liegenden US-Bundesstaat ebenfalls erfolgreich besucht.

Auf erste Erfolge kann auch Liv Heite schon verweisen. Zwar wird sie ihre Lieblingsdisziplin, die 400 Meter Hürden, erst in der Outdoor-Saison in Angriff nehmen können, aber ihre Bestleistungen über 60 und 200 Meter sowie über 60 Meter Hürden sollten sich im Sommer auch über die Langhürden auszahlen.

Persönliche Bestleistung erreicht

Beim zweiten Wettkampf verbesserte sie sich über die 60 Meter Hürden auf 9,01 Sekunden, gleichzeitig eine persönliche Bestleistung. Ebenso die 60 Meter flach, die sie in Bestzeit von 8,27 Sekunden bewältigte. Mit 9,01 Sekunden wäre sie bei den Westfälischen Meisterschaften in Dortmund über die Hürden-Kurzdistanz bei den Frauen auf Platz vier gelandet – Respekt.

In ihrer Verbundenheit zum Heimatverein schrieb sie vor Kurzem: „Ich bin sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen, und es macht auch sehr viel Spaß, Alaska bei den College-Wettkämpfen vertreten zu dürfen. Natürlich vermisse ich trotzdem die deutschen Wettkämpfe und das Olper Team. Im Februar stehen noch zwei weitere Indoor-Wettkämpfe an, bevor es dann bald schon wieder nach draußen geht. In der (vereinsinternen, d.Red.) Montagspost habe ich von den vielen Erfolgen bei den Westfalenmeisterschaften gelesen. Es freut mich sehr, dass die Indoor-Saison bei euch so gut verläuft.“

Fazit: Liv Heite ist im fernen Alaska angekommen, aber auch mit Herzblut noch immer bei ihren alten Kolleginnen.

